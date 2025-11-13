Language
    'परिवार को अकेला छोड़ दें...' Dharmendra के घर के बाहर पैप्स की भीड़, सनी देओल के बाद अब भड़के Karan Johar

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:24 PM (IST)

    Dharmendra Health Update: 'ही-मैन' धर्मेंद्र की तबीयत ठीक नहीं है। वह पिछले कुछ वक्त से अस्पताल से भर्ती थे और अब उन्हें डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया है। इस बीच फिल्ममेकर करण जौहर ने पैपराजी पर गुस्सा निकाला है। 

    करण जौहर ने पैपराजी पर निकाला गुस्सा। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) की तबीयत ठीक नहीं है। 89 साल की उम्र में उनकी अचानक तबीयत खराब होने से उनके चाहने वाले परेशान हो गए थे। अब वह अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं और वहीं उनका इलाज चल रहा है। 

    परिवार की घर पर धर्मेंद्र की देखभाल कर रहा है। इस बीच पैपराजी उनके घर के बाहर पल-पल की खबर को कवर कर रहे हैं। जबकि देओल परिवार प्राइवेसी की मांग कर रहा है। हाल ही में, सनी देओल ने पैप्स पर नाराजगी जाहिर की थी और अब करण जौहर भी उन पर भड़के हुए हैं।

    पैप्स पर भड़के करण जौहर

    करण जौहर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए पैपराजी पर गुस्सा निकाला है। उन्होंने पोस्ट में कहा, "जब बुनियादी शिष्टाचार और संवेदनशीलता हमारे दिलों और हमारे कार्यों से निकल जाती है, तो हमें पता चलता है कि हम कितने खराब हैं। प्लीज एक परिवार को अकेला छोड़ दें। वे पहले से ही भावनात्मक रूप से बहुत संघर्ष कर रहे हैं। एक लीजेंड हमारे सिनेमा में इतना बड़ा योगदान दिया है, उनका यूं पैपराजी और मीडिया का तमाशा देखना दिल तोड़ने वाला है। यह कवरेज नहीं है, यह अपमान है।"

    सनी देओल का भी फूटा था गुस्सा

    करण जौहर से पहले सनी देओल भी पैपराजी पर बुरी तरह भड़क गए थे। अपने घर के बाहर पैपराजी की भीड़ देख सनी देओल ने अपना आपा खो दिया और उन्हें खरी-खोटी सुनाते हुए कहा, "शर्म नहीं आती आपको, आपके घर में मां-बाप हैं, छोटे बच्चे हैं और उनके लिए आप इस तरह के वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, शर्म आनी चाहिए।

     

     
     
     
    धर्मेंद्र की तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। उनका घर पर ही इलाज चल रहा है। हाल ही में उनसे मिलने के लिए सलमान खान, शाह रुख खान, गोविंदा और आमिर खान जैसे स्टार्स पहुंचे थे। 

