Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आपके घर में मां-बाप हैं... Sunny Deol ने घर के बाहर मौजूद पैपराजी को लगाई लताड़, गुस्से में बोल डाले तीखे शब्द

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:43 AM (IST)

    वेटरन एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) की गंभीर हालत के दौरान परिवार की तरफ से प्राइवेसी का मुद्दा बार-बार उठाया गया था। अब इस मामले को लेकर सुपरस्टार सनी देओल (Sunny Deol) का गुस्सा फूट गया है और उन्होंने अपने बंगले के बाहर मौजूद पैपराजी को जमकर लताड़ लगाई है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पैपराजी पर फूटा सनी देओल का गुस्सा (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)


    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) 2 दिन अस्पताल में बिताने के बाद डिस्चार्ज हो गए हैं। बुधवार को एक्टर बॉबी देओल अपने पिता को लेकर मुंबई स्थित बंगले पर आ गए। धर्मेंद्र की खराब सेहत के दौरान उनके परिवार की तरफ से बार-बार प्राइवेसी को लेकर मीडिया से अनुरोध किया गया था कि इस मुश्किल घड़ी उन्हें अकेला छोड़ दें। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन, शायद किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया और अब इस मामले को लेकर सनी देओल का गुस्सा फूट गया है। गुरुवार सुबह अभिनेता के घर के बाहर मौजूद पैपराजी की टीम पर सनी पाजी आग बबूला हो गए और उनकी लताड़ लगा दी है। 

    पैपराजी पर नाराज हुए सनी देओल

    दरअसल सनी देओल पिछले कुछ दिनों से अपने पिता धर्मेंद्र की सेहत को लेकर काफी चिंतित हैं। जब धर्मेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उस दौरान सनी के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आई। अब जब उनके पिता घर आ गए हैं, तब भी वह उनको लेकर टेंशन में हैं और इसका अंदाजा आप सोशल मीडिया पर वायरल सनी देओल के एक लेटेस्ट वीडियो को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। 

    sunnydeol (1)

    यह भी पढ़ें- धर्मेंद्र के प्यार में पागल थी शादीशुदा एक्ट्रेस, ब्रेकअप की वजह बन गया था स्टारडम

    दरअसल 13 नवंबर सुबह सनी देओल के मुंबई स्थिति बंगले के बाहर पैपराजी की भारी भीड़ जमा थी और वे लोग लगातार फोटो वीडियो बना रहे थे। इस दौरान सनी घर से बाहर आते नजर आए और पैप्स को देखकर उनका पारा चढ़ गया।

    sunnydeol

    सनी देओल ने उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा है- शर्म नहीं आती आपको, आपके घर में मां-बाप हैं, छोटे बच्चे हैं और उनके लिए आप इस तरह के वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। 

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Dainik Jagran (@dainikjagrannews)

    इस दौरान सनी देओल के चेहरे के हाव-भाव से साफ पता चल रहा है कि वह कितने ज्यादा गुस्से में हैं। ये लाजिमी भी है कि व्यक्तिगत तौर से देखा जाए तो जब किसी का पिता ऐसी हालत में होता है तो यकीनन तौर पर इंसान नाराज हो ही जाता है। 

    धर्मेंद्र की उड़ी थी मौत की झूठी खबर

    दरअसल मीडिया पर सनी देओल का गुस्सा इस वजह से भी हो सकता है कि क्योंकि मंगलवार को उनके पिता की मौत की झूठी खबर तेजी से उड़ी थी। बाद में सनी की सौतेली मां हेमा मालिनी और बहन एशा देओल ने इसका खंडन करते हुए अफवाह करार दिया था।

    यह भी पढ़ें- सब ऊपर वाले के हाथ में... पति धर्मेंद्र की घर वापसी पर बोलीं Hema Malini, हेल्थ पर दिया अपडेट