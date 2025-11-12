Language
    धर्मेन्द्र की पहली कार Fiat 1100 है काफी खास, पूरी तरह से रीस्टोर करवा के दिया है शानदार लुक

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:15 PM (IST)

    हाल ही में धर्मेंद्र के निधन की अफवाहें उड़ी थीं, जिसे उनके परिवार ने गलत बताया। धर्मेंद्र की पहली कार फिएट 1100 उनके दिल के बेहद करीब है। उन्होंने इसे 1960 में खरीदा था और अब इसे रीस्टोर करवाया है। धर्मेंद्र ने इस कार के प्रति अपनी दीवानगी सोशल मीडिया पर जाहिर की है। फिएट 1100 में 1,089 सीसी का इंजन है।

    धर्मेंद्र की पहली कार Fiat 1100

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्र के निधन होने की अफवाहें काफी तेजी से फैली थी। हालांकि, कुछ ही घंटों में उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल ने इस अफवाहों को नकारते हुए कहा कि धर्मेन्द्र अस्पताल में हैं और इलाज के बाद ठीक हो रहे हैं। इतना ही नहीं, वह कल अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर भी पहुंच चुके हैं। हम यहां पर आपको धर्मेंद्र की पहली कार Fiat 1100 के बारे में बता रहे हैं, जो उनके दिल के काफी करीब है।

    धर्मेंद्र की पहली कार Fiat 1100

     
     
     
    • धर्मेंद्र के कार कलेक्शन में कई लग्जरी गाड़ियां शामिल है, लेकिन उनके दिल के सबसे करीब जो कार है वह है उनकी पहली कार Fiat 1100 है। उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने इस कार के अपनी दीवानगी का इजहार किया है।
    • इस वीडियो में वह अपनी Fiat 1100 के बारे में बता रहे हैं। इसे उन्होंने साल 1960 में करीब 18,000 रुपये में खरीदी थी। उस समय वह बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहे थे, लेकिन उन्हें यह डर भी था कि कहीं वह जल्द ही अपनी नौकरी खो न दें। इसलिए उन्होंने Fiat 1100 खरीदी थी, ताकि ताकि अगर कभी अभिनय की दुनिया से बाहर होना पड़े, तो इस कार को मुंबई में टैक्सी के रूप में चला सकें। हालांकि, ऐसा कुछ नहीं हुआ और धर्मेन्द्र की शानदार अभिनय के चलते उनकी फिल्मों की मांग बनी रही और Fiat 1100 को एक खास स्थान मिला।

    Fiat 1100 को करवाया पूरी तरह से रिस्टोर

    • आज भी धर्मेन्द्र के दिल में इस कार के लिए एक विशेष स्थान है। उन्होंने अपनी इस Fiat 1100 को पूरी तरह से रीस्टोर करवाया है। इसका रंग सामान्य काले या सफेद के बजाय, ऑलिव ग्रीन और ब्रॉन्ज के कॉम्बीनेशन में है। कार के फ्रंट ग्रिल, बम्पर और अन्य क्रोम एक्सेंट्स को भी ब्रॉन्ज या कॉपर रंग में रीस्टोर किया गया है। इसके अलावा, कार के इंटीरियर्स को भी नया लुक दिया गया है। अब यह कार और भी शानदार और आकर्षक लगती है।
    • धर्मेन्द्र की इस फिएट 1100 से जुड़ी भावनाएं उनके इंस्टाग्राम वीडियो में साफ झलकती हैं। कार का हाल इतना अच्छा है कि यह आज भी उसी आकर्षण के साथ धर्मेन्द्र के गैरेज में खड़ी है, जैसे वह 1960 में थी। यह प्रेम कहानी इंटरनेट की अफवाहों से कहीं ज्यादा वास्तविक है।

    Fiat 1100 के स्पेसिफिकेशन

    फिएट 1100 एक 1,089 सीसी, 4-सिलिंडर, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से लैस थी, जो 36 बीएचपी की पावर जनरेट करता था। इसके अलावा, धर्मेन्द्र के पास एक पुरानी Range Rover, Mercedes-Benz S-Class समेत कई अन्य लग्जरी कारें भी हैं।