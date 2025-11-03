Cocktail 2 पर प्रदूषण का साया, दिल्ली के शूटिंग शेड्यूल में हुआ बदलाव, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Language
    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:59 AM (IST)

    आने वाले समय में अभिनेता शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की तिकड़ी फिल्म कॉकटेल 2 (Cocktail 2) में नजर आएगी। यूरोप के बाद अब दिल्ली में फिल्म का अगला शूटिंग शेड्यूल शुरू होना है। लेकन बढ़ते प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए मेकर्स ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। 

    दिल्ली एनसीआर में होगी कॉकटेल 2 की शूटिंग (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के बाद से राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। बढ़ते प्रदूषण के चलते हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली की हालत खराब है। खराब एक्यूआई की वजह से कई तरह के कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब खबर आ रही है कि सिनेमा जगत पर भी दिल्ली के खराब प्रदूषण का असर पड़ रहा है। 

    अभिनेता शाहिद कपूर, अभिनेत्री कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग मूवी कॉकटेल 2 की शूटिंग आने वाले समय में दिल्ली-एनसीआर में होनी है। लेकिन अब पॉल्यूशन के चलते मेकर्स ने इसके शूटिंग शेड्यूल में बड़ा बदलाव कर दिया है और हवा को शुद्ध रखने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। 

    कॉकटेल की शूटिंग पर प्रदूषण का साया

    हाल ही में यूरोप से शूटिंग कर स्वदेश लौटी फिल्म कॉकटेल 2 की टीम अब अपनी आगे की शूटिंग में सतर्कता बरत रही है। दरअसल, फिल्म के अगले शेड्यूल की शूटिंग दिल्ली के कुछ हिस्सों में की जानी है। दिल्ली में फिलहाल हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में वहां शूटिंग शुरू करने से पहले फिल्म की टीम सतर्कता बरत रही है।

    यह 2012 में प्रदर्शित फिल्म कॉकटेल की फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म है। मूल फिल्म में अभिनेता सैफ अली खान के साथ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण व डायना पेंटी अहम भूमिकाओं में थी। वहीं कॉकटेल 2 में शाहिद कपूर के साथ कृति सैनन व रश्मिका मंदाना अहम भूमिकाओं में हैं।

    रिपोर्ट्स के अनुसार, पहले फिल्म की टीम की योजना करीब एक महीने के शेड्यूल में दिल्ली में शूटिंग करने की थी। हालांकि, अब टीम ने यह अवधि कम कर दी है। अब टीम 11 नवंबर से 20 नवंबर तक साउथ दिल्ली व उसके आस पास में शूटिंग करेगी। ऐसे में प्रोडक्शन टीम कलाकारों की सुरक्षा के लिए वैनिटी वैन में एयर प्यूरिफायर से लेकर सभी को मास्क लगाने समेत सुरक्षा के कई इंतजाम कर रही है।

    कब रिलीज होगी कॉकटेल 2 

    कॉकटेल 2 की शूटिंग का आधा काम लगभग पूरा हो गया है। दिल्ली की शूटिंग के बाद इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू होगा। माना जा रहा है कि अगले साल इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है। मालूम हो कि रश्मिका मंदाना पहली बार शाहिद कपूर के साथ काम कर रही हैं, जबकि कृति सेनन तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म में ऐसा कर चुकी हैं। 

