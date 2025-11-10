Language
    Dharmendra की हेल्थ पर आया बड़ा अपडेट, अस्पताल पहुंचे हेमा मालिनी और सनी देओल

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:23 PM (IST)

    धर्मेंद्र की हेल्थ पर आया बड़ा अपडेट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। सांस संबंधी समस्या के चलते धर्मेंद्र को बीते दिनों ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में धर्मेंद्र इस वक्त डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। हालांकि आज ही खबर आई कि धर्मेंद्र की हालत नाजुक है और इस खबर से उनके फैंस और चाहने वाले चिंतिति हो उठे। हालांकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो धीरे-धीरे रिकवरी भी कर रहे हैं। वहीं अब अस्पताल में धर्मेंद्र को देखने के लिए उनका परिवार भी पहुंच रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सनी देओल पहुंचे अस्पताल
    हाल ही में सनी देओल (Sunny Deol) को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर स्पॉट किया गया है। सनी देओल अपने पापा को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। सनी देओल के साथ गाड़ी में उनके बेटे भी देखे गए। वहीं ये खबर भी आ रही थी कि धर्मेंद्र को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। हालांकि इस खबर को गलत बताया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, सनी देओल के करीबी ने इन खबरों को गलत बताया है। धर्मेंद्र को पिछले दिनों ही अस्पताल लाया गया था पर उनके वेंटिलेटर पर शिफ्ट वाली खबर गलत बताई जा रही है। धर्मेंद्र का लगातार इलाज चल रहा है और वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे।

    हेमा मालिनी भी पहुंचीं अस्पताल
    धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) को भी हाल ही में अस्पताल के बाहर देखा गया। इसके अलावा हेमा मालिनी ने उम्मीद जताई है कि धर्मेंद्र जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। एचटी सिटी के साथ बातचीत में हेमा ने कहा है कि, हम उनके अच्छे स्वास्थय की उम्मीद कर रहे हैं और वह जल्द ठीक हो जाएंगे।

     

     
     
     
    आपको बता दें कि रुटीन चेकअप के चलते धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तभी से धर्मेंद्र अस्पताल में ही भर्ती हैं और उनका लगातार इलाज चल रहा है।

