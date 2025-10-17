MrBeast के साथ एक फ्रेम में तीनों खान, यूट्यूब पर धमाका करेंगे सलमान-शाहरुख और आमिर?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यूट्यूब सनसनी मिस्टर बीस्ट (जिमी डोनाल्डसन) ने हाल ही में एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की है जिसने बॉलीवुड फैंस को खुश और साथ में हैरान भी कर दिया है। अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर ने सऊदी अरब के रियाद में एक स्टार-स्टडेड इवेंट में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ पोज दिया, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रही है।

क्या मिस्टर बीस्ट के साथ कोलेब करेंगे तीनों खान? मिस्टर बीस्ट (MrBeast) ने तीनों खानों के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'हे इंडिया, क्या हम सब मिलकर कुछ करें?' इस कैप्शन ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है कि क्या सच में तीनों खान मिस्टर बीस्ट के साथ कोई कोलेबोरेशन करने जा रहे हैं।

शाहरुख, सलमान और आमिर तीन दशकों से भी ज्यादा समय से हिंदी सिनेमा पर छाए हुए हैं। तीनों खान अक्सर एक-दूसरे के प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट करते हैं। आखिरी बार तीनों को सार्वजनिक रूप से एक साथ मुंबई में आमिर खान की फिल्म 'सितारे जमीन पर' की स्क्रीनिंग के दौरान देखा गया था। वे आर्यन खान की बतौर निर्देशक पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में भी नजर आए, हालांकि तीनों एक ही सीन में नहीं थे।