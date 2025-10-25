Shah rukh khan के बर्थडे पर बड़ा एलान, बड़े पर्दे पर फिर जगेगा पुराना रोमांस; रिलीज होंगी ये आइकॉनिक फिल्में
शाह रुख खान (Shah rukh khan) ने जब से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है, तब से वे अपने आकर्षण, बुद्धि और प्यार से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। एक दशक से भी ज़्यादा समय में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में और किरदार निभाए। एक्टर आज भी बॉलीवुड के बादशाह के रूप में राज करते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर शाह रुख खान (Shah rukh Khan) 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाएंगे। इस खास मौके पर एक्टर ने एक अनाउंसमेंट के साथ सभी को सरप्राइज किया। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जिसके जरिए उन्होंने बताया कि उनकी कुछ पॉपुलर फिल्में सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होंगी।
शाह रुख ने शेयर किया पोस्ट
31 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस फेस्टिवल में उनकी कुछ सबसे प्रतिष्ठित फिल्में एक बार फिर भारत भर के सिनेमाघरों में दिखाई जाएंगी, जिससे दर्शकों को यादगार सिनेमाई पलों को फिर से जीने का मौका मिलेगा। सिर्फ प्रशंसक ही नहीं, बल्कि शाह रुख भी इस फेस्टिवल को अपने लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए शाह रुख ने लिखा कि उनकी कुछ फिल्में सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होने जा रही हैं। इनमें जो इंसान नजर आ रहा है वो बिल्कुल भी नहीं बदला, खाली उनके बाल बदले हैं और वो थोड़ा और हैंडसम हो गया है।
कौन-कौन सी फिल्में होंगी रिलीज
इन 7 फिल्मों में साल 2013 में रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी 'चेन्नई एक्सप्रेस', साल 2002 में संजय लीला भंसाली की 'देवदास', साल 1998 में मणि रत्नम की 'दिल से', साल 1994 में आई 'कभी हां कभी न', साल 2007 में आई 'ओम शांति ओम', 2004 में आई 'मैं हूं ना' और 2023 की 'जवान' शामिल हैं। भारत भर के चुनिंदा सिनेमाघरों में, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका, यूके, यूरोप, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में मेरी फिल्में दिखाई जाएंगी।'
कब से शुरू हो रहा SRK फेस्टिवल
वैरायटी के अनुसार, 31 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस दो-सप्ताह के कार्यक्रम में 30 से ज्यादा शहरों के 75 से ज्यादा सिनेमाघरों में खान की सात सबसे प्रतिष्ठित फिल्में दिखाई जाएंगी। इससे उनके पुराने प्रशंसकों और नए दर्शकों, दोनों को बड़े पर्दे पर अभिनेता के तीन दशक के करियर को देखने का मौका मिलेगा। इस लिस्ट में उनकी एक्शन-कॉमेडी चेन्नई एक्सप्रेस और रोमांटिक महाकाव्य देवदास से लेकर पॉलिटिकल ड्रामा भी शामिल हैं।
