Dining With Kapoors: बचपन की यादों में खोए करीना-रणबीर, टीजर के बाद अब ट्रेलर कब होगा रिलीज?
Dining With Kapoors Teaser: चिल्ड्रन्स डे पर डायनिंग विद कपूर्स का एक छोटा वीडियो सामने आया है जिसमें करीना कपूर और रणबीर कपूर समेत पूरी कपूर फैमिली बचपन की यादों में खो गए हैं। इसका ट्रेलर जल्द ही रिलीज किया जाएगा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स ने फैन्स को त्योहारों से पहले ही एक तोहफा दिया है, जिसमें बॉलीवुड के सबसे मशहूर परिवार की एक दिल को छू लेने वाली झलक दिखाई गई है। हंसी-मजाक से लेकर पुरानी यादों और खाने के लिए उनके प्यार तक, इस टीजर में कपूर परिवार के आकर्षक और चंचल स्वभाव को खूबसूरती से दर्शाया गया है।
कब रिलीज होगा ट्रेलर
नेटफ्लिक्स फैंस को एक तोहफा दे रहा है: डाइनिंग विद द कपूर्स। हंसी, पुरानी यादों और बेशक, खाने के लिए आपसी प्यार के साथ, यह टीजर प्रतिष्ठित कपूर परिवार की एक प्यारी और निजी झलक पेश करता है। सबसे प्यारे पलों में से एक यह है कि कैसे परिवार के हर सदस्य की बचपन की तस्वीर खाने की मेज पर उनकी सीट पर रखी गई है, जो परिवार में आपकी जगह को मजेदार ढंग से दिखाती है।
चिल्ड्रन्स डे पर दिखी कपूर खानदान के बचपन की झलक
यलो ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही करीना कपूर खान अपने पति सैफ अली खान की बचपन की तस्वीर देखकर खुद को रोक नहीं पाईं और उनके बेटे तैमूर अली खान से उनकी तुलना कर दी। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने इसे तुरंत पहचान लिया और "टिम!" कहते हुए खुशी से झूम उठे।
पुरानी यादें हुईं ताजा
फैंस को रणबीर कपूर और नव्या नंदा की बचपन की झलकियां भी देखने को मिलीं, जिससे प्यारी और पुरानी यादें ताजा हो गईं। नेटफ्लिक्स ने पोस्ट के साथ कैप्शन दिया, "कपूर परिवार की ओर से बाल दिवस की शुभकामनाएं। डाइनिंग विद द कपूर्स का ट्रेलर कल रिलीज होगा!"
इस सीरीज का निर्माण अरमान जैन ने किया है, जो कपूर परिवार की विरासत को गहराई से जानते हैं। अरमान का फिल्मी सफर 'माई नेम इज खान', 'एक मैं और एक तू' और 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में शुरू हुआ और फिर उन्होंने 'लेकर हम दीवाना दिल' में अभिनय की दुनिया में कदम रखा।
हालांकि यह शुरुआत व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन अरमान को निर्माण में अपनी असली पहचान मिली, जिसके बाद यह दिल को छू लेने वाला नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट सामने आया। 'डाइनिंग विद द कपूर्स' सिर्फ खाने-पीने पर आधारित शो नहीं है, यह पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर तक फैली एक पारिवारिक विरासत का उत्सव है। जो 21 नवंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी।
