Dharmendra की हेल्थ पर आया बड़ा अपडेट, अस्पताल पहुंचे हेमा मालिनी और सनी देओल
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। सांस संबंधी समस्या के चलते धर्मेंद्र को बीते दिनों ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में धर्मेंद्र इस वक्त डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। हाल ही में सनी देओल (Sunny Deol) और हेमा मालिनी (Hema Malini) को अस्पताल के बाहर देखा गया और धर्मेंद्र की हालत अब कैसी है इस पर भी अपडेट आया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। सांस संबंधी समस्या के चलते धर्मेंद्र को बीते दिनों ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में धर्मेंद्र इस वक्त डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। हालांकि आज ही खबर आई कि धर्मेंद्र की हालत नाजुक है और इस खबर से उनके फैंस और चाहने वाले चिंतिति हो उठे। हालांकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो धीरे-धीरे रिकवरी भी कर रहे हैं। वहीं अब अस्पताल में धर्मेंद्र को देखने के लिए उनका परिवार भी पहुंच रहा है।
सनी देओल पहुंचे अस्पताल
हाल ही में सनी देओल (Sunny Deol) को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर स्पॉट किया गया है। सनी देओल अपने पापा को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। सनी देओल के साथ गाड़ी में उनके बेटे भी देखे गए। वहीं ये खबर भी आ रही थी कि धर्मेंद्र को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। हालांकि इस खबर को गलत बताया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, सनी देओल के करीबी ने इन खबरों को गलत बताया है। धर्मेंद्र को पिछले दिनों ही अस्पताल लाया गया था पर उनके वेंटिलेटर पर शिफ्ट वाली खबर गलत बताई जा रही है। धर्मेंद्र का लगातार इलाज चल रहा है और वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे।
यह भी पढ़ें- अस्पताल में Dharmendra की हालत नाजुक, सात महीने पहले हुई थी सर्जरी
View this post on Instagram
हेमा मालिनी भी पहुंचीं अस्पताल
धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) को भी हाल ही में अस्पताल के बाहर देखा गया। इसके अलावा हेमा मालिनी ने उम्मीद जताई है कि धर्मेंद्र जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। एचटी सिटी के साथ बातचीत में हेमा ने कहा है कि, हम उनके अच्छे स्वास्थय की उम्मीद कर रहे हैं और वह जल्द ठीक हो जाएंगे।
View this post on Instagram
आपको बता दें कि रुटीन चेकअप के चलते धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तभी से धर्मेंद्र अस्पताल में ही भर्ती हैं और उनका लगातार इलाज चल रहा है।
यह भी पढ़ें- कपड़े खरीदने के लिए Dharmendra को पैसे देते थे मनोज कुमार, दोस्त की सलाह से ही धर्म पाजी बने सुपरस्टार!
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।