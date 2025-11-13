आपके घर में मां-बाप हैं... Sunny Deol ने घर के बाहर मौजूद पैपराजी को लगाई लताड़, गुस्से में बोल डाले तीखे शब्द

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) 2 दिन अस्पताल में बिताने के बाद डिस्चार्ज हो गए हैं। बुधवार को एक्टर बॉबी देओल अपने पिता को लेकर मुंबई स्थित बंगले पर आ गए। धर्मेंद्र की खराब सेहत के दौरान उनके परिवार की तरफ से बार-बार प्राइवेसी को लेकर मीडिया से अनुरोध किया गया था कि इस मुश्किल घड़ी उन्हें अकेला छोड़ दें।

लेकिन, शायद किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया और अब इस मामले को लेकर सनी देओल का गुस्सा फूट गया है। गुरुवार सुबह अभिनेता के घर के बाहर मौजूद पैपराजी की टीम पर सनी पाजी आग बबूला हो गए और उनकी लताड़ लगा दी है।

पैपराजी पर नाराज हुए सनी देओल दरअसल सनी देओल पिछले कुछ दिनों से अपने पिता धर्मेंद्र की सेहत को लेकर काफी चिंतित हैं। जब धर्मेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उस दौरान सनी के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आई। अब जब उनके पिता घर आ गए हैं, तब भी वह उनको लेकर टेंशन में हैं और इसका अंदाजा आप सोशल मीडिया पर वायरल सनी देओल के एक लेटेस्ट वीडियो को देखकर आसानी से लगा सकते हैं।