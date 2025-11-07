'मम्मा क्लब में स्वागत है...' Katrina Kaif ने बेटे को दिया जन्म, प्रियंका-करीना ने एक्ट्रेस को यूं दी बधाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी-टाउन के फेमस कपल कटरीना कैफ और विक्की कौशल अब अपनी जिंदगी के एक नए फेज में एंट्री कर चुके हैं। दोनों अब माता-पिता के क्लब में शामिल हो गए हैं। आज दोनों ने अपनी जिंदगी में एक नन्हे राजकुमार का स्वागत किया है।

