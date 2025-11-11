Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dharmendra के निधन की उड़ी झूठी खबर, बेटी एशा देओल ने दिया पिता की सेहत पर लेटेस्ट अपडेट

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:38 AM (IST)

    हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का नाम मौत की झूठी खबर को लेकर चर्चा में बना हुआ है। इस मामले को लेकर अब उनकी बेटी और अभिनेत्री एशा देओल सोशल मीडिया पर अपने पिता की हेल्थ पर ताजा अपडेट दिया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    धर्मेंद्र की बेटी एशा देओल (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का नाम इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती धर्मेंद्र (Dharmendra) की हाल ही में मौत की झूठी खबर फैली, जिसके बाद सुर्खियां तेज हो गईं। अब उनकी बेटी और बॉलीवुड अभिनेत्री एशा देओल (Esha Deol) ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि उनके पिता जीवत हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एशा ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर करते हुए धर्मेंद्र की मौत की खबर को महज अफवाह करार दिया है। इसके साथ ही अभिनेत्री ने उनकी हेल्थ का ताजा अपडेट भी साझा किया है। 

    जीवित हैं धर्मेंद्र 

    सोमवार से धर्मेंद्र को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बीते दिन ऐसी खबर सामने आई थी कि वह वेंटिलेटर हैं और आज सुबह उनके निधन की खबरें तेज हो गईं, जिसका तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जाने लगा। लेकिन वह एशा देओल ने धर्मेंद्र की मौत की खबर को महज अफवाह बताते हुए सच्चाई की तस्वीर पेश की है। एशा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है-

    dharmendraeasha

    यह भी पढ़ें- Dharmendra को देखने अस्पताल पहुंचे Salman- Shah Rukh, भाईजान के चेहरे पर दिखी उदासी

    "मीडिया बहुत जल्दी में हैं और फेक न्यूज फैलाने में तेज चल रही है। मेरे पिता का अब भी इलाज चल रहा है। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि कृपया फिलहाल के लिए हमारे परिवार को प्राइवेसी दें। बाकी मेरे पिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना करने वालों आप सभी को दिल से धन्यवाद।"

    dharmendra (8)

    इस तरह से एशा देओल ने धर्मेंद्र की हेल्थ पर ताजा अपडेट शेयर किया है और उनके देहांत की खबर का खंडन किया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस फेक न्यूज को लेकर एशा का गुस्सा मीडिया पर फूटा है। 

    धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी की बेटी हैं एशा

    दरअसल एशा देओल धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी की बड़ी बेटी हैं। एशा अपने पिता के बेहद करीब हैं और उनके साथ आए दिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। हाल ही में अपने बर्थडे के मौके पर एशा ने मां हेमा और पापा धर्मेंद्र के साथ एक स्पेशल फोटो को भी शेयर किया था। 

    Disclaimer: पूर्व में धर्मेंद्र की मौत की गलत खबर में तथ्यात्मक सुधार किया है और इस त्रुटि के लिए हमें खेद है। जागरण डॉट कॉम खबरों की सत्यता को लेकर सदैव सजग रहा है। हम अपने पाठकों तक तथ्यात्मक और पुष्ट जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

    यह भी पढ़ें- Dharmendra Health Updates: अब कैसी है पापा धर्मेंद्र की तबीयत? बेटे Sunny Deol के पोस्ट से फैंस को मिलेगी राहत