शाह रुख ने काजोल के कान में क्या कहा? DDLJ के 30 साल पूरे होने पर 'सिमरन' ने किया खुलासा!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ फिल्में इतनी लाजवाब होती हैं कि उनका असर सालों साल दर्शकों के दिलों पर छाया रहता है। 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। फिल्म की रिलीज को 30 साल हो गए हैं, लेकिन हर जेनरेशन इसके गाने पर थिरकता और आइकॉनिक डायलॉग्स को रीक्रिएट करता है।

शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) और काजोल (Kajol) आज भी 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के राज और सिमरन के रूप में लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आज यानी 20 अक्टूबर को फिल्म की रिलीज को पूरे 30 साल हो गए हैं और इस खास मौके पर काजोल ने दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया है।

शाह रुख ने काजोल के कान में क्या कहा? काजोल ने भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा समय तक सिनेमाघरों में चलने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का पोस्टर शेयर किया है। वहीं, एक दूसरी तस्वीर एक पोस्टर की है जो स्विट्जरलैंड के स्टेशन की है।