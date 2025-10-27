Mohabbatein के बाद गायब हो गए फिल्म के ये सितारे, दर-दर भटके फिर भी नहीं बन पाए स्टार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 27 अक्टूबर 2000 में आज ही दिन फिल्म मोहब्बतें को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। निर्देशक यश चोपड़ा की इस मूवी ने हिंदी सिनेमा में लव स्टोरी ड्रामा की परिभाषा को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। आज मोहब्बतें अपने 25 साल पूरे होने का जश्न मना रही है और इस खास मौके पर हम आपको मोहब्बतें की आइकॉनिक कास्ट (Mohabbatein Cast) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो समय के साथ अब गुमनामी के साये में गुम हैं।



इन फिल्मी सितारों ने काफी संघर्ष किया, लेकिन कभी स्टार की उपाधि हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां मोहब्बतें के कौन से कलाकारों के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

प्रीति झंगियानी (Preeti Jhangiani) एक्ट्रेस प्रीति झंगियानी अपने समय की सबसे ब्यूटीफुल हसीनाओं में से एक रहीं हैं। फिल्म मोहब्बतें के जरिए उन्होंने काफी शोहरत हासिल की। मूवी में इनका रोल एक विधवा महिला किरण खन्ना का था, जिसे दोबारा से प्यार होता है। मोहब्बतें से प्रीति को खूब फेम मिला, लेकिन अब वह गुमनामी के साये में खोकर रह गई हैं।

उदय चोपड़ा (Uday Chopra) निर्देशक यश चोपड़ा के बेटे और एक्टर उदय चोपड़ा ने भी मोहब्बतें के जरिए अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया। उदय ने अपनी सॉलिड फिटनेस के जरिए हर किसी का ध्यान खींचा। लेकिन स्टार किड होने के बावजूद उदय का करियर खास मुकाम हासिल नहीं कर सका।

शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) फिल्म मोहब्बतें में इशिका धनराजगिर की भूमिका को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी ने अदा किया। ब्लॉकबस्टर डेब्यू के बावजूद शमिता अपनी बड़ी बहन की तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सकीं और एक स्ट्रगल एक्ट्रेस के तौर पर सीमित रह गईं। सालों तक गायब रहने के बाद शमिता को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 से खास पहचान मिली।