    शराब के छोटे पैग की वजह से Raj Kapoor से खफा हो गया था ये एक्टर, 362 मूवीज में आया था नजर

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:41 AM (IST)

    अभिनेता राज कपूर हिंदी सिनेमा के दमदार कलाकारों में से एक थे। आज हम आपको उनसे जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं कि जब शराब के छोटे पैग की वजह से एक सुपरस्टार संग उनकी दोस्ती टूट गई थी। 

    हिंदी सिनेमा के वेटरन थे राज कपूर (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राज कपूर को हिंदी सिनेमा का शो मैन कहा जाता था। उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कई सारे रोचक किस्से और विवाद मौजूद हैं। आज हम आपको राज कपूर (Raj Kapoor) का एक ऐसा दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसे जानकार आपको हैरान होगी। राज कपूर ने अपनी एक फिल्म की सक्सेस पार्टी को रखा था और उस पार्टी में उनका एक दोस्त भी आया था, जो सिनेमा जगत का दिग्गज अभिनेता था।

    उस पार्टी में राज कपूर ने अपने उस शराब का छोटा पैग दे दिया था और इस बात को लेकर विवाद पैदा हो गया। आलम ये रहा कि इन दोनों की दोस्ती हमेशा-हमेशा के लिए टूट गई। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं-

    शराब की वजह से टूट गई थी दोस्ती 

    राज कपूर हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय कलाकार थे। बतौर अभिनेता और डायरेक्टर उन्होंने कई शानदार मूवीज के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। इंडस्ट्री में कई सेलेब्स के साथ उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी थी। उनमें एक एक्टर ऐसा था, जिसने राज साहब की करियर की शुरुआत से उनका साथ दिया था। लेकिन कहते हैं न कि कभी कभी जिंदगी में छोटी सी छोटी बात भी बहुत बड़ी बन जाती है।

    राज कपूर के निर्देशन में बनने वाली बॉबी की सक्सेस पार्टी में उन्होंने दिग्गज अभिनेता प्राण साहब को नाराज कर दिया था। हुआ सिर्फ इतना था कि पार्टी में आए दूसरों लोगों की तुलना में प्राण साहब को व्हिस्की का पैग राजकपूर ने छोटा थमा दिया था। बस फिर प्राण साहब ऐसे नाराज हुए कि जिंदगी में दुबारा कभी भी शौमैन की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया और इन दोनों की गहरी दोस्ती हमेशा-हमेशा के लिए टूट गई। 

    प्राण ने ली थी एक रुपये की फीस

    हालांकि, गौर करने वाली बात ये है कि राज कपूर और प्राण की दोस्ती टूटने के पीछे अन्य कई वजह भी बताई जाती हैं। जिनमें बॉबी के लिए एक्टर की फीस का मसला भी सुनने को मिलता है। मालूम हो कि ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया स्टारर फिल्म बॉबी के लिए प्राण साहब ने सिर्फ एक रुपये की फीस ली थी। इसका कारण ये था कि उस वक्त राज कपूर आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और प्राण अपने दोस्त के बुरे समय में उनका साथ दे रहे थे।

