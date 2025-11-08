'Katrina Kaif को होगी बेटी', एक्ट्रेस को लेकर फेमस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी निकली गलत, अब किया ये पोस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कौशल और कैफ परिवार में इस वक्त खुशी का माहौल है। शादी के 4 साल बाद कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) माता-पिता बने हैं। 42 साल की एक्ट्रेस ने एक बेटे को जन्म दिया है।

कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 7 नवंबर 2025 को नन्हे मेहमान के जन्म की अनाउंसमेंट दी और सोशल मीडिया पर फैंस व सेलेब्स के बधाइयों की लाइन लग गई। अब एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर ने कपल को लेकर की गई भविष्यवाणी के बारे में पोस्ट शेयर किया है।

गलत निकली एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी दरअसल, कटरीना कैफ की डिलीवरी से पहले एक एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी जो अब गलत निकल गई है। एस्ट्रोलॉजर अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने पिछले महीने यानी 8 अक्टूबर को कटरीना और विक्की को लेकर भविष्यवाणी की थी कि उनका पहला बच्चा लड़की होगी। अब उन्होंने अपनी गलत भविष्यवाणी पर रिएक्ट किया है।