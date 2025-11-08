दादा बनने पर भावुक हुए Katrina Kaif के ससुर, जूनियर कौशल के लिए शेयर किया प्यारा पोस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी-टाउन में इस वक्त कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) के माता-पिता बनने की चर्चा हो रही है। दोनों शादी के 4 साल बाद माता-पिता बने हैं जिसकी खुशखबरी कल एक्टर ने फैंस के साथ शेयर की थी। 7 नवंबर को एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया है।

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) से लेकर प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) तक ने कटरीना और विक्की को माता-पिता बनने की बधाइयां दीं। सनी कौशल (Sunny Kaushal) ने भी चाचा बनने की खुशी जाहिर की थी। अब दादा ने अपने दिल की बात शेयर की है।