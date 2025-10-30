Language
    कौन हैं Arun Khetarpal? जिनकी बहादुरी के आगे झुका पाकिस्तान, 'Ikkis' में अमिताभ के नाती अगस्त्य नंदा आएंगे नजर

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:33 PM (IST)

    1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में वीरता की मिसाल पेश करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित जल्द ही एक फिल्म आ रही है और फिल्म का नाम इक्कीस (Ikkis)। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) नजर आएंगे। लेकिन कौन हैं अरुण खेत्रपाल जिन पर बनी है ये फिल्म? आइए जानते हैं...

    कौन हैं अरुण खेत्रपाल, जिन पर बनी फिल्म इक्कीस?

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. वीर गाथाओं पर अबतक बॉलीवुड में कई फिल्में बन चुकी हैं। वीर शहीदों की कहानियों को बॉलीवुड ने भी बखूबी से पर्दे पर दिखाया गया है। अब जल्द ही एक और नई कहानी पर्दे पर नजर आने वाली है। ये कहानी है 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में वीरता की मिसाल पेश करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की, जिनके ऊपर जल्द ही अब एक फिल्म आ रही है और फिल्म का नाम इक्कीस (Ikkis)। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा नजर आएंगे।

    कौन थे अरुण खेत्रपाल, जिन पर बनी फिल्म?
    अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर, 1950 में महाराष्ट्र के पुणे में एक पंजाबी हिंदू खतरी फैमिली में हुआ था। उनका परिवार विभाजन से पहले सरगोधा, जो आज पाकिस्तान में शामिल है वहां से ताल्लुक रखता था। इसके बाद में उनका पूरा परिवार भारत में ही आ गया। अरुण खेत्रपाल के साथ-साथ उनके परिवार ने भी देश की सेवा में अपना योगदान दिया था, जहां उनके पिता लेफ्टिनेंट एम.एल. खेत्रपाल भारतीय सेना में थे। वहीं उनके दादा प्रथम विश्व युद्ध लड़ चुके थे और उनके पर-दादा सिख खालसा आर्मी में शामिल थे।

    पाकिस्तान को हराकर जीत हासिल की
    अरुण खेत्रपाल को 13 जून 1971 में 17 पूना हार्स में शामिल किया गया। जिसके बाद 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनकी पूरी रेजिमेंट सेना के 47वीं इन्फैन्ट्री ब्रिगेड की कमान के अंतर्गत शामिल हुई और यहीं शुरू हुई वो लड़ाई जिसके जरिए अरुण खेत्रपाल ने इतिहास रच दिया। युद्ध के दौरान अरुण खेत्रपाल ने पाकिस्तान के कई टैंक्स को तबाह कर डाला लेकिन इस दौरान उनके साथियों के टैंक्स भी तबाह हो रहे थे। ये सब देखकर वो परेशान हुए पर उन्होंने हार नहीं मानी।

     

    इसके बाद वो अकेले ही पड़ गए। अपनी बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने पाकिस्तान के 10 टैंक्स तबाह कर दिए थे। इस दौरान उनपर कई गोलियां दागी गईं लेकिन उनके कदम नहीं डगमगाए। 16 दिसंबर 1971 को वो शहीद हो गए। ये उनका जज्बा, हौसला और बहादुरी ही थी कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। इसके लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने महज 21 साल की उम्र में ये सब किया, जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता।

    इसी पर फिल्म इक्कीस बनी है, जिसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा नजर आएंगे। फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है और फिल्म को मैडॉक्स फिल्म्स ने बनाया है। फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज हो रही है।

     

