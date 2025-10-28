रणबीर-रणवीर और कार्तिक आर्यन में छिड़ी जंग, किसके हाथ लगेगा ये डबल रोल?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्‍टर्स सालों से फिल्मी पर्दे पर डबल रोल निभाते आ रहे हैं। अभी तक अमिताभ बच्चन से लेकर शाह रुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और तब्बू जैसे कई कलाकार फिल्मी पर्दे पर दोहरी भूमिकाओं में नजर आ चुके हैं।

अब बड़े पर्दे पर दोहरी भूमिका निभाने वाली मशहूर हस्तियों में अपना नाम शामिल करवाने के लिए रणबीर कपूर-रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन के बीच भी जंग छिड़ चुकी है। वह कौन सा किरदार जिसके लिए निर्देशक अनीस बज्मी तीनों में से एक एक्टर को कास्ट करने को हैं बेकरार, यहां पर पढ़ें डिटेल्स:

डबल रोल में कॉमेडी का तड़का लगाएंगे अनीस बज्मी 'भूल भुलैया 3' के बाद अनीस बज्मी फिल्म 'नो एंट्री में एंट्री' की शूटिंग शुरू करने वाले थे, लेकिन ये फिल्म किसी न किसी कारणवश लगातार डिले हो रही थी। अब इस फिल्म को छोड़कर डायरेक्टर अपनी दूसरी फिल्म 'राम और श्याम' की तैयारियों में जुट गए हैं।

तीनों में से कौन होगा अनीस बज्मी की फिल्म का हीरो? रिपोर्ट्स के मुताबिक, राम और श्याम की कास्टिंग पर काम शुरू हो चुका है और मेकर्स इसमें रणबीर कपूर-रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन में से एक सुपरस्टार को लेने का मन बना रहे हैं। सूत्रों की मानें तो अनीस बज्मी इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी समय से सोच रहे थे। वेलकम बैक और भूल भुलैया 3 के बाद उनकी इस मूवी में भी भरपूर ह्यूमरऔर ड्रामा होगा।