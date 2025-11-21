Language
    Dining With Kapoors Review: लजीज खाना, पुश्तैनी घर और फिल्मी कारवां, Raj Kapoor के परिवार को कितने करीब से दिखा पाई Documentary

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:50 PM (IST)

    Dining With Kapoors Review: भारतीय सिनेमा के सबसे पहले परिवार, कपूर खानदान पर एक दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री 'डायनिंग विद कपूर्स' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है जिसे इसी परिवार के सदस्य अरमान जैन ने बनाया है। जिसमें करीना कपूर, रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर समेत परिवार के कई सदस्य हिस्सा बने। पढ़ें डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू-

    नेटफ्लिक्स पर डायनिंग विद कपूर्स डॉक्यूमेंट्री रिलीज

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कैसा हो अगर सिर्फ 1 घंटे में आपको बॉलीवुड के सबसे पहले, बड़े और समृद्ध परिवार को जानने का मौका मिले। अगर आप बॉलीवुड के फैन हैं और इसके इतिहास और किस्से सुनना आपको दिलचस्प लगता है तो ये 1 घंटा एक दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री में देना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यह डॉक्यूमेंट्री है कपूर खानदान की। जी हां, बॉलीवुड की नींव रखने वाले लोगों में से एक पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर उनके नाती अरमान जैन ने एक खूबसूरत यादों को समेटकर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आइए जानते हैं क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में और यह कपूर परिवार को कितना करीब से दिखा पाई।

    कपूर परिवार हिंदी सिनेमा का पहला फिल्मी परिवार है। फिल्मों और खाने के लिए उनका पैशन और जोश सभी फिल्म के शौकीनों को पता है। उनमें से कई लोगों को एक ही छत के नीचे और एक ही फ्रेम में लाना एक बड़ा आइडिया लगता है और डाइनिंग विद द कपूर परिवार नेटफ्लिक्स पर हमारे ठीक सामने है। डाइनिंग परिवार के लिए सही शब्द है क्योंकि हमने अभी उनके खाने के शौक के बारे में बताया।

    डायनिंग विद कपूर्स रिव्यू (Dining With Kapoors Review)

    राज कपूर, अरमान जैन के नाना थे लेकिन उन्हें उनके साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में कहा भी है कि वे उन्हें परिवार के बाकी बच्चों से जलन होती है जिन्होंने राज कपूर के साथ वक्त बिताया। इसीलिए राज कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर इस तरह का ट्रिब्यूट थोड़ा और इमोशनल हो जाता है। अरमान ने इस 1 घंटे 1 मिनट की डॉक्यूमेंट्री वो सबकुछ दिखाने की कोशिश की जो कपूर फैमिली के बेहद करीब है और इस परिवार में काफी आम है- इसमें सबसे खास है खाना। जिसका मैन्यू तक आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा डायनिंग टेबल पर कपूर्स किन चीजों के बारे में बात करते हैं, यहां तक कि उनके खाने के तरीकों तक को दिखाया गया।

    • दूसरी ओर यह डॉक्यूमेंट्री राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई गई। जिसमें राज कपूर की फिल्मों की झलक, उनके साथ बच्चों की झलक, उनके बर्थडे सेलिब्रेशन तक की झलक को इसमें दिखाया गया है जो पुरानी यादों को ताजा करता है।
    • Kapoors के पुश्तैनी घर को आज भी संजोकर रखना दिखाता है कि भले ही यह पृथ्वीराज की पांचवीं पीढ़ी हो लेकिन उनकी विरासत आज भी कायम है। आदर जैन कहते हैं- भले ही इस पेड़ की शाखाएं अलग-अलग दिशाओं में काम कर रही हो लेकिन इसकी जड़ें मजबूती से सबको एक साथ लाती हैं।
    • बात की जाए फैमिली को कितने करीब से दिखाया गया है तो इसमें आपको राज कपूर की फैमिली ट्री ही देखने को मिलेगी। उनके भाई-बहन शम्मी कपूर, शशि कपूर और उर्मिला कपूर का परिवार देखने को नहीं मिलेगा। राज कपूर के परिवार के सदस्य ही इस डॉक्यूमेंट्री में आपको नजर आएंगे।
    क्या है कमी?

    • इस डॉक्यूमेंट्री की पहली कमी यही है कि इसमें आपको राज कपूर की पूरी फैमिली ट्री देखने को मिलेगी लेकिन पृथ्वीराज कपूर के बाकी तीन बच्चों का परिवार इसमें मिसिंग है। लेकिन हो सकता है कि इसके आगे पार्ट आएं और उनमें पृथ्वीराज कपूर के बाकी के परिवार को देखने का मौका मिले।
    • Spoiler- दूसरी ओर कई दर्शकों ने ट्रेलर में आलिया भट्ट की गैरमौजूदगी भी नोटिस की थी तो आपको वह कमी यहां भी खल सकती है क्योंकि करीना के पति सैफ अली खान इसमें मौजूद है तो यह सवाल आपके मन में बना रहेगा।
    • इतने बड़े और समृद्ध परिवार की विरासत को सिर्फ खाने की टेबल तक समेटना थोड़ा अनफेयर तो है। हालांकि इसके नाम में ही डायनिंग है तो जायज है लेकिन राज कपूर की फिल्मी विरासत को थोड़ी और जगह दी जा सकती है।
    फाइनल वर्डिक्ट

    अगर आप कपूर परिवार में किसी एक के भी फैन हैं तो यह डॉक्यूमेंट्री आपको जरूर देखनी चाहिए। इसमें आपके फेवरेट स्टार के परिवार को करीब से जानने का मौका आपको मिलेगा।

