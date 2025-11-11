बेहद अपमानजनक... पति धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर पर फूटा Hema Malini का गुस्सा, जताई नाराजगी

Language
    अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) की मौत की झूठी खबर तेजी से फैली। जिसपर एक्टर की बेटी एशा देओल और अब पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) ने नाराजगी जताई है। हेमा ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर इसे बेहद अपमानजनक बताया है। 

    धर्मेंद्र की मौत की अफवाह पर हेमा मालिनी का गुस्सा फूटा

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र को लेकर इस वक्त चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। थोड़ी देर पहले हिंदी सिनेमा के ही-मैन के निधन की झूठी खबर आग की तरह फैली। जिसका खंडन पहले धर्मेंद्र की बेटी और एक्ट्रेस एशा देओल ने किया और अब इस मामले को लेकर सांसद-अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपनी नाराजगी जताई है। 

    पति धर्मेंद्र की मौत की अफवाह पर हेमा मालिनी का गुस्सा फूटा है और उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसा करने वालों को आड़े हाथों लिया है। आइए जानते हैं कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने अपने इस पोस्ट में क्या-क्या लिखा है। 

    धर्मेंद्र की मौत की फेक न्यूज पर हेमा का रिएक्शन

    सोमवार से अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, जिसको लेकर सुपरस्टार सनी देओल ने ही अपडेट दिया है। 11 नवंबर की सुबह धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर तेजी से फैली, जिसको तुरंत ही एशा देओल ने फेक बताकर खारिज किया और हेमा मालिनी ने भी इस मामले पर आपत्ति जताई है। हेमा ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक लेटेस्ट ट्वीट किया है और लिखा है- 

    ''ये जो भी हो रहा है वह अक्षम्य है। जिम्मेदार चैनल ऐसे शख्स के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं, जिसका इलाज की प्रक्रिया ठीक रही है और उसमें असर भी नजर आ रहा है। ये सच में बेहद अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना है। प्लीज आप सबसे निवेदन है कि हमारे परिवार और निजता का पूरी तरह से सम्मान करें।''

    धर्मेंद्र की सेहत पर हेमा की नजर

    इस तरह से हेमा मालिनी ने अपने हसबैंड धर्मेंद्र की मौत की अफवाह पर गुस्सा निकाला है। मालूम हो कि हेमा धर्मेंद्र की सेहत पर करीब से नजर रखी हुई हैं और लगातार सोशल मीडिया पर उनकी हेल्थ से जुड़ा अपडेट साझा कर रही हैं। देर रात भी हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर अहम जानकारी साझा की थी।

