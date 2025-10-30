लड़की पटाने के टिप्स दे रहे हैं Shah rukh Khan, 'किंग' की सलाह सुनकर खुशी से झूम उठा इंटरनेट!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड के रोमांटिक किंग शाह रुख खान (Shah rukh Khan) जितना पर्दे पर रोमांस करते हैं तो वहीं रियल लाइफ में भी शाह रुख का चुलबुला अंदाज अक्सर सोशल मीडिया पर हमें नजर आता रहता है। शाह रुख जब फ्री होते हैं तो वो अपने फैंस के साथ रूबरू जरूर होते हैं। उन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ बातें करते हुए देखा भी गया है और लीजिए एक बार फिर शाह रुख ने यही किया है लेकिन इस बार शाह रुख ने एक फैन को ऐसी टिप दी कि फैन भी हैरान रह गया है।

