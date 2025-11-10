Dharmendra की ये फिल्म थी बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जुबली, 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों में किया था राज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब के नसराली में जन्मे धर्मेंद्र को कम उम्र से ही अभिनेता बनने का चस्का लग गया था। पहले उन्हें फिल्म देखना पसंद था और फिर स्क्रीन पर आने की इच्छा ऐसी जागी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आ गए।

धर्मेंद्र की पहली फिल्म साल 1960 में रिलीज हुई 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' हैं जो हिट तो नहीं रही लेकिन उन्हें थोड़ी-बहुत लोकप्रियता जरूर दिला दी। 6 साल तक संघर्ष करने के बाद उनके हाथ स्टारडम लगा और उनकी पहली सुपरहिट फिल्म का क्रेज इतना जबरदस्त रहा कि वह 50 हफ्ते तक सिनेमाघरों में चली थी।

सुपरहिट रही थी धर्मेंद्र की ये फिल्म धर्मेंद्र की ये फिल्म गोल्डन जुबली रही थी जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया था। वह सिनेमा के ही-मैन बन गए थे। रोमांटिक हीरो से शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र इसी फिल्म से एक्शन हीरो के रूप में उभरे। यह फिल्म थी 1966 में रिलीज हुई फूल और पत्थर (Phool Aur Patthar)।