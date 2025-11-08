दादा बनने पर भावुक हुए Katrina Kaif के ससुर, जूनियर कौशल के लिए शेयर किया प्यारा पोस्ट

Language
    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:15 AM (IST)

    विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) के घर में किलकारियां गूंजी हैं। कपल शादी के चार साल बाद माता-पिता बना है। अब शाम कौशल ने सोशल मीडिया पर दादा बनने की खुशी जाहिर की है। जानिए उन्होंने क्या कहा है। 

    शाम कौशल ने दादा बनने पर जाहिर की खुशी। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी-टाउन में इस वक्त कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) के माता-पिता बनने की चर्चा हो रही है। दोनों शादी के 4 साल बाद माता-पिता बने हैं जिसकी खुशखबरी कल एक्टर ने फैंस के साथ शेयर की थी। 7 नवंबर को एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया है। 

    दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) से लेकर प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) तक ने कटरीना और विक्की को माता-पिता बनने की बधाइयां दीं। सनी कौशल (Sunny Kaushal) ने भी चाचा बनने की खुशी जाहिर की थी। अब दादा ने अपने दिल की बात शेयर की है।

    पोते के लिए शाम कौशल ने लिखा नोट

    विक्की के पिता और कटरीना के ससुर शाम कौशल (Sham Kaushal) ने दादा बनने की खुशी जाहिर की है। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट शेयर कर भगवान का धन्यवाद किया है। उन्होंने लिखा, "शुक्रिया रब दा। कल से भगवान का मेरे परिवार पर इतना मेहरबान रहने के लिए, जितना भी शुकर कर रहा हूं, उनकी ब्लेसिंग्स के सामने कम पड़ रहा है। भगवान बहुत दयालु रहे हैं। भगवान की मेहरबानी ऐसे ही मेरे बच्चों पर और सबसे जूनियर कौशल पर बनी रहे। हम सब बहुत खुश हैं और बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। दादा बनकर बहुत-बहुत खुश हूं। भगवान सब पर कृपा बनाए रखे। रब रखा।"

    कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने शुक्रवार को माता-पिता बनने की अनाउंसमेंट की थी। 42 साल की एक्ट्रेस के मां बनने के बाद से ही सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। मालूम हो कि कपल ने दिसंबर 2021 में शादी की थी। दोनों ने जिस तरह अपनी डेटिंग लाइफ को छुपाए रखा, उसी तरह उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी को भी लाइमलाइट से दूर रखा। उन्होंने सितंबर महीने में ही प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी। अब फैंस को उनके बेबी का नाम जानने और फोटो देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

