    नाती को देखने अस्पताल पहुंचीं Katrina Kaif की मां, नानी मां ने अपने लाड़ले पर लुटाया खूब प्यार

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:57 PM (IST)

    कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और उनके पति विक्की कौशल शहर के नए माता-पिता बन गए हैं। 7 नवंबर, 2025 को इस जोड़े को एक बेटे का आशीर्वाद मिला। कपल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की। वहीं हाल ही में कटरीना की मां सुज़ैन टर्कोट अपने नाति से मिलने एचएन रिलायंस अस्पताल पहुंचीं।

    कटरीना कैफ की मां (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कटरीना कैफ और विक्की कौशल 7 नवंबर को परेंट्स बन गए। कपल के घर में बेटे का जन्म हुआ है। इसी के बाद से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है। सोशल मीडिया पर फैंस भी प्यार कपल को बधाई दे रहे हैं। वहीं इस बीच कटरीना की मां और बच्चे की नानी भी अपने नाति से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंची।

    बता दें कि सुज़ैन परिवार के बाकी सदस्यों के साथ लंदन में रहती हैं। कटरीना और विक्की से मिलने वह अस्पताल पहुंचीं। हाल ही में उन्हें अपने पोते से मिलने के बाद कार से घर लौटते हुए देखा गया।

    जूनियर कौशल के लिए मांगा आशीर्वाद

    वहीं इससे पहले विक्की के पिता और बच्चे के दादाजी शाम कौशल ने सोशल मीडिया पर दादा बनने की खुशी में एक इमोशनल नोट लिखा था। उन्होंने लिखा, "शुक्रिया रब दा...कल से भगवान का मेरे परिवार पे इतने मेहरबान रहने के लिए, जितना भी शुक्र कर रहा हूं, उनका आशीर्वाद के सामने काम पड़ रहा है। भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान की मेहरबानी ऐसी ही मेरे बच्चों पे और सबसे जूनियर कौशल पे बनी रहे। हम सब बहुत खुश हैं और बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं।

    दादा बनने पर जताई खुशी

    उन्होंने आखिरी में लिखा- 'दादा बनने के बाद बहुत अधिक खुशी महसूस कर रहा हूं। भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। रब राखा।' बता दें कि कटरीना की मां सिंगल मदर हैं और उनके सात-भाई बहन हैं। कटरीना की परवरिश उनकी मां ने अकेले की है। फिल्मफेयर को दिए एक पिछले इंटरव्यू में कटरीना ने बच्चों के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा, "पिता का न होना एक तरह का खालीपन पैदा करता है और हर लड़की को असुरक्षित महसूस कराता है। जब मेरे बच्चे होंगे, तो मैं चाहती हूं कि उन्हें अपने माता-पिता दोनों के साथ रहने का अनुभव मिले।"

    कुछ सालों तक डेटिंग करने के बाद, कैटरीना और विक्की ने 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान में शादी कर ली थी। यह एक पारंपरिक हिंदू वेडिंग थी जिसमें दोनों परिवारों और करीबी दोस्तों ने हिस्सा लिया।

