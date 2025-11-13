48 घंटों तक कैसे जिंदगी और मौत से लड़ते रहे धर्मेंद्र? हॉस्पिटल में Bobby Deol का रो-रोकर हुआ था बुरा हाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र हम सबके फेवरेट माने जाते हैं। करीब 2 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद करने के बाद बुधवार को हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। गंभीर हालत में धर्मेंद्र को अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर की टीम ने उनका पूरा ख्याल रखा और बाद में सेहत में फायदे देखते हुए उन्हें छुट्टी दी गई।

लेकिन, इस बीच सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद है, जिसमें छोटे बेटे और एक्टर बॉबी देओल पिता की ऐसी हालत देखकर रोते हुए नजर आ रहे हैं।

पिता की हालत देख रोए बॉबी देओल दरअसल बॉबी देओल अपने पिता धर्मेंद्र के बेहद करीब माने जाते हैं। वह देओल परिवार में सबसे छोटे हैं, तो इस आधार पर मां-बाप का प्यार उनको खूब मिला है। ऐसे में अब जब धर्मेंद्र की सेहत खराब हुई तो सबसे अधिक दुखी बॉबी ही नजर आए। इसका अंदाजा आप इंस्टाग्राम हैंडल पर वायरल इस वीडियो को देखकर आसानी से लगा सकते हैं।

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बॉबी अपने पिता की इस क्रिटिकल कंडीशन को देखकर काफी भावुक हो गए और रोने लगे थे। दूसरी तरफ उनकी मां का भी हाल बुरा है और वह भी फूट-फूटकर रोती हुईं नजर आ रही हैं।