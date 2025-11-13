Hema Malini को गले लगाने के लिए Dharmendra ने स्पॉटब्वॉय को दिए थे दो हजार रुपये, बस सेट पर करना होता था ये काम
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी में से एक है। शादीशुदा होने के बावजूद हेमा के प्यार में धर्मेंद्र इस कदर दीवाने हुए कि उनके साथ समय बिताने का मौका ढूंढ़ते थे। ऐसा ही कुछ शोले की शूटिंग के दौरान हुआ था। जानिए इस दिलचस्प किस्से के बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। धर्मेंद्र की काफी समय से तबीयत खराब चल रही है। एक्टर 89 साल के हैं और उम्र संबंधी तकलीफों से गुजर रहे हैं। बीते दिनों उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसके बाद से फैंस आदि के मन में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बराबर बनी हुई थी। हालांकि अब एक्टर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और घर पर ही उनका इलाज किया जा रहा है।
धर्मेंद्र का ख्याल रख रहा पूरा देओल परिवार
इस मुश्किल समय में पूरा देओल परिवार साथ है और ऐसे में उनकी दूसरी पत्नी हेमामालिनी भी हीमैन के साथ ही बराबर साथ नजर आईं। फैंस उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। वहीं हेमा भी लगातार एक्टर की हेल्थ पर अपडेट दे रही हैं। वहीं कुछ फैंस उनकी लवस्टोरी के बारे में जानने के इच्छुक हैं कि कपल के बीच रोमांस कब शुरू हुआ और इस प्रेम कहानी ने कब लोगों के दिलों में जगह बना ली।
यह भी पढ़ें- सब ऊपर वाले के हाथ में... पति धर्मेंद्र की घर वापसी पर बोलीं Hema Malini, हेल्थ पर दिया अपडेट
कहां से शुरू हुई थी प्रेम कहानी?
ऐसा कहा जाता है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लवस्टोरी 55 साल पहले साल 1970 में तुम हसीन मैं जवां के सेट पर हुई थी। धर्मेंद्र जो उस समय स्टार थे और शादीशुदा होने के बावजूद ड्रीमगर्लहेमामालिनी की तरफ आकर्षित होने लगे। उस समय हेमामालिनी के साथ समय बिताने के लिए वो छोटा-मोटा बहाना बनाकर समय निकाल ही लेते थे।
बार-बार करवाते थे रीटेक
इसके बाद साल 1975 में शोले की शूटिंग के दौरान हेमा और धर्मेंद्र का रिश्ता और मजबूत हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान जब हेमा और धर्मेंद्र का सीन आता था तो एक्टर जान बूझकर उसे थोड़ा लंबा करवाते थे ताकि वो उन्हें कुछ देर और पकड़कर रह सकें।जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र चुपचाप स्पॉटबॉयज को थोड़े से पैसे दे देते थे, ताकि वो शूटिंग के समय गलती से कुछ गिरा दें या शॉट में दिक्कत पैदा करें जिससे टीम को दोबारा रीटेक लेने के लिए मजबूर होना पड़े। इसका अगर आपको किस्सा सुनाए तो सबसे पॉपुलर है शोले का वोसीन है जिसमें धर्मेंद्र हेमामालिनी को रिवॉल्वर चलाना सिखाते हैं। इस दौरान जितनी बार भी रिफ्लेक्टर गिरता या ट्राली फंसती धर्मेंद्र को हेमामालिनी को गले गाने का मौका मिल जाता। ऐसा कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने इस दौरान कुल 2 हजार रुपये खर्च किए थे। एक्टर का ये प्रयास देखकर हेमा भी उनसे प्रभावित हुई थीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।