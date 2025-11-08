'Katrina Kaif को होगी बेटी', एक्ट्रेस को लेकर फेमस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी निकली गलत, अब किया ये पोस्ट
बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और एक्टर विक्की कौशल के माता-पिता बनने के बाद एक फेमस एस्ट्रोलॉजर ने अपनी भविष्यवाणी के बारे में बात की है। उन्होंने एक्ट्रेस की डिलीवरी से पहले कटरीना और विक्की को लेकर एक भविष्यवाणी की थी। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कौशल और कैफ परिवार में इस वक्त खुशी का माहौल है। शादी के 4 साल बाद कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) माता-पिता बने हैं। 42 साल की एक्ट्रेस ने एक बेटे को जन्म दिया है।
कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 7 नवंबर 2025 को नन्हे मेहमान के जन्म की अनाउंसमेंट दी और सोशल मीडिया पर फैंस व सेलेब्स के बधाइयों की लाइन लग गई। अब एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर ने कपल को लेकर की गई भविष्यवाणी के बारे में पोस्ट शेयर किया है।
गलत निकली एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी
दरअसल, कटरीना कैफ की डिलीवरी से पहले एक एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी जो अब गलत निकल गई है। एस्ट्रोलॉजर अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने पिछले महीने यानी 8 अक्टूबर को कटरीना और विक्की को लेकर भविष्यवाणी की थी कि उनका पहला बच्चा लड़की होगी। अब उन्होंने अपनी गलत भविष्यवाणी पर रिएक्ट किया है।
अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कटरीना और विक्की को माता-पिता बनने की बधाई देने के साथ-साथ अपनी गलती भी स्वीकारी है। उन्होंने लिखा, "विक्की और कटरीना को बेटे के जन्म पर मेरी हार्दिक बधाई। प्रश्न चक्र के अनुसार मेरी भविष्यवाणी गलत थी। मेरी गणना गलत थी।"
यह भी पढ़ें- दादा बनने पर भावुक हुए Katrina Kaif के ससुर, जूनियर कौशल के लिए शेयर किया प्यारा पोस्ट
My heartfelt congratulations to Vicky and Katrina on the blessing of a baby boy. My prediction, as per the Prashan Chakra, was incorrect; my calculation was flawed.— Anirudh Kumar Mishra (Astrologer) (@Anirudh_Astro) November 7, 2025
विक्की और कैटरीना को बेटे के जन्म पर मेरी हार्दिक बधाई। प्रश्न चक्र के अनुसार मेरी भविष्यवाणी गलत थी; मेरी गणना… https://t.co/s8TIn4UoMO
कटरीना और विक्की का बेबी ब्वॉय
कटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की खबरें कई महीनों से चल रही थीं, लेकिन कपल ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट सितंबर महीने में एक प्यारी फोटो के साथ की थी जिसमें पहली बार कटरीना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई थीं। अब घर में नन्हा मेहमान आ गया है और लोग कटरीना और विक्की के बेबी ब्वॉय को देखने के लिए बेताब हैं।
यह भी पढ़ें- डिलीवरी के बाद कैसी है Katrina Kaif की तबीयत? हॉस्पिटल ने शेयर किया हेल्थ अपेडेट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।