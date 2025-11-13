आपके घर में मां-बाप हैं... Sunny Deol ने घर के बाहर मौजूद पैपराजी को लगाई लताड़, गुस्से में बोल डाले तीखे शब्द
वेटरन एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) की गंभीर हालत के दौरान परिवार की तरफ से प्राइवेसी का मुद्दा बार-बार उठाया गया था। अब इस मामले को लेकर सुपरस्टार सनी देओल (Sunny Deol) का गुस्सा फूट गया है और उन्होंने अपने बंगले के बाहर मौजूद पैपराजी को जमकर लताड़ लगाई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) 2 दिन अस्पताल में बिताने के बाद डिस्चार्ज हो गए हैं। बुधवार को एक्टर बॉबी देओल अपने पिता को लेकर मुंबई स्थित बंगले पर आ गए। धर्मेंद्र की खराब सेहत के दौरान उनके परिवार की तरफ से बार-बार प्राइवेसी को लेकर मीडिया से अनुरोध किया गया था कि इस मुश्किल घड़ी उन्हें अकेला छोड़ दें।
लेकिन, शायद किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया और अब इस मामले को लेकर सनी देओल का गुस्सा फूट गया है। गुरुवार सुबह अभिनेता के घर के बाहर मौजूद पैपराजी की टीम पर सनी पाजी आग बबूला हो गए और उनकी लताड़ लगा दी है।
पैपराजी पर नाराज हुए सनी देओल
दरअसल सनी देओल पिछले कुछ दिनों से अपने पिता धर्मेंद्र की सेहत को लेकर काफी चिंतित हैं। जब धर्मेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उस दौरान सनी के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आई। अब जब उनके पिता घर आ गए हैं, तब भी वह उनको लेकर टेंशन में हैं और इसका अंदाजा आप सोशल मीडिया पर वायरल सनी देओल के एक लेटेस्ट वीडियो को देखकर आसानी से लगा सकते हैं।
दरअसल 13 नवंबर सुबह सनी देओल के मुंबई स्थिति बंगले के बाहर पैपराजी की भारी भीड़ जमा थी और वे लोग लगातार फोटो वीडियो बना रहे थे। इस दौरान सनी घर से बाहर आते नजर आए और पैप्स को देखकर उनका पारा चढ़ गया।
सनी देओल ने उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा है- शर्म नहीं आती आपको, आपके घर में मां-बाप हैं, छोटे बच्चे हैं और उनके लिए आप इस तरह के वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, शर्म आनी चाहिए।
इस दौरान सनी देओल के चेहरे के हाव-भाव से साफ पता चल रहा है कि वह कितने ज्यादा गुस्से में हैं। ये लाजिमी भी है कि व्यक्तिगत तौर से देखा जाए तो जब किसी का पिता ऐसी हालत में होता है तो यकीनन तौर पर इंसान नाराज हो ही जाता है।
धर्मेंद्र की उड़ी थी मौत की झूठी खबर
दरअसल मीडिया पर सनी देओल का गुस्सा इस वजह से भी हो सकता है कि क्योंकि मंगलवार को उनके पिता की मौत की झूठी खबर तेजी से उड़ी थी। बाद में सनी की सौतेली मां हेमा मालिनी और बहन एशा देओल ने इसका खंडन करते हुए अफवाह करार दिया था।
