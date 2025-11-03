महाक्लैश! अमिताभ बच्चन के नाती से टकराएंगे Kartik Aaryan, क्रिसमस पर 'तू मेरी मैं तेरा'-इक्कीस के बीच क्लैश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीडे वीक पर कई फिल्मों के बीच क्लैश हो ही जाता है। इस साल दीवाली पर साउथ की कांतारा चैप्टर 1 और बॉलीवुड मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के बीच महाक्लैश हुआ जिसमें वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म, कांतारा के सामने पीछे हो गई। अब फिर से बड़ा क्लैश होने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह क्लैश कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के नाती अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) के बीच हो रहा है। दोनों की मोस्ट अवेटेड फिल्में एक ही दिन में रिलीज हो रही हैं। आज ही दोनों फिल्मों की रिलीज डेट का एलान हुआ है।