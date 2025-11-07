मां बनने के साथ ही पूरी हुई Katrina Kaif की 15 साल पुरानी विश, मिसेज कौशल ने दिया था ये बयान
कटरीना कैफ और विक्की कौशल 4 साल बाद 2 से 3 हो चुके हैं। एक्ट्रेस ने 7 नवंबर को बेबी ब्वॉय को जन्म दिया। इस बीच ही बॉलीवुड की शीला का एक 15 साल पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी इच्छा जताई थी, जो अब जाकर पूरा हुआ है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कटरीना कैफ और विक्की कौशल की जिंदगी में नन्हा मेहमान आ गया है। 7 नवंबर 2025 को एक्ट्रेस ने बेबी ब्वॉय को जन्म दिया। कटरीना कैफ के घर में बेटे के जन्म पर उन्हें प्रियंका चोपड़ा से लेकर, अंगद बेदी, काजोल सहित बॉलीवुड सितारों ने बधाई दी।
मां बनी कटरीना कैफ की बेबी के जन्म के साथ ही 15 साल पुरानी एक इच्छा पूरी हो गई है, जिसके बारे में उन्होंने एक थ्रो-बैक इंटरव्यू में कहा था। क्या थी कटरीना कैफ की वह विश, जो अब जाकर हुई है पूरी नीचे पढ़ें डिटेल्स:
कटरीना कैफ ने जताई थी ये ख्वाहिश
मां बनी कटरीना कैफ ने एक पुराने इंटरव्यू में ये इच्छा जताई थी कि वह स्टारडम से हटकर एक आम लड़की की तरह जिंदगी जीना चाहती हैं। एक्ट्रेस के इस इंटरव्यू को उनके एक फैन क्लब ने शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस ने कहा था, "मैं बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हूं, जैसे दूसरी लड़कियां होती हैं। मुझे लगता है कि करियर बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसके परे भी एक जिंदगी होती ही। हर लड़की चाहती है कि वह अपनी लाइफ में सेटल हो और उसके बच्चे हो, वह एक खुशी से भरी लाइफ जिये"।
कटरीना कैफ की ये इच्छा आज उनके पहले बेबी के जन्म के साथ पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब एक्ट्रेस का परिवार पूरा हो चुका है।
4 साल पहले हुई थी विक्की-कटरीना की शादी
कटरीना कैफ और विक्की कौशल की पहली मुलाकात साल 2019 में एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान बैकस्टेज पर हुई थी। दोनों की कहानी की शुरुआत करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' से हुई थी, जहां कटरीना ने ये कहा था कि विक्की और उनकी जोड़ी अच्छी लगेगी। हालांकि, दोनों की सही से मुलाकात जोया अख्तर की पार्टी में हुई थी, जहां उन्होंने एक-दूसरे को समझा और जाना
इसके बाद कई बार विक्की कौशल को कई बार कटरीना कैफ के साथ स्पॉट किया गया, लेकिन दोनों ने अपनी लव लाइफ पर चुप्पी साधे रखी। हालांकि, कुछ सालों तक डेट करने के बाद कपल ने 9 दिसंबर 2021 को शादी की थी।
