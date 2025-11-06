Language
    Force 3: जॉन अब्राहम की फोर्स 3 में इस एक्टर की एंट्री, बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में है महारथी

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:30 AM (IST)

    Force 3 Cast: सुपरस्टार जॉन अब्राहम की अगली फिल्म फोर्स 3 को लेकर इन दिनों चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। खबर है कि एक उभरते हुए अभिनेता ने जॉन की फोर्स फ्रेंचाइजी में एंट्री मारी है। इसका एलान खुद उस एक्टर ने सोशल मीडिया पर किया है। 

    फोर्स 3 में नजर आएगा ये एक्टर (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फोर्स अभिनेता जॉन अब्राहम (John Abraham) के एक्टिंग करियर की सबसे सफल मूवी फ्रेंचाइजी है। साल 2011 में फोर्स की शुरुआत हुई और अब तक इसके दो पार्ट्स आ चुके हैं और दोनों ही सफल रहे हैं। हाल ही में जॉन की अपकमिंग मूवी के तौर पर फोर्स 3 (Force 3) का नाम सामने आया। अब खबर आ रही है कि फोर्स 3 की कास्टिंग (Force 3 Cast) का काम शुरू हो गया है और एक मशहूर एक्टर को इस मूवी में एंट्री मिली है, जो पर्दे पर पहली बार जॉन अब्राहम संग धमाल मचाता हुआ दिखेगा। 

    सोशल मीडिया पर उस अभिनेता ने खुद फोर्स फ्रेंचाइजी में अपनी एंट्री की पुष्टि की है। आइए जानते हैं कि वह कलाकार कौन सा है- 

    फोर्स 3 में दिखेगा ये एक्टर

    जॉन अब्राहम की फोर्स 3 को लेकर इस वक्त खबरों का बाजार काफी गर्म है। फिल्म की कन्फर्मेशन से फैंस की एक्साइटमेंट काफी हाई है। एक नए कलाकार की एंट्री से फोर्स 3 को लेकर सुर्खियां तेज हो गई हैं। दरअसल वह एक्टर और कोई न नहीं बल्कि हर्षवर्धन राणे हैं। जी हां, जॉन अब्राहम की चहेते हर्षवर्धन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी के जरिए फोर्स 3 में अपनी एंट्री कन्फर्म की है। उन्होंने बताया है-

    इस वक्त मैं जॉन सर नामक एक एंजेल जैसे शख्स का दिल से धन्यवाद कर सकता हूं। ऊपर वाले का भी इसको लेकर आभारी हूं। मार्च 2026 में इसकी शूटिंग शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकता। शूटिंग के अलावा अन्य कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। इस तरह से हर्षवर्धन राणे ने जॉन अब्राहम की आने वाली फिल्म फोर्स 3 में अपनी एंट्री की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। 

    इससे पहले सनम तेरी कसम री-रिलीज और एक दीवाने की दीवानियत के जरिए हर्ष बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुके हैं। बताया जा रहा है कि फोर्स 3 के डायरेक्टर की बागडोर निर्देशक भाव धूलिया के हाथों में है, जो इससे पहले खाकी- द बिहार चैप्टर जैसी धांसू वेब सीरीज के लिए जाने जाते हैं। 

    कब रिलीज होगी फोर्स 3

    साल 2011 में फोर्स का पहला भाग रिलीज किया गया था। इसके बाद 2016 में इसका सीक्वल फोर्स 2 आया और अब करीब एक दशक के लंबे अंतराल के बाद फोर्स 3 वापसी कर रही है। फिलहाल फिल्म की आधिकारिक रिलीज डेट सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि 2027 में फोर्स 3 को रिलीज किया जा सकता है। 

