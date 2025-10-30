लड़की पटाने के टिप्स दे रहे हैं Shah rukh Khan, 'किंग' की सलाह सुनकर खुशी से झूम उठा इंटरनेट!
शाह रुख खान (Shah rukh Khan) जब फ्री होते हैं तो वो अपने फैंस के साथ रूबरू जरूर होते हैं। उन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ बातें करते हुए देखा भी गया है और लीजिए एक बार फिर शाह रुख ने यही किया है (Ask Srk) लेकिन इस बार शाह रुख ने एक फैन को ऐसी टिप दी कि फैन भी हैरान रह गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड के रोमांटिक किंग शाह रुख खान (Shah rukh Khan) जितना पर्दे पर रोमांस करते हैं तो वहीं रियल लाइफ में भी शाह रुख का चुलबुला अंदाज अक्सर सोशल मीडिया पर हमें नजर आता रहता है। शाह रुख जब फ्री होते हैं तो वो अपने फैंस के साथ रूबरू जरूर होते हैं। उन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ बातें करते हुए देखा भी गया है और लीजिए एक बार फिर शाह रुख ने यही किया है लेकिन इस बार शाह रुख ने एक फैन को ऐसी टिप दी कि फैन भी हैरान रह गया है।
शाहरुख ने फैन को दी ये सलाह
हुआ ये कि शाह रुख ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने फैंस के साथ बातचीत की है। इसी बीच शाह रुख से एक फैन ने पूछा कि, शाह रुख सर लड़कियों को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? इस पर शाह रुख ने काफी मजेदार जवाब दिया। शाह रुख ने लिखा कि, मेरा गाना ट्राय कर। मतलब ये कि शाह रुख ने फैन को कह रहे हैं कि अगर आप लड़की को इंप्रेस करना चाहते हैं तो उनका गाना गाकर उसे इंप्रेस कर सकते हैं।
मेरा गाना ट्राय कर https://t.co/G0UAMMH5aF— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025
बेटे की फिल्म में काम करेंगे शाह रुख
इसके अलावा एक फैन ने शाह रुख से ये सवाल किया कि आखिर उनका बेटा आर्यन खान उन्हें कब डायरेक्ट करेगा और क्या ऐसा होना मुमकिन है। इस पर शाह रुख कहते हैं कि हां ऐसा हो सकता है अगर आर्यन उन्हें अफॉर्ड कर सके और उनके नखरे उठा सके, तभी ऐसा हो पाएगा।
If he can afford me!!! And my tantrums https://t.co/cNlBFPz4Vk— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025
इसके अलावा भी शाह रुख ने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए हैं। शाहरुख का ये आस्क मी सेशन (Ask Srk) अक्सर होता है और इसमें शाह रुख खुलकर पार्टिसिपेट भी करते हैं और फैंस के सवालों का जवाब देते हैं। वहीं अगर फिल्मों की बात करें तो शाह रुख खान जल्द ही फिल्म किंग में नजर आएंगे। फिल्म में शाह रुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी होंगी और इसके साथ ही फिल्म में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) भी नजर आएंगी।
