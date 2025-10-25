Ramayana के लिए रणबीर कपूर ने दीं कई कुर्बानियां, रवि दुबे बोले- 'वह यश से बिल्कुल अलग हैं'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रामायण भारतीय सिनेमा की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी है जिसमें नितेश तिवारी कई बड़े कलाकारों को मुख्य किरदारों के साथ बड़े पर्दे पर उतारने वाले हैं। भगवान राम की भूमिका रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) निभाएंगे, जबकि रावण का किरदार केजीएफ स्टार यश (Yash) निभा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें