शराब के छोटे पैग की वजह से Raj Kapoor से खफा हो गया था ये एक्टर, 362 मूवीज में आया था नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राज कपूर को हिंदी सिनेमा का शो मैन कहा जाता था। उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कई सारे रोचक किस्से और विवाद मौजूद हैं। आज हम आपको राज कपूर (Raj Kapoor) का एक ऐसा दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसे जानकार आपको हैरान होगी। राज कपूर ने अपनी एक फिल्म की सक्सेस पार्टी को रखा था और उस पार्टी में उनका एक दोस्त भी आया था, जो सिनेमा जगत का दिग्गज अभिनेता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उस पार्टी में राज कपूर ने अपने उस शराब का छोटा पैग दे दिया था और इस बात को लेकर विवाद पैदा हो गया। आलम ये रहा कि इन दोनों की दोस्ती हमेशा-हमेशा के लिए टूट गई। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं-

शराब की वजह से टूट गई थी दोस्ती राज कपूर हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय कलाकार थे। बतौर अभिनेता और डायरेक्टर उन्होंने कई शानदार मूवीज के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। इंडस्ट्री में कई सेलेब्स के साथ उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी थी। उनमें एक एक्टर ऐसा था, जिसने राज साहब की करियर की शुरुआत से उनका साथ दिया था। लेकिन कहते हैं न कि कभी कभी जिंदगी में छोटी सी छोटी बात भी बहुत बड़ी बन जाती है।