Dharmendra की ये फिल्म थी बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जुबली, 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों में किया था राज
सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र ने यूं तो कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था लेकिन उनकी एक सोलो फिल्म गोल्डन जुबली रही थी। फिल्म को लेकर क्रेज इतना जबरदस्त था कि 50 हफ्तों तक यह स्क्रीन से नहीं हटी थी। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब के नसराली में जन्मे धर्मेंद्र को कम उम्र से ही अभिनेता बनने का चस्का लग गया था। पहले उन्हें फिल्म देखना पसंद था और फिर स्क्रीन पर आने की इच्छा ऐसी जागी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आ गए।
धर्मेंद्र की पहली फिल्म साल 1960 में रिलीज हुई 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' हैं जो हिट तो नहीं रही लेकिन उन्हें थोड़ी-बहुत लोकप्रियता जरूर दिला दी। 6 साल तक संघर्ष करने के बाद उनके हाथ स्टारडम लगा और उनकी पहली सुपरहिट फिल्म का क्रेज इतना जबरदस्त रहा कि वह 50 हफ्ते तक सिनेमाघरों में चली थी।
सुपरहिट रही थी धर्मेंद्र की ये फिल्म
धर्मेंद्र की ये फिल्म गोल्डन जुबली रही थी जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया था। वह सिनेमा के ही-मैन बन गए थे। रोमांटिक हीरो से शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र इसी फिल्म से एक्शन हीरो के रूप में उभरे। यह फिल्म थी 1966 में रिलीज हुई फूल और पत्थर (Phool Aur Patthar)।
50 हफ्तों तक चला धर्मेंद्र का जादू
फूल और पत्थर एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे ओ. पी. रल्हन ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। इसमें धर्मेंद्र, मीना कुमारी, शशिकला और ओ. पी. रल्हन ने काम किया था। यह फिल्म गोल्डन जुबली हिट रही थी। 50 हफ्तों तक फिल्म नॉन-स्टॉप सिनेमाघरों में चली और दर्शक धर्मेंद्र के लिए क्रेजी हो गए थे। इस फिल्म में उनका शर्ट उतारने वाला सीन देख सिनेमाघरों में सीटियां बजने लगी थीं।
मीना कुमारी संग हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी
फूल और पत्थर की सफलता ने धर्मेंद्र के पास प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइन लग गई। 70 के दशक में अभिनेता सबसे ज्यादा फीस पाने वाले अभिनेता बन गए। राजेश खन्ना के बाद सिनेमा में धर्मेंद्र को फिल्म में कास्ट करने के लिए मेकर्स बेताब रहते थे। मीना कुमारी संग धर्मेंद्र की जोड़ी इतनी पसंद की गई कि उन्होंने साथ में बहारों की मंजिल, चंदन का पालना, मझली दीदी जैसी फिल्मों में काम किया।
