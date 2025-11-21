Dining With Kapoors Review: लजीज खाना, पुश्तैनी घर और फिल्मी कारवां, Raj Kapoor के परिवार को कितने करीब से दिखा पाई Documentary

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कैसा हो अगर सिर्फ 1 घंटे में आपको बॉलीवुड के सबसे पहले, बड़े और समृद्ध परिवार को जानने का मौका मिले। अगर आप बॉलीवुड के फैन हैं और इसके इतिहास और किस्से सुनना आपको दिलचस्प लगता है तो ये 1 घंटा एक दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री में देना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यह डॉक्यूमेंट्री है कपूर खानदान की। जी हां, बॉलीवुड की नींव रखने वाले लोगों में से एक पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर उनके नाती अरमान जैन ने एक खूबसूरत यादों को समेटकर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आइए जानते हैं क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में और यह कपूर परिवार को कितना करीब से दिखा पाई।

कपूर परिवार हिंदी सिनेमा का पहला फिल्मी परिवार है। फिल्मों और खाने के लिए उनका पैशन और जोश सभी फिल्म के शौकीनों को पता है। उनमें से कई लोगों को एक ही छत के नीचे और एक ही फ्रेम में लाना एक बड़ा आइडिया लगता है और डाइनिंग विद द कपूर परिवार नेटफ्लिक्स पर हमारे ठीक सामने है। डाइनिंग परिवार के लिए सही शब्द है क्योंकि हमने अभी उनके खाने के शौक के बारे में बताया।

डायनिंग विद कपूर्स रिव्यू (Dining With Kapoors Review) राज कपूर, अरमान जैन के नाना थे लेकिन उन्हें उनके साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में कहा भी है कि वे उन्हें परिवार के बाकी बच्चों से जलन होती है जिन्होंने राज कपूर के साथ वक्त बिताया। इसीलिए राज कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर इस तरह का ट्रिब्यूट थोड़ा और इमोशनल हो जाता है। अरमान ने इस 1 घंटे 1 मिनट की डॉक्यूमेंट्री वो सबकुछ दिखाने की कोशिश की जो कपूर फैमिली के बेहद करीब है और इस परिवार में काफी आम है- इसमें सबसे खास है खाना। जिसका मैन्यू तक आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा डायनिंग टेबल पर कपूर्स किन चीजों के बारे में बात करते हैं, यहां तक कि उनके खाने के तरीकों तक को दिखाया गया।