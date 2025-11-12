Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Cocktail 2: दिल्ली बम ब्लास्ट का कॉकटेल 2 पर पड़ा असर, शाहिद कपूर की फिल्म की टल गई शूटिंग?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 09:51 AM (IST)

    Cocktail 2 Shooting: अभिनेता शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर अपकमिंग मूवी कॉकटेल 2 को लेकर एक अहम खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के लाल किला पर हुए बम ब्लास्ट के चलते दिल्ली में होने वाली फिल्म की शूटिंग टल गई है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    कॉकटेल 2 फिल्म शूटिंग अपडेट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Red Fort Bomb Blast: 10 नवंबर की शाम राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास बड़ा बम धमाका हुआ, जिसमें जान-माल की भारी हानि हुई। दिल्ली में हुए इस बम ब्लास्ट ने हर किसी को हैरान कर दिया और इसकी गूंज मुंबई तक पहुंची। जिसके चलते तमाम फिल्मी सितारों ने इस हादसे पर शोक जताया और अपनी अपकमिंग फिल्म से जुड़े इवेंट को कैंसिल भी कर दिया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस कड़ी में अब नया नाम अभिनेता शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर कॉकटेल 2 (Cocktail 2) का जुड़ रह है। खबर है कि दिल्ली-एनसीआर में कॉकलेट 2 की होने वाली शूटिंग दिल्ली बम ब्लास्ट के चलते टल गई है। 

    कॉकटेल 2 की शूटिंग टली

    करीब 10 दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि यूरोप के बाद फिल्म कॉकेटल 2 का अगला शूटिंग शेड्यूल दिल्ली में होना है। 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों में मूवी के दूसरे भाग की शूटिंग को पूरा किया जाना था। लेकिन बीते सोमवार को दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के चलते अब ये शूटिंग टल गई है।

    cocktail2 (1)

    यह भी पढ़ें- मुंबई ट्रेन में हैरेस हुई थी Diana Penty, भीड़ में झेली बदसलूकी, सालों बाद छलका एक्ट्रेस का दर्द

    ई टाइम्स की खबर के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि कॉकेटल 2 के मेकर्स ने फिलहाल के लिए फिल्म के सेकेंड शूटिंग शेड्यूल कैंसिल कर दिया गया और मामला शांत होने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि कॉकेटल 2 के निर्माता दिल्ली के बजाय किसी और शहर का रुख कर सकते हैं।

    cocktail2

    गौर किया जाए कॉकेटल 2 के दिल्ली शूटिंग शेड्यूल की तरफ तो साउथ दिल्ली से लेकर गुरुग्राम के कुछ एरिया में इस मूवी को शूट किया जाने वाला था। हालांकि, अब इसे रोक दिया गया है। ऐसे में मेकर्स की तरफ से मामले को लेकर ताजा अपडेट आना बाकी है, जिस पर सभी सिनेप्रेमियों की नजर टिकी रहेगी। 

    प्रदूषण से घटा था शूटिंग शेड्यूल 

    दिल्ली में कॉकेटल 2 की शूटिंग को लेकर शुरुआत से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पहले दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते फिल्म के शूटिंग शेड्यूल की समय अवधि को घटाया गया और अब बम ब्लॉस्ट के चलते इसे टाल दिया गया है। 

    यह भी पढ़ें- Cocktail 2 पर प्रदूषण का साया, दिल्ली के शूटिंग शेड्यूल में हुआ बदलाव, सुरक्षा के कड़े इंतजाम