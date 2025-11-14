Language
    Tere Ishq Mein Trailer: 'दिल्ली फूंक दूंगा..' आशिकों के दिलों को छलनी करने आए धनुष, ट्रेलर देख 'सैयारा' जाएंगे भूल

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:02 PM (IST)

    Tere Ishq Mein Trailer: धनुष और कृति सेनन स्टारर तेरे इश्क में का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है, जो पूरी तरह प्यार, इमोशन से भरे हुए हैं। आनंद एल राय द्वारा निर्देशित यह फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी।

    तेरे इश्क मैं फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'तेरे इश्क में' के निर्माताओं ने शुक्रवार शाम मुंबई में फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया। आनंद एल राय निर्देशित यह फिल्म एक भावुक प्रेम कहानी है और सोनम कपूर अभिनीत उनकी 2013 की फिल्म 'रांझणा' का आध्यात्मिक सीक्वल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंटेंस है धनुष-कृति की लव स्टोरी

    'तेरे इश्क में' धनुष और कृति सेनन स्टारार है और यह एक इमोशनल प्रेम की कहानी कहती है, जो रांझणा की तरह एकतरफा नहीं है बल्कि इसमें धनुष और कृति दोनों ही इंटेंट लुक में नजर आ रहे हैं। ट्रेलर की शुरुआत धनुष के फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर के रूप में भारतीय वायु सेना अधिकारी के पास पहुंचने से होती है। फिर कृति इंटेंस भाव के साथ वहां बैठी दिखाई देती हैं। फिर शंकर को एक विमान उड़ाते हुए दिखाया गया है।

    फिर आशिकों के दिलों को छलनी करने आए धनुष

    कृति का किरदार फिर उससे भिड़ता है और कहता है, 'अभी भी वैसे ही, तुम्हें अपनी यह छवि पसंद है, है ना?" ट्रेलर फिर फ्लैशबैक में जाता है, जहां धनुष और कृति के बीच टॉक्सिक रोमांस दिखाया जाता है। धनुष एक आदमी को पीटते हैं और कृति उसे रोकती हैं। फिर वह धनुष से कहती है कि वह उसे एक अच्छा इंसान बना देगी। धनुष ने चेतावनी दी थी कि अगर वह उससे प्यार करने लगा, तो वह दिल्ली को जला देगा। हमें उनके खुशनुमा रोमांस की झलकियां भी दिखाई देती हैं, जिन्हें दिल्ली की सर्दियों में खूबसूरती से फिल्माया गया है। कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और हम दो प्रेमियों को एक-दूसरे के खिलाफ, एक-दूसरे से दूर भागते हुए देखते हैं।

     

    आनंद एल राय द्वारा निर्देशित इस फिल्म में ए आर रहमान ने म्यूजिक दिया है। फिल्म के गाने सोशल मीडिया पर पहले से ही वायरल हो रहे हैं। धनुष और कृति साथ में अच्छे लग रहे हैं। हिमांशु राय और नीरज यादव द्वारा लिखित और सुशील दहिया और प्रभु देवा जैसे कलाकारों से सजी 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

