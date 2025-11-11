Dharmendra के बाद जैकी चैन के निधन के उड़ी झूठी खबर, लोगों ने दे डाली श्रद्धांजलि!
एक तरफ जहां बॉलीवुड में धर्मेंद्र (Dharmendra Death News) के निधन की खबर उड़ी तो उधर हॉलीवुड से भी खबर आई कि जैकी चैन (Jackie Chan) का निधन हो गया है। हालांकि यह खबरें महज अफवाह निकली हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट वायरल हुए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि अभिनेता जैकी चैन अब नहीं रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. एक्शन सुपरस्टार जैकी चैन (Jackie Chan) ने अपने करियर में कितनी दमदार फिल्मों में काम किया है, ये हर कोई जानता है। हॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में जैकी चैन की गिनती की जाती है। जैकीन चैन ने कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया है और इसी बीच अब जैकी चैन के निधन की खबर उड़ी है। दरअसल एक तरफ जहां बॉलीवुड में धर्मेंद्र (Dharmendra Death News) के निधन की खबर उड़ी तो उधर हॉलीवुड से भी खबर आई कि जैकी चैन का निधन हो गया है। हालांकि यह खबरें महज अफवाह निकली हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट
दरअसल सोमवार के दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ। इस पोस्ट में कहा गया कि अभिनेता जैकी चैन का निधन हो गया है। फेसबुक पर ये पोस्ट साझा किया गया और इस बात की जानकारी दी गई। यहां कि पोस्ट में जैकी चैन की एक तस्वीर भी शेयर की गई, जिसमें वह अस्पताल में बेड पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि साफ पता चल रहा है कि तस्वीर फेक है। जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुआ तो जैकी चैन के परिवार की तरफ से कहा गया कि यह खबर झूठी है।
सोशल मीडिया पर कई फैन पेजेस ने भी इस खबर की पुष्टि की कि जैकी चैन स्वस्थ हैं और ठीक है। जो भी निधन की खबरें फैलाई जा रही हैं वह फेक हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि आखिरकार फेसबुक क्यों जैकी चैन की झूठी मौत की खबरें उड़ा रहा है और लोगों को यह करने में क्या मजा आ रहा है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब अभिनेता जैकी चैन के ऐसे निधन की झूठी खबर उड़ी हो। इससे पहले भी कई बार जैकी चैन ऐसी फेक न्यूज का शिकार हो चुके हैं।
आपको बता दें कि जैकी चैन ने ड्रंकन मास्टर (1978), पुलिस स्टोरी (1985), रश आवर (1998) और ड्रंकन मास्टर II (1994) समेत कई हिट फिल्मों में काम किया है। वहीं भारत में जैकी चैन की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है।
