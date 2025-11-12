धर्मेन्द्र की पहली कार Fiat 1100 है काफी खास, पूरी तरह से रीस्टोर करवा के दिया है शानदार लुक

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्र के निधन होने की अफवाहें काफी तेजी से फैली थी। हालांकि, कुछ ही घंटों में उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल ने इस अफवाहों को नकारते हुए कहा कि धर्मेन्द्र अस्पताल में हैं और इलाज के बाद ठीक हो रहे हैं। इतना ही नहीं, वह कल अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर भी पहुंच चुके हैं। हम यहां पर आपको धर्मेंद्र की पहली कार Fiat 1100 के बारे में बता रहे हैं, जो उनके दिल के काफी करीब है।