नाती को देखने अस्पताल पहुंचीं Katrina Kaif की मां, नानी मां ने अपने लाड़ले पर लुटाया खूब प्यार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कटरीना कैफ और विक्की कौशल 7 नवंबर को परेंट्स बन गए। कपल के घर में बेटे का जन्म हुआ है। इसी के बाद से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है। सोशल मीडिया पर फैंस भी प्यार कपल को बधाई दे रहे हैं। वहीं इस बीच कटरीना की मां और बच्चे की नानी भी अपने नाति से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंची।

बता दें कि सुज़ैन परिवार के बाकी सदस्यों के साथ लंदन में रहती हैं। कटरीना और विक्की से मिलने वह अस्पताल पहुंचीं। हाल ही में उन्हें अपने पोते से मिलने के बाद कार से घर लौटते हुए देखा गया। जूनियर कौशल के लिए मांगा आशीर्वाद वहीं इससे पहले विक्की के पिता और बच्चे के दादाजी शाम कौशल ने सोशल मीडिया पर दादा बनने की खुशी में एक इमोशनल नोट लिखा था। उन्होंने लिखा, "शुक्रिया रब दा...कल से भगवान का मेरे परिवार पे इतने मेहरबान रहने के लिए, जितना भी शुक्र कर रहा हूं, उनका आशीर्वाद के सामने काम पड़ रहा है। भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान की मेहरबानी ऐसी ही मेरे बच्चों पे और सबसे जूनियर कौशल पे बनी रहे। हम सब बहुत खुश हैं और बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं।