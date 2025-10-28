Language
    रणबीर-रणवीर और कार्तिक आर्यन में छिड़ी जंग, किसके हाथ लगेगा ये डबल रोल?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:11 AM (IST)

    रणवीर सिंह-रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन, इन तीनों के हाथों में इस वक्त कई बड़े फिल्‍म प्रोजेक्ट हैं। हालांकि, अब इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच एक ही किरदार को लेकर जंग होने वाली है, जिसमें उन्हें डबल रोल निभाने का मौका मिलेगा। कौन सा है ये किरदार, चलिए जानते हैं: 

    अनीस बज्मी की फिल्म में किसका होगा डबल रोल/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्‍टर्स सालों से फिल्मी पर्दे पर डबल रोल निभाते आ रहे हैं। अभी तक अमिताभ बच्चन से लेकर शाह रुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और तब्बू जैसे कई कलाकार फिल्मी पर्दे पर दोहरी भूमिकाओं में नजर आ चुके हैं।

    अब बड़े पर्दे पर दोहरी भूमिका निभाने वाली मशहूर हस्तियों में अपना नाम शामिल करवाने के लिए रणबीर कपूर-रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन के बीच भी जंग छिड़ चुकी है। वह कौन सा किरदार जिसके लिए निर्देशक अनीस बज्मी तीनों में से एक एक्टर को कास्ट करने को हैं बेकरार, यहां पर पढ़ें डिटेल्स:

    डबल रोल में कॉमेडी का तड़का लगाएंगे अनीस बज्मी 

    'भूल भुलैया 3' के बाद अनीस बज्मी फिल्म 'नो एंट्री में एंट्री' की शूटिंग शुरू करने वाले थे, लेकिन ये फिल्म किसी न किसी कारणवश लगातार डिले हो रही थी। अब इस फिल्म को छोड़कर डायरेक्टर अपनी दूसरी फिल्म 'राम और श्याम' की तैयारियों में जुट गए हैं।

    मिड डे की एक खबर के मुताबिक, 'राम और श्याम' पर अनीस बज्मी ने काम शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि फिल्म का प्रोडक्शन अगले साल शुरू हो जाएगा। इस मूवी की कहानी डबल रोल आइडेंटिटी के इर्द-गिर्द घूमती है। हालांकि, अनीस बज्मी दिलीप कुमार (Dilip Kumar) की फिल्म 'राम और श्याम' के रीमेक के बजाय एक फ्रेश थीम के साथ ऑडियंस के सामने आने की प्लानिंग कर रहे हैं।

    ram aur shyaam

    तीनों में से कौन होगा अनीस बज्मी की फिल्म का हीरो?

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, राम और श्याम की कास्टिंग पर काम शुरू हो चुका है और मेकर्स इसमें रणबीर कपूर-रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन में से एक सुपरस्टार को लेने का मन बना रहे हैं। सूत्रों की मानें तो अनीस बज्मी इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी समय से सोच रहे थे। वेलकम बैक और भूल भुलैया 3 के बाद उनकी इस मूवी में भी भरपूर ह्यूमरऔर ड्रामा होगा।

    ram aur shyaam (1)

    'राम और श्याम' की शूटिंग शुरू करने के लिए जहां अनीस बज्मी एक्साइटेड हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी फिल्म 'नो एंट्री में एंट्री' अब शेल्व होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दिलजीत दोसांझ के बाद फिल्म से सेकेंड एक्टर वरुण धवन ने भी कन्नी काट ली है।

