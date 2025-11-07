मां बनने के साथ ही पूरी हुई Katrina Kaif की 15 साल पुरानी विश, मिसेज कौशल ने दिया था ये बयान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कटरीना कैफ और विक्की कौशल की जिंदगी में नन्हा मेहमान आ गया है। 7 नवंबर 2025 को एक्ट्रेस ने बेबी ब्वॉय को जन्म दिया। कटरीना कैफ के घर में बेटे के जन्म पर उन्हें प्रियंका चोपड़ा से लेकर, अंगद बेदी, काजोल सहित बॉलीवुड सितारों ने बधाई दी।

मां बनी कटरीना कैफ की बेबी के जन्म के साथ ही 15 साल पुरानी एक इच्छा पूरी हो गई है, जिसके बारे में उन्होंने एक थ्रो-बैक इंटरव्यू में कहा था। क्या थी कटरीना कैफ की वह विश, जो अब जाकर हुई है पूरी नीचे पढ़ें डिटेल्स:

कटरीना कैफ ने जताई थी ये ख्वाहिश मां बनी कटरीना कैफ ने एक पुराने इंटरव्यू में ये इच्छा जताई थी कि वह स्टारडम से हटकर एक आम लड़की की तरह जिंदगी जीना चाहती हैं। एक्ट्रेस के इस इंटरव्यू को उनके एक फैन क्लब ने शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस ने कहा था, "मैं बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हूं, जैसे दूसरी लड़कियां होती हैं। मुझे लगता है कि करियर बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसके परे भी एक जिंदगी होती ही। हर लड़की चाहती है कि वह अपनी लाइफ में सेटल हो और उसके बच्चे हो, वह एक खुशी से भरी लाइफ जिये"।