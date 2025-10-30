जब शाह रुख खान की बहन बनने से Kajol ने कर दिया था इनकार, 25 साल पुरानी फिल्म से जुड़ा रोचक किस्सा
हिंदी सिनेमा के इतिहास में शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) और काजोल की जोड़ी पर्दे पर काफी सफल रही है। आज इन दोनों से जुड़ा एक रोचक किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं, जब काजोल (Kajol) को एक मूवी में किंग खान की बहन बनने का ऑफर मिला था और एक्ट्रेस ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 25 साल पहले शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) की एक कल्ट मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस मूवी में किंग खान के अलावा अन्य कई कलाकार मुख्य भूमिका में मौजूद थे। कमर्शियल तौर पर शाह रुख की वह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन आज भी इसके बारे में चर्चा की जाती है।
आपको ये जानकारी हैरानी होगी की शाह रुख खान की उस फिल्म के लिए काजोल (Kajol) को कास्ट किया गया था। लेकिन जब उनको ये पता लगा कि मूवी में उनका रोल शाह रुख की बहन का रहने वाला है तो उन्होंने तुरंत इसके लिए मना कर दिया। आइए इस मामल के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
काजोल ने ठुकराई थी शाह रुख की ये फिल्म
सुपरस्टार शाह रुख खान की जिस मूवी के बारे में यहां जिक्र किया जा रहा है, उसका नाम जोश (Josh) था, जिसे साल 2000 में निर्देशक मंसूर खान के निर्देशन में रिलीज किया गया था। मूवी में किंग खान के अलावा ऐश्वर्या राय और चंद्रचूड़ जैसे कई कलाकारों ने अहम भूमिका को अदा किया था।
मूवी के डायरेक्टर मंसूर ने ईटीवी भारत से बाचतीत में बताया था कि फिल्म के लिए पहले काजोल को कास्ट किया गया था। क्योंकि शाह रुख खान के साथ उनकी जोड़ी काफी सफल रहती है। उदाहरण के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है जैसी मूवीज के नाम लिए जा सकते हैं।
लेकिन उन्होंने पर्दे पर किंग खान की बहन बनने से इनकार कर दिया। इसके पीछे मेरी सोच सिर्फ इतनी थी कि जब सुनील दत्त अभिनेत्री नरगिस के बेटे का रोल प्ले कर सकते हैं, तो काजोल भी शाह रुख की बहन सकती थीं। हालांकि, बाद में जोश में शाह रुख खान की बहन शर्ली के किरदार को अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने अदा किया था।
शाह रुख खान और काजोल की मूवीज
सिल्वर स्क्रीन की मोस्ट सक्सेफुल जोड़ी के तौर पर शाह रुख खान और काजोल को जाना जाता है। इन दोनों ने एक साथ कई सफल मूवीज में काम किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं-
करण अर्जुन
बाजीगर
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे
कुछ कुछ होता है
कभी खुशी कभी गम
माय नेम इज खान
दिलवाले
इसके अलावा कई ऐसी मूवीज रही हैं, जिनमें शाह रुख और काजोल ने एक दूसरे के लिए कैमियो भी किया है। असल जिंदगी में भी ये दोनों काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं।
