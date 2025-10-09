Ibrahim Ali Khan की बुआ सबा ने पलक तिवारी संग उनके रिलेशन पर लगाई मुहर? एक्ट्रेस के बर्थडे पर किया ये पोस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मीडिया में लंबे समय से ये चर्चा है कि सारा अली खान (Sara Ali Khan) के भाई इब्राहिम (Ibrahim Ali Khan), पलक तिवारी (Palak Tiwari) को डेट कर रहे हैं। पलक बॉलीवुड एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) की बेटी हैं। कई बार दोनों को साथ में घूमते और टाइम बिताते देखा गया है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर इब्राहिम और पलक ने इस बारे में कोई बात नहीं की है।

सबा पटौदी ने किया पोस्ट अब इब्राहिम की बुआ ने पलक तिवारी के बर्थडे के मौके पर अपने एक लेटेस्ट पोस्ट से इस आग को हवा दे दी है।बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान की बहन सबा अली खान पटौदी ने हाल ही में अभिनेत्री पलक तिवारी के जन्मदिन पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्हें बर्थडे विश किया। इससे पहले की फैंस कुछ समझ पाते सबा ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया।

सबा के पोस्ट ने बढ़ाई फैंस की उत्सुकता इससे प्रशंसकों और फॉलोअर्स में उत्सुकता बढ़ गई। सबा ने पलक तिवारी की एक तस्वीर शेयर करते हुए, उन्हें टैग किया और लिखा- "प्यार और आशीर्वाद से भरा जन्मदिन मुबारक हो।" तस्वीर में पलक स्टाइलिश आउटफिट में कैमरे के सामने खुलकर मुस्कुरा रही थीं। ये फोटो पलक तिवारी के इंस्टाग्राम से ली गई है लेकिन बर्थडे के मौके पर इब्राहिम की बुआ की ओर से किए गए इस पोस्ट ने पलक और इब्राहिम के रिश्ते को लेकर चल रही अटकलों पर लगभग मुहर लगा दी है।

कई मौकों पर साथ में देखा गया कपल? दोनों को अक्सर पार्टियों, इंडस्ट्री के समारोहों और फिल्म प्रीमियर में साथ देखा जाता है। इस साल की शुरुआत में जब पलक को इब्राहिम और उनकी बहन सारा अली खान के साथ इब्राहिम की फिल्म के प्रीमियर पर देखा गया, तब यह चर्चा और तेज हो गई। प्रशंसकों और मीडिया ने देखा कि पलक खान भाई-बहनों के कितने करीब दिखीं, और उनकी मौजूदगी इब्राहिम के साथ उनके गहरे रिश्ते का संकेत दे रही थी।