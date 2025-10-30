Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आगरा के इस सिनेमा में आज पहुंचेंगे एक्टर हर्षवर्धन राणे, दर्शकों से करेंगे मुलाकात

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:52 PM (IST)

    अभिनेता हर्षवर्धन राणे आज आगरा के एक सिनेमाघर में दर्शकों से मिलेंगे। वे अपनी फिल्मों और करियर पर बातचीत करेंगे। उनके आगमन से प्रशंसकों में उत्साह है। यह कार्यक्रम दर्शकों को उनके पसंदीदा अभिनेता से मिलने का अवसर प्रदान करेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आगरा। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी वाली रोमांस और इमोशन से भरपूर बालीवुड फिल्म एक दीवाने की दीवानियत 21 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। यह दर्शकों के बीच चर्चा में है। अब आगरा के सिनेप्रेमियों को इस फिल्म से जुड़ने पर एक विशेष उपहार और मिलने जा रहा है। फिल्म के मुख्य अभिनेता हर्षवर्धन राणे 31 अक्टूबर को सुबह 9:45 बजे श्री सिनेमा में पहुंचकर प्रचार-प्रसार करेंगे, जहां प्रशंसक उनसे आमने-सामने मिल कर सेल्फी ले पाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रोड्यूसर अंशुल गर्ग ने बताया कि हर्षवर्धन का आगरा दौरा फिल्म को स्थानीय लोगों से जोड़ेगा। दर्शक टिकट बुक करके न सिर्फ फिल्म का आनंद उठाएंगे, स्टार के साथ सेल्फी लेकर उनसे बातचीत का मौका भी उन्हें मिलेगा। शुक्रवार को होने वाले इस प्रमोशन के लिए जल्दी टिकट बुक कराएं।

    किस फिल्म से बनाई पहचान?

    हर्षवर्धन राणे ने हग्स एंड किसेस जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई है। इस बार अपने संजीदा रोल के लिए उन्हें सराहा जा रहा है। सोनम बाजवा के अभिनय को भी प्रशंसा मिल रही है। फिल्म का म्यूजिक, खासकर टाइटल ट्रैक, युवाओं के बीच लोकप्रिय है। आगरा के सिनेमा प्रेमियों के लिए यह मीट एंड ग्रीट अवसर यादगार होगा।

    बता दें कि अंशुल गर्ग प्रेजेंट्स बेन मूवीज फैक्टर के बैनर तले बनी इस फिल्म को मिलाप जावेरी ने निर्देशित किया है। फिल्म की कहानी एक राजनीतिज्ञ विक्रमादित्य (हर्षवर्धन) की है, जो आजाद (सोनम) से प्यार करने लगते हैं कि यह मोहब्बत जल्द ही जुनून और दिल टूटने की दास्तान बन जाती है। ट्रेलर से ही दर्शकों को फिल्म अपनी ओर आकर्षित करेगी।