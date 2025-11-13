Language
    Dharmendra की सबसे छोटी बेटी भी एक्टिंग में आजमा चुकी हैं किस्मत, लाइमलाइट से दूर अब कहां हैं अहाना देओल?

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:46 PM (IST)

    धर्मेंद्र के 6 बच्चे हैं जिनमें से तीन बॉलीवुड के नामी स्टार्स हैं। उनकी दो बेटियां लाइमलाइट से दूर रहती हैं और सबसे छोटी बेटी ने इंडस्ट्री में कदम तो रखा लेकिन एक फिल्म करने के बाद वह गायब हो गईं। चलिए आपको धर्मेंद्र की सबसे छोटी बेटी के बारे में बताते हैं। 

    धर्मेंद्र की छोटी बेटी का बॉलीवुड में नहीं चला सिक्का। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र जब सिनेमा में आए तब उनके परिवार में कोई भी इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखता था। मगर 'ही-मैन' ने अपनी सफलता के साथ-साथ अपने बच्चों की राह भी इंडस्ट्री में आसान कर दी। पहले अभिनेता के बड़े बेटे सनी देओल (Sunny Deol) आए और अपने ढाई किलो के हाथ से कहर बरपा दिया। बाद में उनके छोटे बेटे बॉबी देओल आए और छा गए। फिर उनकी बेटी एशा देओल (Esha Deol) ने भी इंडस्ट्री में कदम रखा।

    सनी, बॉबी और एशा देओल के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र की सबसे छोटी बेटी भी बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, एक एड में भी नजर आईं लेकिन आज वह लाइमलाइट से कोसों दूर हैं।

    मां के नक्शेकदम पर चलीं छोटी बेटी

    धर्मेंद्र की सबसे छोटी बेटी अहाना देओल (Ahana Deol) हैं। वह 'ही-मैन' और उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) की छोटी बेटी हैं। 28 जुलाई 1985 को जन्मीं अहाना अपने भाई-बहनों में सबसे छोटी हैं। मां के नक्शेकदम पर चलकर वह न केवल एक ट्रेन्ड डांस बनीं, बल्कि अभिनय की दुनिया में भी कदम रखा।

    अहाना देओल की डेब्यू फिल्म

    साल 2002 अहाना देओल ने अपने पिता, मां और भाई-बहन की तरह एक्टिंग फील्ड में कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म थी- ना तुम जानो ना हम (Na Tum Jaano Na Hum)। इस फिल्म में अहाना के अलावा ऋतिक रोशन, एशा देओल, सैफ अली खान और राजश्री सोलंकी अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म में अहाना अपनी बहन एशा की बेस्ट फ्रेंड बनी थीं।

    एशा संग अहाना देओल ने किया था काम

    ना तुम जानो ना हम को न बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ना ही क्रिटिक्स न इसे सराहा। अहाना भी पहली फिल्म करके गायब हो गईं। इसके बाद उन्होंने कोई मूवी नहीं की, लेकिन वह अपनी मां हेमा मालिनी और बहन एशा देओल के साथ केंट आरओ सिस्टम में दिखाई दी थीं। पहला एड और फिल्म करने के बाद अहाना ने हमेशा के लिए इंडस्ट्री से विदाई ले ली।

    अब कहां हैं अहाना देओल?

    साल 2014 में अहाना देओल ने दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन वैभव वोहरा से शादी कर ली। उनके तीन बच्चे हैं - जुड़वां बेटियां और एक बेटा। आज वह फिल्मों से दूर हैं और उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी प्राइवेट रखा है। वह कई बार देओल के फैमिली फंक्शन में नजर आती हैं, लेकिन स्पॉटलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं।

    धर्मेंद्र ने कितनी शादी कीं और कितने बच्चे हैं?

    बता दें कि धर्मेंद्र ने दो शादियां की थीं। पहली पत्नी प्रकाश कौर (Dharmendra First Wife Prakash Kaur) से अभिनेता को चार बच्चे- सनी, बॉबी, अजीता और विजेता हैं। जबकि दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Dharmendra Second Wife Hema Malini) से उन्हें दो बेटियां- एशा और अहाना हैं। 

