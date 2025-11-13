'परिवार को अकेला छोड़ दें...' Dharmendra के घर के बाहर पैप्स की भीड़, सनी देओल के बाद अब भड़के Karan Johar

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) की तबीयत ठीक नहीं है। 89 साल की उम्र में उनकी अचानक तबीयत खराब होने से उनके चाहने वाले परेशान हो गए थे। अब वह अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं और वहीं उनका इलाज चल रहा है।

परिवार की घर पर धर्मेंद्र की देखभाल कर रहा है। इस बीच पैपराजी उनके घर के बाहर पल-पल की खबर को कवर कर रहे हैं। जबकि देओल परिवार प्राइवेसी की मांग कर रहा है। हाल ही में, सनी देओल ने पैप्स पर नाराजगी जाहिर की थी और अब करण जौहर भी उन पर भड़के हुए हैं।