    22 सदस्यों के परिवार के मुखिया हैं Dharmendra, पढ़ें देओल परिवार की कहानी

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:54 PM (IST)

    Deol Family: बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का परिवार काफी बड़ा है। धर्मेंद्र के 6 बच्चे हैं और वे 13 नाती-पोते हैं। आइए जानते हैं उनके बच्चे हैं कौन हैं और किस फील्ड में काम करते हैं।

    22 सदस्यों के परिवार के मुखिया हैं धर्मेंद्र

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्में भारतीय सिनेमा को दी है और पद्म भूषण समेत कई अचीवमेंट्स अपने नाम किए। इसके अलावा धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ भी बेहतरीन रही है। सुपरस्टार का एक बड़ा परिवार है और उनके 6 बच्चे हैं।

    पहली शादी से हैं 4 बच्चे

    धर्मेंद्र ने 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया। धर्मेंद्र ने 1954 में 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी की थी। इस जोड़े के चार बच्चे हुए, सनी देओल (1957), विजेता देओल (1962), अजीतादेओल (1966) और बॉबीदेओल (1969)।

    दूसरी शादी हेमा मालिनी से की

    इस दौरान धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री में सफल हो गए थे और हेमा मालिनी के साथ वे कई फिल्मों में को-स्टार थे। दोनों ने एक साथ सीता और गीता, तुम हसीन मैं जवान, शोले और ड्रीमगर्ल जैसी फिल्मों में काम किया। इस दौरान दोनों में प्यार हो गया और धर्मेंद्र ने दूसरी शादी 1980 में हेमा मालिनी से की। कपल की दो बेटियां हुईं- ईशा देओल और अहाना देओल

    कहां हैं और क्या करते हैं धर्मेंद्र के सभी बच्चे?

    उनके तीन बच्चे - सनी देओल, बॉबीदेओल और ईशा देओल - फिल्मों में आ गए, जबकि उनकी तीन अन्य बेटियां विजेता देओल, अजीता देओल और अहाना देओल लाइमलाइट से दूर रहीं।

    आइए देओल भाई-बहनों को और करीब से जानें

    सनी देओल

    घायल, गदर और बॉर्डर जैसे फिल्मों के स्टार सनी देओल की शादी लिंडादेओल से हुई है, जिन्हें पूजा देओल के नाम से भी जाना जाता है। वह एक एंग्लो-इंडियन परिवार से ताल्लुक रखती हैं। पूजा के पिता कृष्ण देव महल भारतीय हैं, जबकि उनकी मां जून सारा महल ब्रिटिश हैं।

    सनी और पूजा के दो बेटे हैं, करण और राजवीर। पूजा, जिन्होंने इतने सालों तक लाइमलाइट से दूर ही रहीं। 2023 में अपने बड़े बेटे करण की शादी में नजर आईं। इस पारिवारिक समारोह से पहले, उन्हें कभी फिल्मी पार्टियों में नहीं देखा गया।

    विजेता देओल

    धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की बेटी विजेता देओल, नई दिल्ली में रहती हैं। वह एक बिजनेस वुमन हैं और राजकमल होल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक हैं। विजेता की शादी बिजनेसमैन विवेक गिल से हुई है और उनके दो बच्चे हैं- बेटी प्रेरणा गिल और बेटा साहिल गिल।

    अजीता देओल

    अजीता अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, अजीता एक मनोवैज्ञानिक, डेंटिस्ट और टीचर हैं। अजीता की दो बेटियां हैं निकिता चौधरी और प्रियंका चौधरी।

    बॉबी देओल

    सोल्जर, हमराज और एनिमल जैसी फिल्मों के लिए मशहूर बॉबी देओल ने 1996 में स्टाइलिस्ट तान्या आहूजा देओल से शादी की। तान्या एक बिजनेसवुमन और डिजाइनर हैं। बॉबी और तान्या के दो बेटे आर्यमान और धरम हैं, जो फिलहाल फिल्मों से दूर हैं। आर्यमानअक्सर अपने पिता के साथ फिल्म पार्टियों में जाते हैं, जिनमें से सबसे हालिया "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" की प्रीमियर स्क्रीनिंग थी।

    ईशा देओल

    धूम और डार्लिंग जैसी फिल्मों के लिए मशहूर ईशा देओल ने व्यवसायी भरत तख्तानी से शादी की थी। उनकी दो बेटियां हैं, राध्या और मिराया। उन्होंने 6 फरवरी, 2024 को अपने तलाक की घोषणा की।

    अहाना देओल

    अहाना देओल के पति वैभव वोहरा भी एक बिजनेसमैन हैं। उनके तीन बच्चे हैं- जुड़वां बेटियां और एक बेटा। अहाना अपनी मां हेमा मालिनी की तरह एक प्रोफेशनल डांसर हैं।

    इस तरह धर्मेंद्र बॉलीवुड के एक सुपरस्टार होने के साथ-साथ एक प्यारे और बड़े परिवार के मुखिया भी हैं। उनकी फैमिली जितनी बड़ी है उतनी ही समृद्ध भी हैं।

