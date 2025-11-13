48 घंटों तक कैसे जिंदगी और मौत से लड़ते रहे धर्मेंद्र? हॉस्पिटल में Bobby Deol का रो-रोकर हुआ था बुरा हाल
अभिनेता धर्मेंद्र 48 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने के बाद अपने घर वापस गए हैं। बुधवार को उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बॉबी देओल अपने पिता की गंभीर हालत देखकर रोते हुए नजर आ रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र हम सबके फेवरेट माने जाते हैं। करीब 2 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद करने के बाद बुधवार को हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। गंभीर हालत में धर्मेंद्र को अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर की टीम ने उनका पूरा ख्याल रखा और बाद में सेहत में फायदे देखते हुए उन्हें छुट्टी दी गई।
लेकिन, इस बीच सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद है, जिसमें छोटे बेटे और एक्टर बॉबी देओल पिता की ऐसी हालत देखकर रोते हुए नजर आ रहे हैं।
पिता की हालत देख रोए बॉबी देओल
दरअसल बॉबी देओल अपने पिता धर्मेंद्र के बेहद करीब माने जाते हैं। वह देओल परिवार में सबसे छोटे हैं, तो इस आधार पर मां-बाप का प्यार उनको खूब मिला है। ऐसे में अब जब धर्मेंद्र की सेहत खराब हुई तो सबसे अधिक दुखी बॉबी ही नजर आए। इसका अंदाजा आप इंस्टाग्राम हैंडल पर वायरल इस वीडियो को देखकर आसानी से लगा सकते हैं।
View this post on Instagram
ऐसा लग रहा है कि अस्पताल के जिस रूम में धर्मेंद्र एडमिट थे, उसमें मौजूद किसी शख्स ने चुपके इस वीडियो को बनाया है। इसमें आपको सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर नजर आ रही हैं।
यह भी पढ़ें- आपके घर में मां-बाप हैं... Sunny Deol ने घर के बाहर मौजूद पैपराजी को लगाई लताड़, गुस्से में बोल डाले तीखे शब्द
वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बॉबी अपने पिता की इस क्रिटिकल कंडीशन को देखकर काफी भावुक हो गए और रोने लगे थे। दूसरी तरफ उनकी मां का भी हाल बुरा है और वह भी फूट-फूटकर रोती हुईं नजर आ रही हैं।
ये वीडियो दो दिन पुराना है, क्योंकि अब धर्मेंद्र अपने घर वापस आ गए हैं, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने इस बात की जानकारी दी है कि अब वह खतरे से बाहर हैं।
89 साल की मौत की उड़ी थी अफवाह
मंगलवार को 89 वर्षीय धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर फैल गई थी। सोशल मीडिया पर तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि भी देने लगे थे। इसके बाद एशा देओल और हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धर्मेंद्र के निधन की खबर को झूठ करार दिया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।