Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सब ऊपर वाले के हाथ में... पति धर्मेंद्र की घर वापसी पर बोलीं Hema Malini, हेल्थ पर दिया अपडेट

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:04 AM (IST)

    48 घंटे अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) बुधवार को अपने घर वापस आ गए हैं। इसको लेकर अब उनकी दूसरी पत्नी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी (Hema Malini) ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और परिवार के माहौल के बारे में बात की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हेमा मालिनी और धर्मेंद्र (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेटरन एक्ट्रेस धर्मेंद्र (Dharmendra) मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में दो दिन बीताने के बाद अपने घर आ गए हैं। बुधवार को छोटे बेटे और एक्टर बॉबी देओल से उनकी घर वापसी हुई है। डॉक्टर की टीम ने उनकी हालत में सुधार होने की बात कही। अब इस मामले को लेकर हिंदी सिनेमा के ही-मैन की दूसरी पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी खुलकर बात की है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी (Hema Malini) ने मौजूदा समय में धर्मेंद्र के परिवार के हालात और उनकी हेल्थ पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साथ ही धर्मेंद्र के घर वापस आने पर एक्ट्रेस ने खुशी जताई है। 

    धर्मेंद्र को लेकर क्या बोलीं हेमा मालिनी

    सोमवार को तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तब से लेकर अब तक हेमा मालिनी लगातार उनकी हेल्थ पर अपडेट दे रही हैं और वह अस्पताल में भी मौजूद रहीं। बीच में धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर फैलने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों को लताड़ भी लगाई थी और मीडिया पर नाराजगी व्यक्त की थी। अब अपने पति की घर वापसी को लेकर हेमा मालिनी ने सुभाष के झा से बातचीत की है और बताया है- 

    hemadharm

    यह भी पढ़ें- धर्मेंद्र के प्यार में पागल थी शादीशुदा एक्ट्रेस, ब्रेकअप की वजह बन गया था स्टारडम

    ''यह समय हमारे लिए आसान नहीं है, धर्म पाजी की सेहत इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का सबब है। उनके बच्चे पूरी रात सोए नहीं हैं। मैं कमजोर नहीं हो सकती, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। लेकिन, खुशी इस बात की है कि वह घर वापस आ गए हैं और राहत ये भी है कि वह अब अस्पताल में नहीं हैं। उन्हें आप सबके प्यार की जरूरत है, बाकी अब जो भी है वह सब ऊपर वाले के हाथ में है। कृपया उनकी जल्द सलामती के प्रार्थना करते रहें।''

    hemamalinidharmendra (1)

    इस तरह से हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को लेकर ताजा अपडेट दिया है। एक्ट्रेस के इस बयान से साफ होता है कि अब भी एक्टर की हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है। 

    मौत की झूठी खबर पर भड़क गई थीं हेमा

    दरअसल 11 नवंबर को धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर फैल गई थी। जिसको लेकर हेमा मालिनी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट कर मीडिया और ऐसा करने वालों को जमकर खरी-खोटी सुनाई थी। साथ ही इस तरह की फेक न्यूज फैलाने को गैरजिम्मेदाराना बताया था। 

    यह भी पढ़ें- 22 सदस्यों के परिवार के मुखिया हैं Dharmendra, पढ़ें देओल परिवार की कहानी