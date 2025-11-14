किसी ने 11 साल की उम्र में छोड़ा घर...कोई सीढ़ियों पर बैठकर सुनता रहा मां-बाप का झगड़ा, स्टार्स के बचपन के किस्से

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब भी लोग किसी परेशानी में होते हैं, तो उन्हें अक्सर बचपन के वह दिन याद आते हैं, जब वह बिना किसी टेंशन के जिया करते थे। बचपन हर किसी के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि एडल्ट होने के बाद हम उन्हीं यादों को याद करके मुस्कुरा देते हैं, जो हमने कम उम्र में बनाई हैं।

कभी-कभी बचपन में ही हमें वह घाव भी मिले होते हैं, जिनको भूल पाना जिंदगी में संभव नहीं होता। ऐसा ही कई स्टार्स भी अपने बचपन में झेल चुके हैं, जिन्हें वह आज भी याद करके इमोशनल हो जाते हैं। आज हम आपको उन सितारों के बारे में अपने इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं, जिनके बचपन के ट्रॉमे ने उनकी जिंदगी पर इतना गहरा असर छोड़ा है कि वह आज तक उन्हें नहीं भूल पाए हैं।

रणबीर कपूर रणबीर कपूर यूं तो बॉलीवुड की सबसे बड़ी फैमिली के मेंबर हैं, जहां हर कोई एक-साथ मिलकर क्रिसमस से लेकर दीवाली और सारे फेस्टिवल साथ में मिलकर मनाते हैं, लेकिन उनके बचपन की एक ऐसी कड़वी याद है, जिसे वह कभी नहीं भूल पाए हैं। बीते साल निखिल कामंथ के पॉडकास्ट में रणबीर ने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में खुलकर बात की थी।

दिलजीत दोसांझ रणवीर इलाहबादिया के शो में दिलजीत दोसांझ ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए बताया था कि जब वह 11 साल के थे, तभी उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था, "मैं जब 11 साल का था, तब मैं अपने घर-गांव से दूर अपने अंकल के घर लुधियाना शिफ्ट हो गया था। मेरे अंकल ने मेरे पापा को बोला कि इसे मेरे साथ शहर भेज दो, मेरे माता-पिता भी मान गए, किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूं"। दिलजीत ने आगे कहा, "11 साल की उम्र में मेरे परिवार से मेरा कनेक्शन टूट गया था। मेरे पापा ने मुझसे बस यही कहा कि तुम्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना मिल जाएगा, बाकी ये तुम्हारी जिंदगी है"।

View this post on Instagram A post shared by The Ranveer Show (@theranveershowpodcast) कंगना रनौत कंगना रनौत भी जब लॉकअप कर रही थीं, तो उन्होंने बताया था कि एक बार बचपन में उनका शोषण हुआ था। उनके होमटाउन में एक शख्स था, जो एक्ट्रेस को गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने इसी दौरान ये भी बताया कि वह आदमी अपनी सेक्सुएलिटी एक्सप्लोर कर रहा था।

कटरीना कैफ कटरीना कैफ ने भी बचपन में काफी कुछ झेला है। जब वह छोटी थीं, तभी उनके माता-पिता एक-दूसरे से तलाक लेकर अलग हो गए थे। उनकी मां सुजैन ने छह बच्चों का अकेले ही पालन पोषण किया और उन्हें पढ़ाया लिखाया। कटरीना ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि पिता के जाने के बाद उनके अंदर एक 'खालीपन' सा रह गया था।

कल्कि केकलां कल्कि केकलां ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह महज 9 साल की थी, तब उनके साथ यौन शोषण हुआ था। हालांकि, उन्हें उस समय पर बस उनकी मां को ये बात न पता चले इसी बात का डर सता रहा था। उन्होंने ये भी बताया था कि कई सालों तक उन्होंने ये बात किसी से भी नहीं कही थी।

पलक तिवारी पलक तिवारी भी उन स्टार किड्स में शुमार हैं, जिन्हें एक बार नहीं, बल्कि दो बार अपने माता-पिता के अलग होने का दर्द झेलना पड़ा है। श्वेता तिवारी ने साल 1998 में बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट राजा चौधरी से शादी की थी।