Katrina Kaif न्यू बॉर्न बेबी के साथ हॉस्पिटल से हुईं डिस्चार्ज, 1 हफ्ते बाद 'जूनियर कौशल' का ग्रैंड वेलकम!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी-टाउन के लविंग कपल कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) अब सेलेब्स पैरेंट्स के क्लब में शामिल हो गए हैं। शादी के चार साल बाद कपल ने अपनी जिंदगी में एक नन्हे मेहमान का स्वागत किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

42 साल की कटरीना कैफ ने 7 नवंबर को बेबी ब्वॉय को जन्म दिया जिसकी अनाउंसमेंट उनके पति विक्की कौशल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की थी। बेबी ब्वॉय के जन्म के बाद कटरीना और विक्की को सेलिब्रिटीज ने जमकर बधाइयां दी थीं।

घर लौटीं न्यू मॉम कटरीना अब बेबी ब्वॉय के जन्म के एक हफ्ते के बाद कटरीना कैफ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं। कौशल परिवार में नन्हे मेहमान का शानदार तरीके से वेलकम हुआ है। सोशल मीडिया पर पैप्स ने एक वीडियो शेयर किया है जिसे कैप्शन दिया गया है, "कटरीना हॉस्पिट से डिस्चार्ज हो गई हैं।" क्लिप में एक व्हाइट कार दिख रही है जो कटरीना और विक्की की बताई जा रही है। हालांकि, न्यू बॉर्न बेबी और न्यू मॉम की झलक नहीं दिखाई दी।