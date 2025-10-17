Language
    MrBeast के साथ एक फ्रेम में तीनों खान, यूट्यूब पर धमाका करेंगे सलमान-शाहरुख और आमिर?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 02:41 PM (IST)

    यूट्यूबर सनसनी मिस्टर बीस्ट (MrBeast) ने हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ एक तस्वीर शेयर की, जिससे भारतीय फैंस में उत्साह बढ़ गया।

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यूट्यूब सनसनी मिस्टर बीस्ट (जिमी डोनाल्डसन) ने हाल ही में एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की है जिसने बॉलीवुड फैंस को खुश और साथ में हैरान भी कर दिया है। अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर ने सऊदी अरब के रियाद में एक स्टार-स्टडेड इवेंट में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ पोज दिया, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रही है।

    क्या मिस्टर बीस्ट के साथ कोलेब करेंगे तीनों खान?

    मिस्टर बीस्ट (MrBeast) ने तीनों खानों के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'हे इंडिया, क्या हम सब मिलकर कुछ करें?' इस कैप्शन ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है कि क्या सच में तीनों खान मिस्टर बीस्ट के साथ कोई कोलेबोरेशन करने जा रहे हैं।

    एक फ्रेम में आए तीनों खान

    वायरल तस्वीर में शाहरुख और सलमान फॉर्मल सूट में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं, जबकि आमिर ने ब्लैक कुर्ते के साथ व्हाईट ट्राउजर पहना है। वहीं मिस्टर बीस्ट ने फुल ब्लैक आउटफिट पहना है। इस तस्वीर के पोस्ट होते ही फैंस तुरंत सोशल मीडिया पर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करने लगे। एक ने लिखा, 'अंबानी के बाद, केवल मिस्टरबीस्ट ने तीनों खानों को एक फ्रेम में एक साथ लाकर खड़ा किया है'। एक ने लिखा-शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान मिस्टरबीस्ट के साथ। मिस्टरबीस्ट अगला कोलेब या क्या??

    शाहरुख, सलमान और आमिर तीन दशकों से भी ज्यादा समय से हिंदी सिनेमा पर छाए हुए हैं। तीनों खान अक्सर एक-दूसरे के प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट करते हैं। आखिरी बार तीनों को सार्वजनिक रूप से एक साथ मुंबई में आमिर खान की फिल्म 'सितारे जमीन पर' की स्क्रीनिंग के दौरान देखा गया था। वे आर्यन खान की बतौर निर्देशक पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में भी नजर आए, हालांकि तीनों एक ही सीन में नहीं थे।

    मिस्टरबीस्ट का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब डिजिटल क्रिएटर्स और फिल्मी सितारों के बीच कोलेबोरेशन आम होता जा रहा है। हालांकि न तो उन्होंने और न ही खान्स ने किसी प्रोजेक्ट की पुष्टि की है, लेकिन फैंस पहले से ही उत्साह से भरे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि तीनों खान मिस्टरबीस्ट के साथ नजर आएं।

