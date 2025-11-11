Dharmendra से मिलने ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचें एशा देओल के एक्स हसबैंड, बीते साल पत्नी से लिया था तलाक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट हैं। 89 साल के अभिनेता का वहां इलाज चल रहा है। जहां उनसे मिलने के लिए और उनका हालचाल लेने के लिए सलमान खान से लेकर शाह रुख, आमिर खान, गोविंदा सहित कई सितारे पहुंचे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस वक्त धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी से लेकर उनके सभी बच्चे अस्पताल में उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। इस बीच ही एशा देओल के एक्स हसबैंड भरत तख्तानी को भी ब्रीच कैंडी अस्पताल से बाहर निकलते हुए मीडिया ने अपने कैमरे में कैप्चर किया।

भरत तख्तानी के चेहरे पर दिखी उदासी भरत तख्तानी अपने एक्स ससुर धर्मेंद्र से अस्पताल में मिलने उस समय पहुंचे, जब वह अभय देओल, सनी देओल सहित पूरा परिवार मौजूद था। अस्पताल से निकलते हुए भरत के चेहरे पर धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दिखाई दी। भरत और एशा भले ही एक-दूसरे से अलग हो गए हों, लेकिन बिजनेसमैन का धर्मेंद्र के साथ काफी अच्छा रिश्ता रहा है।

बीते साल हुआ था भरत और एशा देओल का तलाक आपको बता दें कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बड़ी बेटी एशा देओल ने साल 2012 में धूमधाम से बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी की थी, लेकिन 11 साल बाद कपल ने अपने अलग होने की खबर शेयर की, जिससे फैंस को गहरा झटका लगा था।