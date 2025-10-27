Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Mohabbatein के बाद गायब हो गए फिल्म के ये सितारे, दर-दर भटके फिर भी नहीं बन पाए स्टार

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:36 PM (IST)

    Mohabbatein 25th Anniversary: यश चोपड़ा की कल्ट क्लासिक लव स्टोरी ड्रामा मोहब्बतें ने अपनी रिलीज के 25 साल का शानदार सफर तय कर लिया है। इस मूवी की लंबी चौड़ी स्टार कास्ट एक वक्त पर खूब चर्चा में रही थी। लेकिन अब वे सेलेब्स गुमनामी के साये में गुम हैं और दर-दर भटकने के बाद भी कभी स्टार नहीं बन पाए।

    prefferd source google
    Hero Image

    फिल्म मोहब्बतें की स्टार कास्ट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 27 अक्टूबर 2000 में आज ही दिन फिल्म मोहब्बतें को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। निर्देशक यश चोपड़ा की इस मूवी ने हिंदी सिनेमा में लव स्टोरी ड्रामा की परिभाषा को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। आज मोहब्बतें अपने 25 साल पूरे होने का जश्न मना रही है और इस खास मौके पर हम आपको मोहब्बतें की आइकॉनिक कास्ट (Mohabbatein Cast) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो समय के साथ अब गुमनामी के साये में गुम हैं।

    इन फिल्मी सितारों ने काफी संघर्ष किया, लेकिन कभी स्टार की उपाधि हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां मोहब्बतें के कौन से कलाकारों के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रीति झंगियानी (Preeti Jhangiani)

    एक्ट्रेस प्रीति झंगियानी अपने समय की सबसे ब्यूटीफुल हसीनाओं में से एक रहीं हैं। फिल्म मोहब्बतें के जरिए उन्होंने काफी शोहरत हासिल की। मूवी में इनका रोल एक विधवा महिला किरण खन्ना का था, जिसे दोबारा से प्यार होता है। मोहब्बतें से प्रीति को खूब फेम मिला, लेकिन अब वह गुमनामी के साये में खोकर रह गई हैं।

    mohabbateincast (1)

    यह भी पढ़ें- पहले लगी शराब की लत, फिर बिगड़ा पूरा शरीर..., Divyanka Tripathi के पति को लेनी पड़ी थेरेपी

    किम शर्मा (Kim Sharma)

    अभिनेत्री किम शर्मा ने मोहब्बतें के जरिए हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इस मूवी में उन्होंने संजना की भूमिका निभाई थी। मोहब्बतें से किम को रातोंरात फेम मिला, लेकिन इसके बाद वह मनचाहा मुकाम हासिल करने में नाकाम रहीं। आज के समय में वह एक्टिंग की दुनिया से ब्रेक पर मौजूद हैं।

    mohabbateincast

    उदय चोपड़ा (Uday Chopra)

    निर्देशक यश चोपड़ा के बेटे और एक्टर उदय चोपड़ा ने भी मोहब्बतें के जरिए अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया। उदय ने अपनी सॉलिड फिटनेस के जरिए हर किसी का ध्यान खींचा। लेकिन स्टार किड होने के बावजूद उदय का करियर खास मुकाम हासिल नहीं कर सका।

    mohabbateincast (4)

    शमिता शेट्टी (Shamita Shetty)

    फिल्म मोहब्बतें में इशिका धनराजगिर की भूमिका को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी ने अदा किया। ब्लॉकबस्टर डेब्यू के बावजूद शमिता अपनी बड़ी बहन की तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सकीं और एक स्ट्रगल एक्ट्रेस के तौर पर सीमित रह गईं। सालों तक गायब रहने के बाद शमिता को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 से खास पहचान मिली।

     mohabbateincast (3)

    जुगल हंसराज (Jugal Hansraj)

    अभिनेता जुगल हंसराज अपने दौर समय में सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक थे। मोहब्बतें में समीर शर्मा के रोल में जुगल काफी बेहतरीन दिखे थे। जुगल बतौर बाल कलाकार हिंदी सिनेमा में एक्टिव रहे, लेकिन बदलते दौर के साथ वह भी लंबे समय तक एक्टिंग की दुनिया से दूर रहे। 

    mohabbateincast (2)

    यह भी पढ़ें- ये है मोहब्बतें फेम Shireen Mirza के घर जल्द आएगा नन्हा मेहमान, एक्ट्रेस का बेबी शावर का Video Viral