Dharmendra के निधन की उड़ी झूठी खबर, बेटी एशा देओल ने दिया पिता की सेहत पर लेटेस्ट अपडेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का नाम इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती धर्मेंद्र (Dharmendra) की हाल ही में मौत की झूठी खबर फैली, जिसके बाद सुर्खियां तेज हो गईं। अब उनकी बेटी और बॉलीवुड अभिनेत्री एशा देओल (Esha Deol) ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि उनके पिता जीवत हैं।

एशा ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर करते हुए धर्मेंद्र की मौत की खबर को महज अफवाह करार दिया है। इसके साथ ही अभिनेत्री ने उनकी हेल्थ का ताजा अपडेट भी साझा किया है। जीवित हैं धर्मेंद्र सोमवार से धर्मेंद्र को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बीते दिन ऐसी खबर सामने आई थी कि वह वेंटिलेटर हैं और आज सुबह उनके निधन की खबरें तेज हो गईं, जिसका तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जाने लगा। लेकिन वह एशा देओल ने धर्मेंद्र की मौत की खबर को महज अफवाह बताते हुए सच्चाई की तस्वीर पेश की है। एशा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है-

इस तरह से एशा देओल ने धर्मेंद्र की हेल्थ पर ताजा अपडेट शेयर किया है और उनके देहांत की खबर का खंडन किया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस फेक न्यूज को लेकर एशा का गुस्सा मीडिया पर फूटा है।

धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी की बेटी हैं एशा दरअसल एशा देओल धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी की बड़ी बेटी हैं। एशा अपने पिता के बेहद करीब हैं और उनके साथ आए दिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। हाल ही में अपने बर्थडे के मौके पर एशा ने मां हेमा और पापा धर्मेंद्र के साथ एक स्पेशल फोटो को भी शेयर किया था।