अस्पातल में क्रिटिकल थी धर्मेंद्र की हालत, बच्चों के गले लगे रोती-बिलखती हुई नजर आईं पहली पत्नी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। करीब दो दिन मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में बिताने के बाद अभिनेता धर्मेंद्र घर वापस आ गए हैं। जिंदगी और मौत की जंग में वह मौत को मात देकर लौटे हैं। जब तक धर्मेंद्र अस्पताल में मौजूद रहे, उनकी सलामती के लिए देश और दुनिया के फैंस ने खूब प्रार्थनाएं की गईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बीच सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में नजर आ रहे हैं। उनकी ये हालत देखकर बच्चों और पहली पत्नी प्रकाश कौर का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा है।

हॉस्पिटल में काफी गंभीर थी धर्म पाजी की हालत 89 साल के धर्मेंद्र का नाम बीते दिनों अपनी खराब सेहत को लेकर चर्चा में रहा। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मौजूद रहे, हिंदी सिनेमा के ही-मैन को देखने के लिए सलमान खान, शाह रुख खान और आमिर खान जैसे कई फिल्मी सितारे पहुंचे थे। ये लाजिमी भी थी क्योंकि उनका हालत ज्यादा गंभीर था। इस बात का सबूत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड पर वायरल वीडियो के इन स्क्रीन शॉट को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है।

धर्मेंद्र का हॉस्पिटल से वायरल वीडियो- आलम ये है कि अब ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और इससे ये साफ पता लगा रहा है कि वास्तव में धर्मेंद्र मौत को हराकर घर वापस लौटे हैं। हालांकि, अभी भी उनकी सेहत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और घर पर भी डॉक्टर के परामर्श के आधार पर उनका ध्यान रखा जा रहा है।