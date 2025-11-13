धर्मेंद्र के प्यार में पागल थी शादीशुदा एक्ट्रेस, ब्रेकअप की वजह बन गया था स्टारडम
Dharmendra Affairs: अभिनेता धर्मेंद्र का नाम निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चा में रहा है। खासतौर पर उनकी लव लाइफ के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। हिंदी सिनेमा की एक अभिनेत्री ऐसी थी, जो सुपरस्टार के प्यार में पागल थीं। आइए जानते हैं कि वह कौन थीं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की ही-मैन धर्मेंद्र के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। अभिनेता की निजी जिंदगी किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। पहले से शादीशुदा होने के बावजूद हेमा मालिनी संग दूसरा विवाह रचाना या फिर अपने दौर की फेमस एक्ट्रेसेज संग लव अफेयर को लेकर धर्मेंद्र (Dharmendra) का नाम खूब चर्चा में रहा है।
आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पहले से शादीशुदा थी और वह धर्मेंद्र के प्यार में पागल थी। वह खूबसूरत हसीना धर्मेंद्र से बेइंतहा प्यार करती थी और अपनी 10 साल पुरानी शादी तोड़ने के लिए भी तैयार थी। आइए जानते हैं कि वह वेटरन एक्ट्रेस कौन थी।
इस एक्ट्रेस संग जुड़ा था धर्मेंद्र का नाम
अभिनेता धर्मेंद्र अपने समय के सबसे हैंडसम हीरो में एक रहे हैं। उनका गुड लुक और हैंडसम हंक वाली पर्सनैलिटी देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। इसी वजह से कई हसीनाओं संग धर्मेंद्र का नाम भी जुड़ा है। लेकिन एक अभिनेत्री ऐसी भी रही, जिसके साथ धर्मेंद्र के प्यार के किस्से जगजाहिर थे। वह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी (Meena Kumari) थीं। जी हां, मीना संग धर्मेंद्र के अफेयर के चर्चे काफी रहे थे।
हैरान करने वाली बात ये थी कि मीना कुमार पहले से शादीशुदा थी और उनके पति दिग्गज एक्टर-फिल्ममेकर कमाल अमरोही थे। इसके बावजूद वह धर्मेंद्र को अपना दिल दे बैठी थीं। कहा जाता है कि इन दोनों का अफेयर लंबे समय तक चला था। माना ये भी जाता है कि धर्मेंद्र को बॉलीवुड को सुपरस्टार बनाने में मीना कुमारी का अहम योगदान था। वह फिल्ममेकर्स से अपनी मूवीज में बतौर लीड एक्टर धर्मेंद्र को कास्ट करने के लिए सिफारिश करती थीं।
धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने साथ में मिलकर कई मूवीज में काम किया, जिसके चलते इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ना शुरू हो गईं। गौर करें धर्मेंद्र और मीना की कुछ सफल फिल्मों की तरफ तो उनके नाम इस प्रकार हैं-
पूर्णिमा
काजल
फूल और पत्थर
बहारों की मंजिल
चंदन का पालना
मझिली दीदी
क्यों हुआ था ब्रेकअप?
दरअसल मीना कुमारी और धर्मेंद्र के ब्रेकअप की पीछे की वजह अभिनेता का स्टारडम बन गया था। कहा जाता है कि जब धर्मेंद्र सुपरस्टार बन गए तो उनके पास कई फिल्मों के ऑफर आए। काम व्यस्त होने की वजह से वह मीना को समय नहीं दे पा रहे थे और दूसरी तरफ अभिनेत्री तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र उन्हें देखने नहीं पहुंचे। इसी कारण मीना कुमारी और धर्मेंद्र के रिश्ते में दूरी आईं और सालों का रिलेशनशिप टूट गया।
