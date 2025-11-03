महाक्लैश! अमिताभ बच्चन के नाती से टकराएंगे Kartik Aaryan, क्रिसमस पर 'तू मेरी मैं तेरा'-इक्कीस के बीच क्लैश
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Vs Ikkis: कार्तिक आर्यन की आगामी फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी और अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस की रिलीज डेट का एलान कर दिया गया है। एक ही दिन ये फिल्में रिलीज हो रही हैं जिनके बीच महाक्लैश होने वाला है। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीडे वीक पर कई फिल्मों के बीच क्लैश हो ही जाता है। इस साल दीवाली पर साउथ की कांतारा चैप्टर 1 और बॉलीवुड मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के बीच महाक्लैश हुआ जिसमें वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म, कांतारा के सामने पीछे हो गई। अब फिर से बड़ा क्लैश होने वाला है।
यह क्लैश कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के नाती अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) के बीच हो रहा है। दोनों की मोस्ट अवेटेड फिल्में एक ही दिन में रिलीज हो रही हैं। आज ही दोनों फिल्मों की रिलीज डेट का एलान हुआ है।
कार्तिक आर्यन की अपकमिंग मूवी की रिलीज डेट का एलान
कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का पोस्टर शेयर किया है जिसके साथ उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट का एलान किया है। फिल्म के साथ कैप्शन में लिखा गया है, "मैं फिर आ रहा हूं।" समीर विद्वंस के निर्देशन में बनी यह रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा इसी साल 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। करण जौहर निर्मित फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ लीड रोल में अनन्या पांडे (Ananya Panday) हैं।
कब रिलीज हो रही अगस्त्य नंदा की इक्कीस?
दिनेश विजन निर्मित मोस्ट अवेटेड मूवी इक्कीस की भी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। भारत के सबसे युवा परम वीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बायोपिक इक्कीस भी कार्तिक आर्यन की मूवी के साथ 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है।
फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है। अगस्त्य के साथ अहम भूमिकाओं में सिमरन भाटिया, धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत हैं। फिल्म में अगस्त्य नंदा अरुण खेत्रपाल का किरदार निभा रहे हैं।
बॉक्स ऑफिस पर किसकी होगी जीत?
बायोपिक इक्कीस और रोमांटिक ड्रामा तू मेरी मैं तेरा... एक साथ सिनेमाघरों में दस्तक दे रही हैं। दोनों ही फिल्मों का बज बना हुआ है। अब देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस की परीक्षा में किस फिल्म की जीत होगी।
