Dharmendra से मिलने ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचें एशा देओल के एक्स हसबैंड, बीते साल पत्नी से लिया था तलाक
89 साल के धर्मेंद्र इस वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट हैं। आमिर खान से लेकर शाह रुख खान तक पूरी इंडस्ट्री हीमैन का हालचाल लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंच रही है। अस्पताल से निकलते हुए धर्मेंद्र की बेटी एशा देओल के एक्स हसबैंड का वीडियो भी वायरल हुआ।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट हैं। 89 साल के अभिनेता का वहां इलाज चल रहा है। जहां उनसे मिलने के लिए और उनका हालचाल लेने के लिए सलमान खान से लेकर शाह रुख, आमिर खान, गोविंदा सहित कई सितारे पहुंचे हैं।
इस वक्त धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी से लेकर उनके सभी बच्चे अस्पताल में उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। इस बीच ही एशा देओल के एक्स हसबैंड भरत तख्तानी को भी ब्रीच कैंडी अस्पताल से बाहर निकलते हुए मीडिया ने अपने कैमरे में कैप्चर किया।
भरत तख्तानी के चेहरे पर दिखी उदासी
भरत तख्तानी अपने एक्स ससुर धर्मेंद्र से अस्पताल में मिलने उस समय पहुंचे, जब वह अभय देओल, सनी देओल सहित पूरा परिवार मौजूद था। अस्पताल से निकलते हुए भरत के चेहरे पर धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दिखाई दी। भरत और एशा भले ही एक-दूसरे से अलग हो गए हों, लेकिन बिजनेसमैन का धर्मेंद्र के साथ काफी अच्छा रिश्ता रहा है।
इससे पहले लगातार पिता धर्मेंद्र की डेथ की उड़ रही अफवाहों पर पूर्णविराम लगाते हुए एशा देओल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने गुस्सा पिता के निधन को लेकर उड़ी झूठी अफवाहों पर गुस्सा व्यक्त करते हुए लिखा, "लगता है मीडिया ज्यादा ही एक्टिव हो गई है और गलत न्यूज फैला रही है। मेरे पिता ठीक हैं और रिकवरी कर रहे हैं। मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूंगी कि हमारी फैमिली को प्राइवेसी दें। मेरे पिता की स्पीडी रिकवरी के लिए प्रेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद"।
बीते साल हुआ था भरत और एशा देओल का तलाक
आपको बता दें कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बड़ी बेटी एशा देओल ने साल 2012 में धूमधाम से बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी की थी, लेकिन 11 साल बाद कपल ने अपने अलग होने की खबर शेयर की, जिससे फैंस को गहरा झटका लगा था।
उनका 2024 में ही तलाक फाइनल हो गया था। एक्ट्रेस ने खुद अपने तलाक की पुष्टि की थी। उन्होंने बताया था कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता उनके बच्चे हैं, जिनका वह मिलकर पालन करेंगे। तलाक के बाद भी उनका दोस्ती का रिश्ता बना हुआ है।
