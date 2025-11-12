Cocktail 2: दिल्ली बम ब्लास्ट का कॉकटेल 2 पर पड़ा असर, शाहिद कपूर की फिल्म की टल गई शूटिंग?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Red Fort Bomb Blast: 10 नवंबर की शाम राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास बड़ा बम धमाका हुआ, जिसमें जान-माल की भारी हानि हुई। दिल्ली में हुए इस बम ब्लास्ट ने हर किसी को हैरान कर दिया और इसकी गूंज मुंबई तक पहुंची। जिसके चलते तमाम फिल्मी सितारों ने इस हादसे पर शोक जताया और अपनी अपकमिंग फिल्म से जुड़े इवेंट को कैंसिल भी कर दिया है।

इस कड़ी में अब नया नाम अभिनेता शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर कॉकटेल 2 (Cocktail 2) का जुड़ रह है। खबर है कि दिल्ली-एनसीआर में कॉकलेट 2 की होने वाली शूटिंग दिल्ली बम ब्लास्ट के चलते टल गई है।

कॉकटेल 2 की शूटिंग टली करीब 10 दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि यूरोप के बाद फिल्म कॉकेटल 2 का अगला शूटिंग शेड्यूल दिल्ली में होना है। 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों में मूवी के दूसरे भाग की शूटिंग को पूरा किया जाना था। लेकिन बीते सोमवार को दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के चलते अब ये शूटिंग टल गई है।

गौर किया जाए कॉकेटल 2 के दिल्ली शूटिंग शेड्यूल की तरफ तो साउथ दिल्ली से लेकर गुरुग्राम के कुछ एरिया में इस मूवी को शूट किया जाने वाला था। हालांकि, अब इसे रोक दिया गया है। ऐसे में मेकर्स की तरफ से मामले को लेकर ताजा अपडेट आना बाकी है, जिस पर सभी सिनेप्रेमियों की नजर टिकी रहेगी।