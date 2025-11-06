Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाई Salman Khan का नाम सुन तमतमा गए अरबाज खान, रिपोर्टर की लगा डाली क्लास!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:55 PM (IST)

    अरबाज खान (Arbaaz Khan) जल्द ही एक फिल्म में दिखने वाले हैं, लेकिन अरबाज खान ने हाल ही में भाई सलमान खान (Salman Khan) को लेकर ऐसा कहा कि हर किसी के मन में सवाल आ गया है कि क्या दोनों भाईयों के बीच में अनबन चल रही है या फिर माजरा कुछ और है? आइए आपको बताते हैं...

    prefferd source google
    Hero Image

    भाई सलमान पर सवाल, बिगड़ गए अरबाज खान

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) सुर्खियों में रहें भला ऐसा हो कैसे सकता है। सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्मों की शूटिंग और बिग बॉस में व्यस्त चल रहे हैं। इसी बीच अब उनके छोटे भाई अरबाज खान (Arbaaz Khan) जल्द ही एक फिल्म में दिखने वाले हैं, लेकिन अरबाज खान ने हाल ही में भाई सलमान को लेकर ऐसा कहा कि हर किसी के मन में सवाल आ गया है कि क्या दोनों भाईयों के बीच में अनबन चल रही है या फिर माजरा कुछ और है? आइए आपको बताते हैं...

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सलमान का नाम सुन भड़क गए अरबाज खान
    दरअसल हुआ ये कि हाल ही में अरबाज खान अपनी फिल्म 'काल त्रिघोरी' (Kaal Trighori) के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे थे। इस इवेंट में अरबाज खान के साथ-साथ फिल्म की पूरी स्टारकास्ट मौजूद थी। यहीं रिपोर्टर ने सलमान को लेकर अरबाज से सवाल क्या किया, जनाब का भेजाफ्राई हो गया। अरबाज उस रिपोर्टर पर ऐसा बिफरे कि वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। एक रिपोर्टर ने फिल्म से अलग सलमान और उनके परिवार को लेकर अरबाज से सवाल किया। इस पर अरबाज ने कहा कि,

    'सलमान खान और फैमिली करना बीच में लाना जरूरी है? ये सवाल बिना नाम लिए भी आ सकता था ना? ओए, तेरे को तो मैं बहुत पहले से जानता हूं। तुझे चैन ही नहीं पड़ता जब तक तू ऐसे सवाल नहीं पूछ लेता। तू वेट करता है कि जब सबके सवाल खत्म हो जाएंगे, तब मैं ऐसा पूछूंगा। इसके बाद रिपोर्टर ने सलमान के किस्सों के बारे में बात की तो इस पर अरबाज ने कहा कि, 'क्या किस्से जानते हो? क्या हैं किस्से उनके? जब पता हैं तो उसको रिपीट क्यों करना? 'काल त्रिघोरी' के बारे में बात कर। जब सलमान खान के इंटरव्यू के लिए जाएगा, तब उसके बारे में बात करना।'

    यह भी पढ़ें- Force 3: जॉन अब्राहम की फोर्स 3 में इस एक्टर की एंट्री, बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में है महारथी

    अरबाज के इस जवाब ने हर किसी को हैरान तो जरूर किया। हालांकि लोगों ने अरबाज के जवाब की भी तारीफ की है। वहीं अरबाज की फिल्म 'काल त्रिघोरी' की बात करें, तो ये एक हॉरर-थ्रिलर फिल्म है। इसे नितिन वैद्य ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में महेश मांजरेकर, आदित्य श्रीवास्तव, राजेश शर्मा, रितुपर्णा सेनगुप्ता और मुग्धा गोडसे नजर आने वाले हैं और यह फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

    यह भी पढ़ें- 'स्विमसूट नहीं पहनूंगी,' 90s की इस एक्ट्रेस ने ठुकराया था Shah Rukh Khan की ब्लॉकबस्टर 'डर' का ऑफर

     