    Dining With The Kapoors trailer: मिलिए कपूर खानदान की 4 पीढ़ियों से, ससुराल से गायब दिखीं बहू आलिया भट्ट

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:31 PM (IST)

    Dining With The Kapoors Trailer: नेटफ्लिक्स ने अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री स्पेशल 'डाइनिंग विद द कपूर्स' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। यह राज कपूर के 100वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए एकट्ठे हुए कपूर परिवार की एक झलक पेश करता है।

    डायनिंग विद कपूर्स का ट्रेलर रिलीज

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कपूर खानदान सिनेमा जगत में दशकों से राज कर रहा है, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, रणधीर, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर और करीना कपूर ने सालों तक दर्शकों का मनोरंजन किया है। इंडस्ट्री में अभी भी कपूर परिवार एक्टिव हैं। उनका ये बड़ा परिवार आज भी सभी त्यौहार एक साथ मनाता है और कई मौकों पर एक साथ इकट्ठा होता है। अगर आप कपूर फैमिली को करीब से जानना चाहते हैं तो आपके लिए नेटफ्लिक्स एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आया है जिसका नाम है डायनिंग विद कपूर्, इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है।

    कब रिलीज होगी डॉक्यूमेंट्री

    हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर में कपूर खानदान के कई सदस्य शामिल हुए और राज कपूर की 100 वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके को सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उनके खान पान, ठाट बाट, सीक्रेट, बातचीत, पुरानी यादों को दिखाया गया। नेटफ्लिक्स पर 21 नवंबर को डॉक्यूमेंट्री स्पेशल 'डाइनिंग विद द कपूर्स' रिलीज होने के लिए तैयार है, जो दर्शकों को कपूर परिवार की निजी दुनिया में ले जाएगा, जिसे अक्सर बॉलीवुड का पहला फिल्मी परिवार कहा जाता है।

    आलिया भट्ट नहीं आईं नजर

    यह स्पेशल शो महान अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर के शताब्दी समारोह के साथ मेल खाता है। दर्शकों को परिवार की परंपराओं और आपसी संबंधों को देखने का अवसर मिलेगा, जिसे फ्लाई-ऑन-द-वॉल शैली में कैद किया गया है, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध सिनेमाई राजवंशों में से एक पर एक अंतरंग नजर डालने का वादा करता है। डॉक्यूमेंट्री के ट्रेलर में करीना कपूर के पति सैफ अली खान नजर आए लेकिन रणबीर कपूर की वाइफ और एक्ट्रेस आलिया भट्ट परिवार के साथ नहीं आईं।

    इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन स्मृति मुंद्रा ने किया है, जो 'इंडियन मैचमेकिंग', 'द रोमांटिक्स' और 'नेवर हैव आई एवर' जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। कपूर परिवार के सदस्य अरमान जैन ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। प्रोडक्शन रिपोर्ट्स के अनुसार, एक घंटे के इस स्पेशल एपिसोड का उद्देश्य कपूर परिवार के शानदार लंच के दौरान हंसी, पुरानी यादें और पारिवारिक यादों समेत खास पलों को पेश करना है।

    कपूर परिवार को करीब से जानने का मौका

    'डाइनिंग विद द कपूर्स' को परिवार के विविध अनुभवों को समेटने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें हंसी-मजाक से लेकर ज्यादा बातचीत शामिल है। इसका फोकस परिवार के एक-दूसरे से जुड़ाव और खाने के प्रति उनके जुनून पर केंद्रित है। डॉक्यूमेंट्री का फॉर्मेट बिना किसी स्टोरीलाइन के पलों और पर्सनल विचारों को प्रस्तुत करता है जिससे दर्शकों को कपूर्स की डाइनिंग टेबल और उनकी पीढ़ियों से जुड़ी कहानियों तक पहुंच मिलती है।

    यह डॉक्यूमेंट्री राज कपूर को श्रद्धांजलि भी देती है इस स्पेशल इवेंट परिवार अपनी अनमोल यादें शेयर करेगा और फिल्म इंडस्ट्री में अपने अनुभवों पर चर्चा करेगा। रणधीर कपूर, नीतू कपूर, रीमा जैन, रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर खान, सैफ अली खान, रिद्धिमा कपूर साहनी, आधार जैन और अन्य कलाकारों से सजी यह बॉलीवुड के शाही परिवारों की पीढ़ी-दर-पीढ़ी होने वाली एक अनोखी डॉक्यूमेंट्री है। यह 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज होगी जो ऐसे परिवार की झलक दिखाएगा जिसने लगभग एक सदी तक भारतीय सिनेमा में दर्शकों का मनोरंजन किया।

