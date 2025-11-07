'मम्मा क्लब में स्वागत है...' Katrina Kaif ने बेटे को दिया जन्म, प्रियंका-करीना ने एक्ट्रेस को यूं दी बधाई
बॉलीवुड कपल कटरीना कैफ और विक्की कौशल अब माता-पिता बन गए हैं। दोनों ने एक बेटे का स्वागत किया है। जैसे ही विक्की और कटरीना ने यह खुशखबरी दी, सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज बधाइयां दे रहे हैं। यहां जानिए सेलेब्स ने क्या कहा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी-टाउन के फेमस कपल कटरीना कैफ और विक्की कौशल अब अपनी जिंदगी के एक नए फेज में एंट्री कर चुके हैं। दोनों अब माता-पिता के क्लब में शामिल हो गए हैं। आज दोनों ने अपनी जिंदगी में एक नन्हे राजकुमार का स्वागत किया है।
जी हां, शादी के चार साल बाद कटरीना कैफ और विक्की कौशल माता-पिता बने हैं। दोनों ने दिसंबर 2021 में राजस्थान में एक रॉयल वेडिंग समारोह में शादी रचाई थी और आज उन्होंने एक बेटे का स्वागत किया है।
विक्की-कटरीना बने माता-पिता
न्यू डैडी विक्की कौशल और न्यू मॉम कटरीना कैफ ने एक प्यार पोस्ट के जरिए अनाउंस किया है कि 7 नवंबर 2025 को उन्होंने एक बेटे का स्वागत किया है। उन्होंने पोस्ट को सिर्फ एक कैप्शन दिया है- 'ब्लेस्ड'। फिलहाल, उन्होंने न ही बेटे का चेहरा दिखाया और ना ही उसका नाम रिवील किया है।
सनी कौशल ने जाहिर की खुशी
सनी कौशल अब चाचा बन गए हैं। विक्की और कटरीना के पोस्ट को एक्टर ने रीशेयर करते हुए चाचा बनने की खुशी जाहिर की है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मैं चाचा बन गया।"
यह भी पढ़ें- पेरेंट्स बने Vicky Kaushal और Katrina Kaif, बेबी के जन्म के बाद शेयर की पहली पोस्ट
सेलेब्स का रिएक्शन
विक्की कौशल के इस पोस्ट के बाद अब सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि सेलिब्रिटीज भी कपल को जमकर बधाइयां दे रहे हैं। माधुरी दीक्षित ने कमेंट किया, "आप दोनों को बहुत सारी बधाई। बेबी को अपना प्यार भेज रही।" सोनम कपूर ने कहा, "शानदार। मेरा ढेर सारा प्यार।" करीना कपूर ने लिखा, "कैट, ब्वॉय मम्मा क्लब में आपका स्वागत है। आपके और विक्की के लिए बहुत खुश हूं।"
View this post on Instagram
न्यू मॉम परिणीति चोपड़ा ने लिखा, "न्यू मम्मा और पापा को बहुत सारी बधाई।" प्रियंका चोपड़ा ने कमेंट किया, "बहुत खुश हूं। बधाई हो।" इसके अलावा बिपाशा बसु, रकुल प्रीत सिंह, निमृत कौर, उपासना कामिनेनी, लारा दत्त, दीया मिर्जा जैसे सेलेब्स ने कपल को बधाई दी है।
यह भी पढ़ें- चल गया पता! कब होगी Katrina Kaif की डिलीवरी? विक्की कौशल ने दिया हिंट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।