बेहद अपमानजनक... पति धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर पर फूटा Hema Malini का गुस्सा, जताई नाराजगी
अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) की मौत की झूठी खबर तेजी से फैली। जिसपर एक्टर की बेटी एशा देओल और अब पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) ने नाराजगी जताई है। हेमा ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर इसे बेहद अपमानजनक बताया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र को लेकर इस वक्त चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। थोड़ी देर पहले हिंदी सिनेमा के ही-मैन के निधन की झूठी खबर आग की तरह फैली। जिसका खंडन पहले धर्मेंद्र की बेटी और एक्ट्रेस एशा देओल ने किया और अब इस मामले को लेकर सांसद-अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपनी नाराजगी जताई है।
पति धर्मेंद्र की मौत की अफवाह पर हेमा मालिनी का गुस्सा फूटा है और उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसा करने वालों को आड़े हाथों लिया है। आइए जानते हैं कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने अपने इस पोस्ट में क्या-क्या लिखा है।
धर्मेंद्र की मौत की फेक न्यूज पर हेमा का रिएक्शन
सोमवार से अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, जिसको लेकर सुपरस्टार सनी देओल ने ही अपडेट दिया है। 11 नवंबर की सुबह धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर तेजी से फैली, जिसको तुरंत ही एशा देओल ने फेक बताकर खारिज किया और हेमा मालिनी ने भी इस मामले पर आपत्ति जताई है। हेमा ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक लेटेस्ट ट्वीट किया है और लिखा है-
यह भी पढ़ें- Dharmendra के निधन की उड़ी झूठी खबर, बेटी एशा देओल ने दिया पिता की सेहत पर लेटेस्ट अपडेट
''ये जो भी हो रहा है वह अक्षम्य है। जिम्मेदार चैनल ऐसे शख्स के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं, जिसका इलाज की प्रक्रिया ठीक रही है और उसमें असर भी नजर आ रहा है। ये सच में बेहद अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना है। प्लीज आप सबसे निवेदन है कि हमारे परिवार और निजता का पूरी तरह से सम्मान करें।''
What is happening is unforgivable! How can responsible channels spread false news about a person who is responding to treatment and is recovering? This is being extremely disrespectful and irresponsible. Please give due respect to the family and its need for privacy.— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 11, 2025
धर्मेंद्र की सेहत पर हेमा की नजर
इस तरह से हेमा मालिनी ने अपने हसबैंड धर्मेंद्र की मौत की अफवाह पर गुस्सा निकाला है। मालूम हो कि हेमा धर्मेंद्र की सेहत पर करीब से नजर रखी हुई हैं और लगातार सोशल मीडिया पर उनकी हेल्थ से जुड़ा अपडेट साझा कर रही हैं। देर रात भी हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर अहम जानकारी साझा की थी।
यह भी पढ़ें- Dharmendra Health Updates: अब कैसी है पापा धर्मेंद्र की तबीयत? बेटे Sunny Deol के पोस्ट से फैंस को मिलेगी राहत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।