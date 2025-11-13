Hema Malini को गले लगाने के लिए Dharmendra ने स्पॉटब्वॉय को दिए थे दो हजार रुपये, बस सेट पर करना होता था ये काम

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। धर्मेंद्र की काफी समय से तबीयत खराब चल रही है। एक्टर 89 साल के हैं और उम्र संबंधी तकलीफों से गुजर रहे हैं। बीते दिनों उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसके बाद से फैंस आदि के मन में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बराबर बनी हुई थी। हालांकि अब एक्टर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और घर पर ही उनका इलाज किया जा रहा है।

धर्मेंद्र का ख्याल रख रहा पूरा देओल परिवार इस मुश्किल समय में पूरा देओल परिवार साथ है और ऐसे में उनकी दूसरी पत्नी हेमामालिनी भी हीमैन के साथ ही बराबर साथ नजर आईं। फैंस उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। वहीं हेमा भी लगातार एक्टर की हेल्थ पर अपडेट दे रही हैं। वहीं कुछ फैंस उनकी लवस्टोरी के बारे में जानने के इच्छुक हैं कि कपल के बीच रोमांस कब शुरू हुआ और इस प्रेम कहानी ने कब लोगों के दिलों में जगह बना ली।