धर्मेंद्र के प्यार में पागल थी शादीशुदा एक्ट्रेस, ब्रेकअप की वजह बन गया था स्टारडम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की ही-मैन धर्मेंद्र के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। अभिनेता की निजी जिंदगी किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। पहले से शादीशुदा होने के बावजूद हेमा मालिनी संग दूसरा विवाह रचाना या फिर अपने दौर की फेमस एक्ट्रेसेज संग लव अफेयर को लेकर धर्मेंद्र (Dharmendra) का नाम खूब चर्चा में रहा है।

आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पहले से शादीशुदा थी और वह धर्मेंद्र के प्यार में पागल थी। वह खूबसूरत हसीना धर्मेंद्र से बेइंतहा प्यार करती थी और अपनी 10 साल पुरानी शादी तोड़ने के लिए भी तैयार थी। आइए जानते हैं कि वह वेटरन एक्ट्रेस कौन थी।

इस एक्ट्रेस संग जुड़ा था धर्मेंद्र का नाम अभिनेता धर्मेंद्र अपने समय के सबसे हैंडसम हीरो में एक रहे हैं। उनका गुड लुक और हैंडसम हंक वाली पर्सनैलिटी देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। इसी वजह से कई हसीनाओं संग धर्मेंद्र का नाम भी जुड़ा है। लेकिन एक अभिनेत्री ऐसी भी रही, जिसके साथ धर्मेंद्र के प्यार के किस्से जगजाहिर थे। वह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी (Meena Kumari) थीं। जी हां, मीना संग धर्मेंद्र के अफेयर के चर्चे काफी रहे थे।

धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने साथ में मिलकर कई मूवीज में काम किया, जिसके चलते इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ना शुरू हो गईं। गौर करें धर्मेंद्र और मीना की कुछ सफल फिल्मों की तरफ तो उनके नाम इस प्रकार हैं-