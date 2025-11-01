Bhool Bhulaiyaa 4: 'रूह बाबा' बनकर लौटेंगे कार्तिक आर्यन, 'मंजूलिका' के रूप में नई हीरोइन की होगी एंट्री

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'भूल भुलैया 3' की रिलीज के एक साल पूरे होने पर फिल्म मेकर अनीस बज्मी ने बताया कि इस मशहूर हॉरर-कॉमेडी सीरीज के चौथे भाग पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में यह भी पुष्टि की कि अभिनेता कार्तिक आर्यन इस सीरीज से जुड़े रहेंगे।

भूल भूलैया 4 की पुष्टी की अनीस ने कार्तिक की तारीफ करते हुए एक इंटरव्यू में कहा, 'अगर 'भूल भुलैया' न होती, तो दुनिया उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग के बारे में कभी नहीं जान पाती। मैं कार्तिक के साथ कुछ कॉमेडी फिल्में बनाने की योजना बना रहा हूं'। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि हॉरर-कॉमेडी फिल्म की अगली किस्त में कार्तिक होंगे। अनीस ने कहा, "बिल्कुल। इस पर काम चल रहा है। इतने सालों में इस सीरीज को जो प्यार मिला है, वह अतुलनीय है। तो हां, यह बन रही है। मैं बस कार्तिक की ही पुष्टि कर सकता हूं।"

इससे पहले दिन में 63 साल की एक्ट्रेस अभिनेता ने सोशल मीडिया पर पिछली रिलीज की सफलता का जश्न मनाया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, "पिछले साल, 'भूल भुलैया 3' सिनेमाघरों में आई थी और दर्शकों ने जिस तरह से इसे सराहा उसने इसे सार्थक बना दिया। तब से अब तक की प्रतिक्रिया, गर्मजोशी और सफर वाकई खास रहा है।"