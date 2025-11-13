दूसरी शादी के बावजूद Dharmendra के दिल के बेहद करीब हैं प्रकाश कौर, लाइमलाइट से दूर रहकर संभालती हैं परिवार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी और को-एक्ट्रेस हेमा मालिनी के बारे में तो हर कोई जानता है लेकिन दूसरी पत्नी प्रकाश कौर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्रकाश कौर सुर्खियों से दूर रहती हैं और धर्मेंद्र और उनकी शादी को 71 साल पूरे हो चुके हैं।

लाइमलाइट से दूर रहती हैं प्रकाश कौर उनका रिश्ता भले ही पब्लिक लाइमलाइट से दूर रहा लेकिन यह शांत सहनशीलता का रिश्ता है आपसी सम्मान और रिश्ते में गर्माहट की एक अलग मिसाल पेश करता है।आइए जानते हैं कि प्रकाश कौर के साथ उनका रिश्ता कब शुरू हुआ?