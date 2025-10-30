'King' नहीं है शाह रुख खान की अपकमिंग फिल्म का नाम? एक्टर के जवाब ने फैंस को किया कंफ्यूज
बॉलीवुड सुपरस्टार शाह रुख खान (Shah rukh Khan) 2 नवंबर को 60 साल के हो जाएंगे। अपने जन्मदिन से पहले, शाह रुख ने एक #AskSRK सेशन रखा था। अभिनेता पिछले कुछ महीनों से अपने बेटे आर्यन खान की निर्देशित पहली फिल्म "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" के प्रचार में व्यस्त थे। हालांकि, फैंस अब उनकी अपकमिंग फिल्म किंग का इंतजार कर रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान ने हाल ही में अपने फैंस के लिए ट्विटर पर एक Q&A सेशन रखा था। इस दौरान उनसे कई सारे सवाल पूछे गए जिनमें से कुछ सवाल उनकी अपकमिंग फिल्म किंग को लेकर और कुछ सवाल सुहाना के साथ काम करने को लेकर थे। एक्टर ने इन सभी सवालों के जवाब दिए लेकिन फिल्म के टाइटल किंग को लेकर फैंस को कंफ्यूज कर दिया है।
शाह रुख खान ने क्या दिया जवाब?
दरअसल एक फैन ने शाह रुख से कहा कि वो अपनी लेटेस्ट मूवी किंग का टीजर उन्हें मैसेज में भेज दें। इसके जवाब में शाह रुख ने कहा,अभी तो टाइटल अनाउंस नहीं किया ऑफिशियली तुम टीजर पर कैसे पहुंच गए। ये सुनकर फैन और भी हैरान हो गया और लिखा,'कम से कम टाइटल की ही घोषणा कर दीजिए और फैंस को बर्थडे का सरप्राइज दे दीजिए।
कैसा रहा आर्यन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस
बेटे आर्यन खान के साथ बैड्स ऑफ बॉलीवुड में काम करने के बारे में बात करते हुए शाह रुख ने कहा कि मैं एक साथी के तौर पर ही उनके साथ काम करता हूं और उनके इनपुट और हार्डवर्क की हमेशा तारीफ करता हूं। सुहाना के साथ काम करने को लेकर किंग खान ने कहा कि वहां पर काफी अपनापन लगता है। एक्टर से जब पठान और जवान में से उनकी एक अच्छी फिल्म को चुनने के लिए कहा तो एक्टर ने कहा कि फिलहाल तो KKKKK है।
Abhi Title toh announce kiya nahi officially….tum Teaser par kaise pahunch gaye!!! https://t.co/XzPbyCFbjY— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025
शाह रुख खान के जन्मदिन को बनाया जा रहा खास
इस बीच, पीवीआर ने सुपरस्टार के 60वें जन्मदिन के मौके पर एक फिल्म फेस्टिवल की घोषणा की। इसमें उनकी सात प्रतिष्ठित फिल्में 31 अक्टूबर से सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होंगी। इसमें चेन्नई एक्सप्रेस, देवदास, दिल से, जवान, कभी हां कभी ना, मैं हूं ना और ओम शांति ओम शामिल हैं।
