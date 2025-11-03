Cocktail 2 पर प्रदूषण का साया, दिल्ली के शूटिंग शेड्यूल में हुआ बदलाव, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के बाद से राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। बढ़ते प्रदूषण के चलते हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली की हालत खराब है। खराब एक्यूआई की वजह से कई तरह के कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब खबर आ रही है कि सिनेमा जगत पर भी दिल्ली के खराब प्रदूषण का असर पड़ रहा है।

अभिनेता शाहिद कपूर, अभिनेत्री कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग मूवी कॉकटेल 2 की शूटिंग आने वाले समय में दिल्ली-एनसीआर में होनी है। लेकिन अब पॉल्यूशन के चलते मेकर्स ने इसके शूटिंग शेड्यूल में बड़ा बदलाव कर दिया है और हवा को शुद्ध रखने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं।

कॉकटेल की शूटिंग पर प्रदूषण का साया हाल ही में यूरोप से शूटिंग कर स्वदेश लौटी फिल्म कॉकटेल 2 की टीम अब अपनी आगे की शूटिंग में सतर्कता बरत रही है। दरअसल, फिल्म के अगले शेड्यूल की शूटिंग दिल्ली के कुछ हिस्सों में की जानी है। दिल्ली में फिलहाल हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में वहां शूटिंग शुरू करने से पहले फिल्म की टीम सतर्कता बरत रही है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, पहले फिल्म की टीम की योजना करीब एक महीने के शेड्यूल में दिल्ली में शूटिंग करने की थी। हालांकि, अब टीम ने यह अवधि कम कर दी है। अब टीम 11 नवंबर से 20 नवंबर तक साउथ दिल्ली व उसके आस पास में शूटिंग करेगी। ऐसे में प्रोडक्शन टीम कलाकारों की सुरक्षा के लिए वैनिटी वैन में एयर प्यूरिफायर से लेकर सभी को मास्क लगाने समेत सुरक्षा के कई इंतजाम कर रही है।