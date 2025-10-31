सैयारा एक्टर Ahaan Panday से तुलना किए जाने से नाराज हुए Harshvardhan Rane, बोले- मैं भीख मांगता हूं...
हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है, जिसने 55 करोड़ से अधिक की कमाई की है। हाल ही में अभिनेता की तुलना सैयारा एक्टर अहान पांडे (Ahaan Panday) से की गई जिस पर हर्षवर्धन ने रिएक्ट किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत (Ek Deewane Ki Deewaniyat) बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और अभी भी मूवी बड़े पर्दे पर अच्छा परफॉर्म कर रही है।
एक दीवाने की दीवानियत की सफलता के बीच अब सोशल मीडिया में एक बहस सी छिड़ गई है। लोग उनकी तुलना सैयारा स्टार अहान पांडे (Ahaan Panday) से कर रहे हैं। अब हर्षवर्धन ने अहान से तुलना किए जाने पर रिएक्शन दिया है।
अहान पांडे और हर्षवर्धन राणे से बेहतर कौन?
हर्षवर्धन और अहान में से कौन बेहतर है? सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस छिड़ गई है। हर्षवर्धन राणे ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक रील शेयर किया है जिसमें लिखा गया है- इंटरनेट ने डिक्लेयर कर दिया है कि एक दीवाने की दीवानियत का हीरो सैयारा के मेल लीड से बेहतर है।
दोनों की तस्वीरें भी लगी है। हर्षवर्धन की फोटो के ऊपर 'सिंसेयर' और अहान की फोटो पर 'वुमनाइजर' लिखा है। इस पोस्ट पर हर्षवर्धन राणे ने रिएक्ट करते हुए लिखा, "दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। प्लीज इसे बंद करें।"
एक दीवाने की दीवानियत हिट या फ्लॉप?
हर्षवर्धन राणे को सनम तेरी कसम मूवी से सफलता मिली थी। मगर यह फिल्म 2016 में फ्लॉप रही थी, लेकिन री-रिलीज में यह सुपरहिट हुई। इस बार हर्षवर्धन ने एक दीवाने की दीवानियत को सफल बनाने के लिए खूब मेहनत किया था और आखिरकार वह इस बार दर्शकों को सिनेमाघर खींच पाने में सफल रहे। करीब 25 करोड़ के बजट में बनी एक दीवाने की दीवानियत ने अभी तक भारत में 55 करोड़ रुपये के ऊपर कलेक्शन कर लिया है। इस फिल्म में राणे के अलावा सोनम बाजवा भी लीड रोल में हैं।
बात करें अहान पांडे की तो चंकी पांडे के भतीजे ने इसी साल मोहित सूरी की मूवी सैयारा से डेब्यू किया और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। साथ ही अहान की परफॉर्मेंस की भी बहुत तारीफ हुई।
