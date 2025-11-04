Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कभी साइकिल से स्टूडियो जाता था 100 फिल्में करने वाला एक्टर, आज परिवार करता है सिनेमा में राज

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:55 AM (IST)

    आज हम आपको हिंदी सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज अभिनेता के बारे में बताने जा रहे हैं, जो संघर्ष के दिनों में साइकिल से स्टूडियो जाता था। लेकिन अब मौजूदा समय में उस एक्टर का परिवार बॉलीवुड में राज करता है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    सिनेमा का दिग्गज अभिनेता कौन (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी जगत का इतिहास काफी गहरा है और उसमें कई ऐसे रोचक किस्से मौजूद हैं, जिनके बारे में जितना जिक्र किया जाए उतना कम है। इस आधार पर आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने 100 से अधिक मूवीज में एक एक्टर, निर्माता और निर्देशक के तौर पर अपनी छाप छोड़ी थी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वह वेटरन एक्टर एक समय पर साइकिल से स्टूडियो जाया करता था, लेकिन बाद उसकी किस्मत ऐसी चमकी कि वह एक नहीं  बल्कि कई गाड़ियों का मालिक बना। आज उसका परिवार हिंदी सिनेमा में राज करता है। आइए जानते हैं वह अभिनेता कौन था-

    सिनेमा का दिग्गज अभिनेता 

    जिस अभिनेता के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, उसने आजाद भारत से पहले बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उस दौरान वह उन चुनिंदा कलाकारों में से एक था, जो बड़े पर्दे पर दमदार अभिनय के लिए जाता था। उस एक्टर का फिल्मकार दोस्त भी हुआ करता था, जिसका नाम किदार शर्मा था। उसी शख्स ने अपनी आत्मकथा "द वन एंड लोनली: किदार शर्मा" के चैप्टर 10 में इस बात का खुलासा किया कि वह सुपरस्टार साइकिल से स्टूडियो जाया करता था। 

    prithvirajkapoor

    यह भी पढ़ें- इस हीरोइन ने Rishi Kapoor को मारे थे 8 जोरदार थप्पड़, पिता Raj Kapoor की वजह से पड़े थे तमाचे!

    दरअसल यहां बात पृथ्वीराज कपूर (Prithviraj Kapoor) के बारे में की जा रही है। जी हां, पृथ्वीराज और किदार दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। किदार ने अपनी किताब में पृथ्वीराज के संघर्ष और सफलता के बारे में खूब बात की है। एक समय पर साइकिल से चलने वाले पृथ्वीराज कपूर आगे चलकर सिनेमा जगत के महान कलाकार बने और उनके पास कई लग्जरी गाड़िया भी मौजूद रहीं।

    prithvirajkapoor (1) 

    पृथ्वीराज कपूर का कपूर खानदान आज के समय में हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा और सफल फिल्मी परिवार है। पृथ्वीराज कपूर से शुरू होने वाला सिनेमा का सफर राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, ऋणधीर कपूर, ऋषि कपूर और फिर करिश्मा से से लेकर करीना कपूर तक बॉलीवुड में कपूर फैमिली की दबदबा बना रहा। इन सभी कलाकारों ने पृथ्वीराज कपूर साहब की लेगेसी को बखूबी आगे बढ़ाया है। 

    इस फिल्म के लिए मशहूर थे पृथ्वीराज कपूर

    पृथ्वीराज कपूर ने साल 1929 में बे धारी तलवार से अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया था। इसके बाद कई लोकप्रिय फिल्मों में नजर आए। लेकिन 1960 में आई दिग्गज फिल्ममेकर के. आसिफ की फिल्म मुगल-ए-आजम उनके करियर की सबसे बड़ी हिट मानी जाती है। इस मूवी में पृथ्वीराज द्वारा निभाया गया शहंशाह अकबर का किरदार आज भी अमर है। 

    यह भी पढ़ें- Dining With The Kapoors: सामने आएंगे कपूर खानदान के दफ्न राज, आ रही करीना-रणबीर के परिवार की डॉक्यूमेंट्री