    'Katrina Kaif को होगी बेटी', एक्ट्रेस को लेकर फेमस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी निकली गलत, अब किया ये पोस्ट

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:18 PM (IST)

    बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और एक्टर विक्की कौशल के माता-पिता बनने के बाद एक फेमस एस्ट्रोलॉजर ने अपनी भविष्यवाणी के बारे में बात की है। उन्होंने एक्ट्रेस की डिलीवरी से पहले कटरीना और विक्की को लेकर एक भविष्यवाणी की थी। जानिए इस बारे में। 

    Hero Image

    डिलीवरी से पहले कटरीना कैफ को लेकर एस्ट्रोलॉजर ने की थी भविष्यवाणी। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कौशल और कैफ परिवार में इस वक्त खुशी का माहौल है। शादी के 4 साल बाद कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) माता-पिता बने हैं। 42 साल की एक्ट्रेस ने एक बेटे को जन्म दिया है। 

    कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 7 नवंबर 2025 को नन्हे मेहमान के जन्म की अनाउंसमेंट दी और सोशल मीडिया पर फैंस व सेलेब्स के बधाइयों की लाइन लग गई। अब एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर ने कपल को लेकर की गई भविष्यवाणी के बारे में पोस्ट शेयर किया है।

    गलत निकली एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी

    दरअसल, कटरीना कैफ की डिलीवरी से पहले एक एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी जो अब गलत निकल गई है। एस्ट्रोलॉजर अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने पिछले महीने यानी 8 अक्टूबर को कटरीना और विक्की को लेकर भविष्यवाणी की थी कि उनका पहला बच्चा लड़की होगी। अब उन्होंने अपनी गलत भविष्यवाणी पर रिएक्ट किया है।

    अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कटरीना और विक्की को माता-पिता बनने की बधाई देने के साथ-साथ अपनी गलती भी स्वीकारी है। उन्होंने लिखा, "विक्की और कटरीना को बेटे के जन्म पर मेरी हार्दिक बधाई। प्रश्न चक्र के अनुसार मेरी भविष्यवाणी गलत थी। मेरी गणना गलत थी।"

    कटरीना और विक्की का बेबी ब्वॉय

    कटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की खबरें कई महीनों से चल रही थीं, लेकिन कपल ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट सितंबर महीने में एक प्यारी फोटो के साथ की थी जिसमें पहली बार कटरीना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई थीं। अब घर में नन्हा मेहमान आ गया है और लोग कटरीना और विक्की के बेबी ब्वॉय को देखने के लिए बेताब हैं। 

