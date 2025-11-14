Dining With Kapoors: बचपन की यादों में खोए करीना-रणबीर, टीजर के बाद अब ट्रेलर कब होगा रिलीज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स ने फैन्स को त्योहारों से पहले ही एक तोहफा दिया है, जिसमें बॉलीवुड के सबसे मशहूर परिवार की एक दिल को छू लेने वाली झलक दिखाई गई है। हंसी-मजाक से लेकर पुरानी यादों और खाने के लिए उनके प्यार तक, इस टीजर में कपूर परिवार के आकर्षक और चंचल स्वभाव को खूबसूरती से दर्शाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कब रिलीज होगा ट्रेलर नेटफ्लिक्स फैंस को एक तोहफा दे रहा है: डाइनिंग विद द कपूर्स। हंसी, पुरानी यादों और बेशक, खाने के लिए आपसी प्यार के साथ, यह टीजर प्रतिष्ठित कपूर परिवार की एक प्यारी और निजी झलक पेश करता है। सबसे प्यारे पलों में से एक यह है कि कैसे परिवार के हर सदस्य की बचपन की तस्वीर खाने की मेज पर उनकी सीट पर रखी गई है, जो परिवार में आपकी जगह को मजेदार ढंग से दिखाती है।

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in) पुरानी यादें हुईं ताजा फैंस को रणबीर कपूर और नव्या नंदा की बचपन की झलकियां भी देखने को मिलीं, जिससे प्यारी और पुरानी यादें ताजा हो गईं। नेटफ्लिक्स ने पोस्ट के साथ कैप्शन दिया, "कपूर परिवार की ओर से बाल दिवस की शुभकामनाएं। डाइनिंग विद द कपूर्स का ट्रेलर कल रिलीज होगा!"

इस सीरीज का निर्माण अरमान जैन ने किया है, जो कपूर परिवार की विरासत को गहराई से जानते हैं। अरमान का फिल्मी सफर 'माई नेम इज खान', 'एक मैं और एक तू' और 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में शुरू हुआ और फिर उन्होंने 'लेकर हम दीवाना दिल' में अभिनय की दुनिया में कदम रखा।