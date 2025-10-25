Shah rukh khan के बर्थडे पर बड़ा एलान, बड़े पर्दे पर फिर जगेगा पुराना रोमांस; रिलीज होंगी ये आइकॉनिक फिल्में

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर शाह रुख खान (Shah rukh Khan) 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाएंगे। इस खास मौके पर एक्टर ने एक अनाउंसमेंट के साथ सभी को सरप्राइज किया। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जिसके जरिए उन्होंने बताया कि उनकी कुछ पॉपुलर फिल्में सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होंगी।

शाह रुख ने शेयर किया पोस्ट 31 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस फेस्टिवल में उनकी कुछ सबसे प्रतिष्ठित फिल्में एक बार फिर भारत भर के सिनेमाघरों में दिखाई जाएंगी, जिससे दर्शकों को यादगार सिनेमाई पलों को फिर से जीने का मौका मिलेगा। सिर्फ प्रशंसक ही नहीं, बल्कि शाह रुख भी इस फेस्टिवल को अपने लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए शाह रुख ने लिखा कि उनकी कुछ फिल्में सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होने जा रही हैं। इनमें जो इंसान नजर आ रहा है वो बिल्कुल भी नहीं बदला, खाली उनके बाल बदले हैं और वो थोड़ा और हैंडसम हो गया है।