Bhool Bhulaiyaa 4: 'रूह बाबा' बनकर लौटेंगे कार्तिक आर्यन, 'मंजूलिका' के रूप में नई हीरोइन की होगी एंट्री
फिल्म मेकर अनीस बज्मी ने खुलासा कर दिया है कि 'भूल भुलैया 4' पर काम चल रहा है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में यह भी पुष्टि की कि अभिनेता कार्तिक आर्यन रूह बाबा के रूप में अगली फिल्म में वापस लौटेंगे। लेकिन क्या इस बार नई मंजूलिका की होगी फिल्म में एंट्री?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'भूल भुलैया 3' की रिलीज के एक साल पूरे होने पर फिल्म मेकर अनीस बज्मी ने बताया कि इस मशहूर हॉरर-कॉमेडी सीरीज के चौथे भाग पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में यह भी पुष्टि की कि अभिनेता कार्तिक आर्यन इस सीरीज से जुड़े रहेंगे।
भूल भूलैया 4 की पुष्टी की
अनीस ने कार्तिक की तारीफ करते हुए एक इंटरव्यू में कहा, 'अगर 'भूल भुलैया' न होती, तो दुनिया उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग के बारे में कभी नहीं जान पाती। मैं कार्तिक के साथ कुछ कॉमेडी फिल्में बनाने की योजना बना रहा हूं'। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि हॉरर-कॉमेडी फिल्म की अगली किस्त में कार्तिक होंगे। अनीस ने कहा, "बिल्कुल। इस पर काम चल रहा है। इतने सालों में इस सीरीज को जो प्यार मिला है, वह अतुलनीय है। तो हां, यह बन रही है। मैं बस कार्तिक की ही पुष्टि कर सकता हूं।"
क्या नई एक्ट्रेस बनेगी मंजूलिका
'भूल भुलैया 3' के बारे में बात करते हुए, फिल्म निर्माता ने माधुरी दीक्षित और विद्या बालन की तारीफ की। उन्होंने कहा, "दोनों दिग्गज अभिनेत्रियों ने मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं दिग्गजों के साथ काम कर रहा हूं। वे समय की पाबंद और अनुशासित थीं, बहुत मजा आया।" जब उनसे पूछा गया कि क्या अगली किस्त में ये दोनों कलाकार फिर से नजर आएंगी, तो निर्देशक ने जवाब दिया, "हो सकता है! दूसरी ओर, हो सकता है कि कोई और अभिनेत्री भी हो जो पहले कभी इस फ्रैंचाइजी का हिस्सा ना रही हो।"
इससे पहले दिन में 63 साल की एक्ट्रेस अभिनेता ने सोशल मीडिया पर पिछली रिलीज की सफलता का जश्न मनाया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, "पिछले साल, 'भूल भुलैया 3' सिनेमाघरों में आई थी और दर्शकों ने जिस तरह से इसे सराहा उसने इसे सार्थक बना दिया। तब से अब तक की प्रतिक्रिया, गर्मजोशी और सफर वाकई खास रहा है।"
पिछली फिल्म पर काम करने के अपने अनुभव के बारे में उन्होंने कहा, "यह एक शानदार और मजेदार यात्रा थी और इस यात्रा को इतना खूबसूरत बनाने के लिए मैं अपने सभी प्यारे अभिनेताओं, निर्माताओं, तकनीशियनों और सेट का हिस्सा रहे सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।" उन्होंने फैंस का आभार भी व्यक्त किया और कहा, "शुक्रिया, आपके प्यार और दुआओं के लिए। 'भूल भुलैया 3' 1 नवंबर, 2024 को रिलीज हुई और साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई।
