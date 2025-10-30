आगरा के इस सिनेमा में आज पहुंचेंगे एक्टर हर्षवर्धन राणे, दर्शकों से करेंगे मुलाकात

जागरण संवाददाता, आगरा। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी वाली रोमांस और इमोशन से भरपूर बालीवुड फिल्म एक दीवाने की दीवानियत 21 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। यह दर्शकों के बीच चर्चा में है। अब आगरा के सिनेप्रेमियों को इस फिल्म से जुड़ने पर एक विशेष उपहार और मिलने जा रहा है। फिल्म के मुख्य अभिनेता हर्षवर्धन राणे 31 अक्टूबर को सुबह 9:45 बजे श्री सिनेमा में पहुंचकर प्रचार-प्रसार करेंगे, जहां प्रशंसक उनसे आमने-सामने मिल कर सेल्फी ले पाएंगे।

प्रोड्यूसर अंशुल गर्ग ने बताया कि हर्षवर्धन का आगरा दौरा फिल्म को स्थानीय लोगों से जोड़ेगा। दर्शक टिकट बुक करके न सिर्फ फिल्म का आनंद उठाएंगे, स्टार के साथ सेल्फी लेकर उनसे बातचीत का मौका भी उन्हें मिलेगा। शुक्रवार को होने वाले इस प्रमोशन के लिए जल्दी टिकट बुक कराएं।

किस फिल्म से बनाई पहचान? हर्षवर्धन राणे ने हग्स एंड किसेस जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई है। इस बार अपने संजीदा रोल के लिए उन्हें सराहा जा रहा है। सोनम बाजवा के अभिनय को भी प्रशंसा मिल रही है। फिल्म का म्यूजिक, खासकर टाइटल ट्रैक, युवाओं के बीच लोकप्रिय है। आगरा के सिनेमा प्रेमियों के लिए यह मीट एंड ग्रीट अवसर यादगार होगा।