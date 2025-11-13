दूसरी शादी के बावजूद Dharmendra के दिल के बेहद करीब हैं प्रकाश कौर, लाइमलाइट से दूर रहकर संभालती हैं परिवार
शोले के 'वीरू' धर्मेंद्र को 12 नवंबर, 2025 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 31 अक्टूबर, 2025 को धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब बच्चे उनका घर पर ही ख्याल रख रहे हैं। इस बीच उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर पूरे टाइम उनके आसपास मौजूद दिखीं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानिए प्रकाश कौर के बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी और को-एक्ट्रेस हेमा मालिनी के बारे में तो हर कोई जानता है लेकिन दूसरी पत्नी प्रकाश कौर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्रकाश कौर सुर्खियों से दूर रहती हैं और धर्मेंद्र और उनकी शादी को 71 साल पूरे हो चुके हैं।
लाइमलाइट से दूर रहती हैं प्रकाश कौर
उनका रिश्ता भले ही पब्लिक लाइमलाइट से दूर रहा लेकिन यह शांत सहनशीलता का रिश्ता है आपसी सम्मान और रिश्ते में गर्माहट की एक अलग मिसाल पेश करता है।आइए जानते हैं कि प्रकाश कौर के साथ उनका रिश्ता कब शुरू हुआ?
यह भी पढ़ें- 48 घंटों तक कैसे जिंदगी और मौत से लड़ते रहे धर्मेंद्र? हॉस्पिटल में Bobby Deol का रो-रोकर हुआ था बुरा हाल
हेमा मालिनी से की थी दूसरी शादी
धर्मेंद्र ने अपना फिल्मी करियर भले ही साल 1960 में शुरू किया था, मगर फिल्मों में आने से पहले ही वो शादी कर चुके थे। धर्मेंद्र ने साल 1954 में प्रकाश कौर से शादी कर ली थी। ये अरेंजमैरिजसेटअप था और शादी के समय धर्मेंद्र की उम्र 19 साल थी। प्रकाश कौर के साथ शादी के बाद धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। उस वक्त वो सनी देओल के पिता बन चुके थे। बाकी बच्चों का जन्म फिल्मों में आने के बाद हुआ है।प्रकाश कौर के साथ शादी से धर्मेंद्र के चार बच्चे सनी देओल, बॉबीदेओल, अजीतादेओल और विजेता देओल हैं।
परिवार का ख्याल रखती हैं प्रकाश कौर
धर्मेंद्र को बॉलीवुड में खूब सफलता मिली मगर एक स्टारवाइफ होने के बावजूद प्रकाश कौर हमेशा से लाइमलाइट से दूर रहीं। उन्होंने हमेशा परिवार को संभालने में ध्यान दिया। यही वजह है कि धर्मेंद्र हमेशा से उन्हें अपनी लाइफ का फाउंनडेशन बताते आए हैं। एक महिला जो चुपचाप पूरे परिवार को साथ लेकर चलीं।
View this post on Instagram
प्रकाश कौर ने किया था धर्मेंद्र का बचाव
धर्मेंद्र की पॉपुलैरिटी के साथ ही उनकी पर्सनललाइफ में भी लोगों का इंटरेस्ट जागने लगा। वहीं इस बीच धर्मेंद्र की दिलचस्पी उनकी शोले की को-एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ बढ़ने लगी और ये रोमांस में बदल गई। धर्मेंद्र ने 1980 में हेमामालिनी से शादी कर ली। हालांकि इस टाइम भी प्रकाश कौर उनके साथ खड़ी रहीं और कई इंटरव्यू में ये बयान दिया कि धर्मेंद्र की खुशी में ही उनकी खुशी है। 1981 में स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने अपने पति का बचाव करते हुए कहा कि कोई भी पुरुष हेमा जैसी महिला की ओर आकर्षित हो सकता है।
यह भी पढ़ें- Hema Malini को गले लगाने के लिए Dharmendra ने स्पॉटब्वॉय को दिए थे पैसे, सेट पर ये गलतियां देती थीं मौका
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।