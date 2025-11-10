Dharmendra की हेल्थ पर आया बड़ा अपडेट, अस्पताल पहुंचे हेमा मालिनी और सनी देओल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। सांस संबंधी समस्या के चलते धर्मेंद्र को बीते दिनों ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में धर्मेंद्र इस वक्त डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। हालांकि आज ही खबर आई कि धर्मेंद्र की हालत नाजुक है और इस खबर से उनके फैंस और चाहने वाले चिंतिति हो उठे। हालांकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो धीरे-धीरे रिकवरी भी कर रहे हैं। वहीं अब अस्पताल में धर्मेंद्र को देखने के लिए उनका परिवार भी पहुंच रहा है।

