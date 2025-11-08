डिलीवरी के बाद कैसी है Katrina Kaif की तबीयत? हॉस्पिटल ने शेयर किया हेल्थ अपेडेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कौशल परिवार में इस वक्त खुशी का माहौल है। कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) 7 नवंबर को माता-पिता बन गए। कपल ने सोशल मीडिया के जरिए इंस्टा पर इसकी जानकारी दी। कई सेलेब्स ने दी शुभकामनाएं इंस्टा पर एक क्यूट कार्ड शेयर करते हुए विक्की ने लिखा- "हमारी खुशियों की सौगात आ गई है। अपार प्रेम और कृतज्ञता के साथ, हम अपने नन्हे मेहमान का स्वागत करते हैं। 7 नवंबर, 2025 - कैटरीना और विक्की।" इसके बाद से फैंस और एंटरटेनमेंट जगत से उनके चाहने वालों ने बधाईयों का तांता लगा दिया। प्रियंका चोपड़ा जोनास ने टिप्पणी की, "बहुत खुशी हुई! बधाई।" करीना कपूर खान ने लिखा, "कैट, बॉय मम्मा क्लब में आपका स्वागत है! आपके और विक्की के लिए बहुत खुश हूं।"

